52 বছর বয়সেও মালাইকা অরোরা এই যোগাসনগুলি করেন, মহিলারা সুস্থ থাকতে করুন

52 বছর বয়সেও মালাইকা অরোরা এই যোগাসনগুলি করেন, মহিলারা সুস্থ থাকতে করুন
52 বছর বয়সেও মালাইকা অরোরা তাঁর ফিটনেস ও সুঠাম গড়ন দিয়ে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন ।
Published : June 21, 2026 at 9:37 AM IST
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে নানা পরিবর্তন আসে ৷ যেমন পেশির শক্তি কমে যাওয়া, ওজন বৃদ্ধি, পেট ও কোমরের চারপাশে চর্বি জমা এবং নমনীয়তা কমে যাওয়া । তবে সঠিক জীবনযাপন, যোগব্যায়াম ও নিয়মিত শরীরচর্চার মাধ্যমে বয়সকে কেবল একটি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব । বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; 52 বছর বয়সেও তাঁর ফিটনেস, প্রাণশক্তি ও নমনীয়তা অন্যদের অনুপ্রাণিত করে ।
মালাইকা প্রায়ই সোশাল মিডিয়ায় তাঁর যোগব্যায়ামের বিভিন্ন মুহূর্ত শেয়ার করেন । তাঁর ফিটনেস রুটিনে এমন সব যোগাসন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা শরীরকে শক্তিশালী ও কোমরকে সুডৌল করতে, শরীরের ভারসাম্য বাড়াতে এবং মানসিক প্রশান্তি লাভে সহায়তা করে । সবচেয়ে ভালো দিকটি হল, 50-ঊর্ধ্ব নারীরাও নিজেদের শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী এই আসনগুলির অনেকগুলিই অনায়াসে করতে পারেন ।
ত্রিকোণাসন: ত্রিকোণাসন শরীরের দুই পাশের পেশিকে প্রসারিত করে । এটি কোমর, নিতম্ব ও পায়ের পেশিকে সুদৃঢ় ও সচল করে তোলে । নিয়মিত অনুশীলনে শরীরের ভারসাম্য উন্নত হয় এবং কোমরের নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় । দীর্ঘ সময় বসে থাকার ফলে শরীরে যে আড়ষ্টতা বা জড়তা তৈরি হয়, এই আসনটি তা দূর করতেও সহায়তা করে ।
বীরভদ্রাসন: শরীরের নিম্নাংশ শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বীরভদ্রাসন অত্যন্ত কার্যকর । এই আসনটি করার সময় উরু, কাঁধ এবং শরীরের কেন্দ্রস্থলের (কোর) পেশিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে । এটি শরীরের ভঙ্গি বা গঠন উন্নত করতে সাহায্য করে ।
নবাসন (বোট পোজ বা নৌকাসনের মতো ভঙ্গি): আপনি যদি পেট ও কোমরের পেশি শক্তিশালী করতে চান, তবে নবাসন উপকারী হতে পারে । এটি শরীরের কেন্দ্রস্থলের (কোর) পেশির ওপর কাজ করে এবং শরীরের ভারসাম্য উন্নত করতে সাহায্য করে ।
বৃক্ষাসন (ট্রি পোজ বা বৃক্ষসদৃশ ভঙ্গি): বৃক্ষাসন একটি সহজ অথচ অত্যন্ত কার্যকর যোগব্যায়ামের ভঙ্গি । এর নিয়মিত অনুশীলনে শরীরের ভারসাম্য উন্নত হয় এবং পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আসনটি বিশেষ উপকারী হতে পারে ।
ভুজঙ্গাসন: ভুজঙ্গাসন মেরুদণ্ডকে প্রসারিত করতে এবং পিঠের পেশি শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । এটি বুক প্রসারিত করে এবং শরীরকে আরও প্রাণবন্ত ও সতেজ অনুভব করতে সহায়তা করে । নিয়মিত অনুশীলনে শরীরের নমনীয়তাও বৃদ্ধি পায় ।
50 বছর বয়সের পর নতুন কোনও যোগব্যায়ামের আসন করার সময় নিজের শারীরিক সক্ষমতার কথা মাথায় রাখুন এবং শরীরের ওপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন । কোনও ধরনের ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভব করলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।