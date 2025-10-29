জুবিনের 'রই রই বিনালে' ম্য়াজিক ! খুলছে লকডাউনে বন্ধ হওয়া একাধিক সিঙ্গল স্ক্রিন

জুবিনের 'রই রই বিনালে' ম্য়াজিক ! খুলছে লকডাউনে বন্ধ হওয়া একাধিক সিঙ্গল স্ক্রিন
জীবনের আলো নিভে গিয়েও দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকা একাধিক প্রেক্ষাগৃহে ফের আলো জ্বলছে সঙ্গীত শিল্পী জুবিন গর্গের কারণে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2025 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 অক্টোবর: দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকা জাগিরোডে গণেশ টকিজ (Jagiroad's Ganesh Talkies ) প্রেক্ষাগৃহ আবারও খুলছে ৷ পুরনো সেই ঝুলতে থাকা ধুলো মাখা সাইনবোর্ড যেখানে লেখা, 'পকেটমার হইতে সাবধান', সেই বোর্ড এখন দর্শকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ৷ ঝুল পড়া হলে সাফাই অভিযান তুঙ্গে, জোরকদমে পরিস্কার করা হচ্ছে হলের প্রত্যেকটা সিট, পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে প্রোজেকশনও ৷ আর এই সব কিছু হচ্ছে শুধুমাত্র একটা সিনেমা, 'রই রই বিনালে'- (Roi Roi Binale)র জন্য ৷
প্রয়াত জুবিন গর্গের (Zubeen Garg) শেষ কাজ অসমের সিঙ্গল স্ক্রিন থিয়েটারতে পুনরুজ্জীবিত করেছে। রাজ্য জুড়ে, 31 অক্টোবর জুবিনের সিনেমা মুক্তির আগে বেশ কয়েকটি বন্ধ প্রেক্ষাগৃহ পুনরায় মেরামত করে চালু করা হচ্ছে। অতিমারি কোভিডের সময় লকডাউনের পর থেকে মরিগাঁও জেলার জাগিরোডে অবস্থিত গণেশ টকিজ বন্ধ ছিল।
খুলেছে বন্ধ হওয়া প্রেক্ষাগৃহ
সিনেমা হলের একজন কর্মকর্তা বলেন "মানুষ আমাদের কাছে এই প্রেক্ষাগৃহ আবারও খোলার জন্য অনুরোধ করছিল ৷ আমরা সবকিছু পরিস্কার করছি, প্রোজেকশনও পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছি ৷ প্রয়াত জুবিনের সিনেমাকে ঘিরে এই উত্তেজনা অবিশ্বাস্য। দর্শকরা 'রই রই বিনালে' দেখতে চায় ৷ আর সেই কারণে দীর্ঘ বছর ধরে বন্ধ থাকা এই প্রেক্ষাগৃহ আমরা সেই সকল দর্শক-অনুরাগীদের জন্য আবারও খুলে দিচ্ছি।"
অসমের অন্তত 80টি থিয়েটারে 'রই রই বিনালে' প্রদর্শনের প্রস্তুতি চলছে। বুক মাই শোয়ে (Book My Show) প্রথম সপ্তাহের টিকিট কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কিছু থিয়েটার গর্গের ছবির জন্য জায়গা করে নিতে হিন্দি সিনেমার মুক্তি-সহ অন্যান্য সিনেমার মুক্তি বাতিল করেছে।
গণেশ টকিজের অসমীয়া চলচ্চিত্র ইতিহাসের সঙ্গে সিনেমাটিক সংযোগ রয়েছে। কয়েক মাস আগে, পরিচালক মুনিন বড়ুয়ার (Munin Barua) জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত 'ভাইমন দা' (Bhaimon Da) সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছিল। সেই সিনেমায়, হলটি কাল্পনিক 'চিত্রলেখা সিনেমা' উপস্থাপন করেছিল, যা অসমীয়া সিনেমার পতনের প্রতীক। বর্তমানে গণেশ টকিজ জুবিনের সিনেমাকে কেন্দ্র করে পুনরায় যেন শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে ৷
প্রয়াত জুবিনের শেষ কাজ 'রই রই বিনালে'
'রই রই বিনালে' হল যুদ্ধ-পরবর্তী অসমের উপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমা ৷ যেখানে সঙ্গীতের পটভূমিতে তৈরি হয়েছে গল্প। এটি একদল শিল্পীর প্রেম, পরিচয় এবং পরিবর্তিত সমাজে শিল্পের উদ্দেশ্য অন্বেষণের গল্প বলে। সিনেমাটি রাজেশ ভূঁইয়া এবং জুবিন গর্গ যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন ৷ গর্গ এবং রাহুল গৌতম শর্মা সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন ৷ পাশাপাশি জুবিন নিজেও অভিনয় করেছেন ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাহুল গৌতম শর্মার সঙ্গে। সিনেমায় গর্গকে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী শিল্পীর ভূমিকায় দেখা যাবে ৷ সিনেমায় সঙ্গীত রচনাও হয়েছে জুবিনের হাতে ৷ তাঁর মৃত্যুর আগে, কেবল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর বাকি ছিল। তাঁর দল নিশ্চিত করেছিল যে ছবিটির শুটিং শেষ হবে এবং 31 অক্টোবর পূর্বনির্ধারিত তারিখে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 'রই রই বিনালে' ৷
এই সিনেমায় মোট 11টি গান আছে ৷ যার মধ্যে দুটো গান ইতিমধ্যেই ইউটিউবে মুক্তি পেয়ে মিলিয়ন ভিউস নিয়ে গিয়েছে ৷ সিনেমার প্রথম শো শুরু হবে সকাল 6.30টায় ৷ লাস্ট শো রাত 10.30 টায় ৷ প্রতিটি হলে প্রতিদিন এই নিয়মেই সিনেমা চলবে ৷ আসলে অসমীয়া সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মুক্তির জন্য প্রস্তুত রাই রাই বিনলে।
আবেগতাড়িত অসমবাসী
একটা সিনেমার মুক্তির সঙ্গে একটা রাজ্যের এমন আবেগ জড়িয়ে থাকবে এই ঘটনা সত্যিই কেউ কখনও দেখেছেন বলে মনে হয় না ৷ এক্ষেত্রে সিনেমার মুক্তি রাজ্যের বড় কোনও অনুষ্ঠানকেও হার মানায় ৷ অসম জুড়ে, গণেশ টকিজের মতো পুনরায় খুলতে থাকা প্রেক্ষাগৃহগুলি নতুন স্মৃতি আর ইতিহাস উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে ৷ জীবনের আলো নিভে গিয়েও দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকা গণেশ টকিজ প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বালিয়ে গেলেন জুবিন গর্গ ৷