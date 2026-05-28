স্তন ক্যানসার আক্রান্ত 13 শতাংশ ভারতীয় মহিলার দেহে ‘মেটাস্ট্যাসিস’, ল্যানসেটের বিস্ফোরক রিপোর্ট

স্তন ক্যানসার আক্রান্ত 13 শতাংশ ভারতীয় মহিলার দেহে ‘মেটাস্ট্যাসিস’, ল্যানসেটের বিস্ফোরক রিপোর্ট
ভারতে স্তন ক্যানসার বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, দেখা গিয়েছে প্রায় 13 শতাংশ মহিলার 'মেটাস্ট্যাসিস' ৷
Published : May 28, 2026 at 5:04 PM IST
ভারতে স্তন ক্যানসার বিষয়ক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । এই সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, দেশে স্তন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইরত মহিলাদের প্রায় 13 শতাংশের দেহে ‘মেটাস্ট্যাসিস’ শনাক্ত করা হয়েছে । সহজ কথায়, মেটাস্ট্যাসিস বলতে বোঝায় ক্যানসার তার মূল স্থান থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছে । এই গবেষণাটি এই গুরুতর ব্যাধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উন্মোচন করেছে ।
76,000-এরও বেশি মহিলার তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত গবেষণা:
এই তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণাটি সুপরিচিত চিকিৎসা সাময়িকী ‘দ্য ল্যানসেট রিজিওনাল হেলথ সাউথইস্ট এশিয়া’-তে প্রকাশিত হয়েছে । এই গবেষণায় মোট 76,356 জন মহিলার স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ৷ যাঁদের মধ্যে 12.96 শতাংশের ক্ষেত্রে মেটাস্ট্যাসিস বা রোগের বিস্তার নিশ্চিতভাবে শনাক্ত হয়েছে ।
এই পরিসংখ্যানগুলি ভারতের ‘জাতীয় ক্যানসার নিবন্ধন কর্মসূচির’ আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে । এই গবেষণায় মূলত সেই নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাঁদের 2009 থেকে 2020 সালের মধ্যে প্রথমবারের মতো স্তন ক্যানসার শনাক্ত হয়েছিল ।
হাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সর্বোচ্চ ঝুঁকি: এই গবেষণা থেকে উঠে আসা আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, যখন স্তন ক্যানসার শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন হাড়ই হয় এর ছড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে সাধারণ গন্তব্য । গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী, ক্যানসারের ছড়িয়ে পড়ার (মেটাস্ট্যাসিস) মোট ঘটনাগুলির মধ্যে 25.1 শতাংশ ক্ষেত্রেই হাড় আক্রান্ত হয়েছে ।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঝুঁকির বৃদ্ধি: গবেষক দলটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই রোগের প্রবণতায় একটি পরিবর্তনও লক্ষ্য করেছেন । তারা দেখেছেন যে, 2009-2014 সালের সময়ের তুলনায়, 2015 থেকে 2020 সালের মধ্যে শনাক্ত হওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল ।
ভারতে, মেটাস্ট্যাটিক বা ছড়িয়ে পড়া স্তন ক্যানসারের সঙ্গে মূলত টিউমারের আকার বা 'টিউমার বার্ডেন' এবং রোগের দ্রুত অগ্রগতির সূচকগুলির সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে । তবে গবেষক দলটি এ বিষয়েও জোর দিয়েছেন যে, জাতীয় পর্যায়ে মেটাস্ট্যাটিক স্তন ক্যানসারের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কারণগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত ও জোরালো প্রমাণের এখনও বেশ অভাব রয়েছে ।
বয়সের নয়, বরং টিউমারের গঠনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক: প্রায়শই এমন ধারণা করা হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যানসারের ঝুঁকিও পরিবর্তিত হয় ৷ কিন্তু এই গবেষণাটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে, ক্যানসারের ছড়িয়ে পড়ার (মেটাস্ট্যাসিস) সঙ্গে রোগীর বয়সের কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক নেই । গবেষণার ফলাফলগুলি নির্দেশ করে, শরীরের অভ্যন্তরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রোগীর বয়সের ওপর নির্ভর করে না, বরং তা মূলত নির্ভর করে টিউমারটির জৈবিক গঠনের ওপর ।
https://www.thelancet.com/journals/lansea/article/PIIS2772-3682(26)00051-X/fulltext
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)