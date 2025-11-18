প্রিয় বকুল গাছের পাশেই ঠাঁই জুবিনের, প্রয়াত শিল্পীর জন্মদিনে উন্মোচিত আবক্ষ মূর্তি

প্রিয় বকুল গাছের পাশেই ঠাঁই জুবিনের, প্রয়াত শিল্পীর জন্মদিনে উন্মোচিত আবক্ষ মূর্তি
প্রিয় গোল্ডির (জুবিনের ডাক নাম) মূর্তি ছুঁয়ে দেখেন বাবা ৷ বাধ মানে না চোখের জল ৷
Published : November 18, 2025 at 4:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: ফুল আর বেলুন দিয়ে সেজে উঠেছে চত্বর ৷ জোরে জোরে বাজতে থাকে খোল ৷ চোখে জল হলেও অসমে আজ উৎসবের মেজাজ ৷ তবুও আজেকর দিনটা তাঁদের কাছে বিশেষ ৷ আজ প্রয়াত জুবিন গর্গের জন্মদিন (Zubeen Garg's 53rd Birthday) ৷ প্রিয় মানুষটা আজ আর নেই ৷ তবে তিনি রয়ে গিয়েছেন অসমবাসীর স্মৃতিতে-ভালোবাসায় ৷ আর তাই শিল্পীর 53তম জন্মদিনকে আরও বিশেষ করে তুলেছেন অসমের প্রতিটা মানুষ ৷
প্রাণের শিল্পী জুবিন গর্গের অনুপস্থিতিতে আজ প্রথম জন্মদিন পালন। অসংখ্য অনুরাগীরা চোখের জল মুছে শিল্পীর গান ও স্মৃতিকে আকড়ে ধরে জন্মদিন উদযাপন মেতে ওঠেন ৷ সোমবার রাত থেকেই অনুরাগীরা ব্যস্ত জুবিনের জন্মদিন নিয়ে ৷ জুবিন গর্গের কাহিলিপাড়ার বাড়ি ও স্টুডিয়োতে ভক্তরা উদযাপন করে জন্মদিন। সকাল থেকে শিল্পীর কাহিলিপাড়ার বাড়িতে বাড়তে থাকে ভিড় ৷ গান-বাজনা, খোল-বাদ্য দিয়ে মুখরিত হয়ে ওঠে কাহিলিপাড়ার আঙিনা। শিল্পীর বাড়ির উঠোনে থাকা প্রিয় বকুল গাছের পাশে উন্মোচন করা হয় প্রাণের শিল্পীর আবক্ষ মূর্তি (unveiling of Zubeen's statue)।
বাবা কপিল বড়ঠাকুর উন্মোচন করেন জুবিনের অমূর্ত মূর্তিটি। উপস্থিত ছিলেন স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গ (Garima Saikia Garg), পরিবারবর্গের সঙ্গে অসংখ্য ভক্ত ও সমর্থক। মূর্তি উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয় 'জয় জুবিনদা' ধ্বনিতে ৷ মূর্তিটা উন্মোচনের পর প্রিয় গোল্ডিকে (জুবিনের ডাক নাম) ছুঁয়ে দেখেন বাবা ৷ ধরে রাখতে পারলেন চোখের জল ৷
জুবিনের মূর্তিটি তৈরি করেছেন শিল্পী জ্যোতিশঙ্কর ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "পুরো কাজটা আমার দলের সদস্যরা দিন রাত কাজ করে সম্ভব করেছে। জন্মদিনের আগে এই কাজ শেষ কার চেষ্টা ছিল ৷ প্রথম দিকে আমরা এই মূর্তি বানাতে সফল হয়নি ৷ অনেক চেষ্টার পর এই মূর্তি তৈরি করতে পেরেছি আমরা ৷"
শিল্পী জুবিনের মৃত্যুর পর প্রথমবার জন্মদিন পালিত হচ্ছে ৷ যেখানে কেক কাটেন স্ত্রী গরিমা ৷ এদিন ফের একবার গরিমার চোখে মুখে ধরা পড়ে জুবিনকে হারানোর যন্ত্রণা ৷ পাশাপাশি এদিন গরিমা সোশাল মিডিয়ায় জুবিনের সঙ্গে কাটানো নানা মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেন ৷ সেখানেই প্রয়াত স্বামীকে জানান জন্মদিনের শুভেচ্ছা ৷