ভোর রাতে প্রেক্ষাগৃহ হাউসফুল, জুবিনকে সঙ্গে নিয়ে অসমবাসী দেখলেন 'রই রই বিনালে'

ভোর রাতে প্রেক্ষাগৃহ হাউসফুল, জুবিনকে সঙ্গে নিয়ে অসমবাসী দেখলেন 'রই রই বিনালে'
অনেক অনুরাগী জুবিনের জন্য সংরক্ষিত আসনের ওপর চিঠি, ছবি, সঙ্গীতের নোট রাখেন ৷ ফিসফিস করে বলেন "মোই আহে জুবিন দা" (আমি এখানে আছি, জুবিন ভাই)।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2025 at 12:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: রাতের অন্ধকার তখনও কাটেনি ৷ বাইরে হালকা হিমেল পরশ ৷ কিন্তু আজ ঘরে বসে থাকার দিন নয় ৷ দিকে দিকে জ্বলে ওঠে আলো ৷ আজকের রাস্তা জনশূন্যহীন নয় ৷ বরং সকলেই আলোআধাঁরিকে গায়ে মেখে হয়েছেন হলমুখী ৷ আজ অসমজুড়ে মুক্তি পেয়েছে প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী জুবিন গর্গের (Zubeen Garg) শেষ সিনেমা 'রই রই বিনালে' (Roi Roi Binale) ৷ অসমের ইতিহাসে লেখা থাকল আজকের দিনটা ৷ ভোর 4.25 মিনিটে প্রেক্ষাগৃহে থিক থিক করছে দর্শক ৷ বাইরে ঝুলছে হাউসফুল বোর্ড ৷
তবে এদিনের প্রত্যেকটি প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হলেও একটি আসন রাখা ছিল ফাঁকা ৷ আসলে তা সংরক্ষণ করা ছিল প্রয়াত শিল্পীর উদ্দেশ্যে ৷ এমনটাই নির্দেশ ছিল অসম ফিল্ম অ্যাসোসিয়েশনের ৷ অনেক অনুরাগী সেই সিটের ওপর চিঠি, ছবি এবং সঙ্গীতের নোট রেখে ফিসফিস করে বলেন "মোই আহে জুবিন দা" (আমি এখানে আছি, জুবিন ভাই)। এই দৃশ্য দেখে থিয়েটার কর্মীরাও ধরে রাখতে পারেননি চোখের জল ৷
গুয়াহাটি যখন জেগে ওঠে তখনও রাতের অন্ধকার পুরোপুরি মুছতে বাকি ছিল। ভক্তরা বৃষ্টি এবং নিদ্রাহীন রাত পার করে 'জুবিনের শেষ সূর্যোদয়' দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অসমে এর আগে কেউ এমন দৃশ্য দেখেনি, যেখানে শত শত ভক্ত ম্যাট্রিক্স সিনেমার বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এত ভোরের শো দেখার জন্য ৷ সঙ্গীত এবং সিনেমায় জীবন উৎসর্গকারী এই গায়কের প্রতি প্রতীকী শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে চেয়ারটি ফুল, ছবি বা স্কার্ফ দিয়ে সজ্জিত ছিল।
গুয়াহাটি থেকে ডিব্রুগড়, তেজপুর থেকে তিনসুকিয়া পর্যন্ত, দর্শকরা ভোর 3টে থেকে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমাতে শুরু করেন গর্গের গান গেয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে। সমস্ত টিকিট কয়েকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে ৷ কিছু প্রেক্ষাগৃহে 20 দিন আগে পর্যন্ত বুকিং দেওয়ার কথা জানানো হয়। প্রথম শো হয়ে যায় হাউসফুল ৷ সূর্যোদয়ের আগেই অসম এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকে ৷
রাজেশ ভূঁইয়া পরিচালিত "রই রই বিনালে"-তে জুবিনের আসল ভয়েস রেকর্ডিং রয়েছে, যা সেপ্টেম্বরে সিঙ্গাপুরে তার অকাল মৃত্যুর আগে রেকর্ড করা হয়েছিল। ভূঁইয়া বলেন, "তিনি চেয়েছিলেন এই ছবিটি 31 অক্টোবর মুক্তি পাক, আমরা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছি।"
অসম সরকার ঘোষণা করেছে যে ছবিটি থেকে অর্জিত পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) থেকে রাজ্যের অংশ গর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালাগুরু শিল্পী ফাউন্ডেশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন যে জুবিনের আদর্শকে সম্মান জানাতে এবং তাঁর ফাউন্ডেশনের শৈল্পিক কাজকে সমর্থন করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।