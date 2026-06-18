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9 মাসেই শোক শেষ ! 'হয়তো তুমি বলবে...' জুবিনকে নিয়ে কী লিখলেন গরিমা ?

সঙ্গীত জগতের আইকন জুবিন গর্গের ছবি ও 'কমরেড নেভার ডাই' (Comrade Never Die) কথা মুছে ফেলতেই তথা মিউরাল মুছতেই নেটপাড়ায় উত্তেজনা ৷ কী লিখলেন গরিমা?

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জুবিনকে নিয়ে আবেগী গরিমা (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 1:27 PM IST

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হায়দরাবাদ, 18 জুন: জুবিন গর্গকে (Zubeen Garg) নিয়ে কি শোক শেষ ? মৃত্যুর 9 মাস পরে জুবিনকে কী ভুলতে বসেছে মানুষজন ? সম্প্রতি প্রয়াত গায়কের স্ত্রীর গরিমার সোশাল মিডিয়া পোস্ট দেখে আবেগী হয়ে পড়েন নেটিজেনরা ৷ পাশাপাশি, ওঠে প্রশ্নও ৷ জানা গিয়েছে, গুয়াহাটির গণেশগুড়ি ফ্লাইওভারের নিচে থাকা সঙ্গীত জগতের আইকন জুবিন গর্গের ছবি ও 'কমরেড নেভার ডাই' (Comrade Never Die) বার্তা খোদাই করা হয়েছিল ৷ কিন্তু তা মুছে ফেলতেই অসমজুড়ে তীব্র সমালোচনার জন্ম নিয়েছে ৷

জুবিন গর্গের অকালপ্রয়াণ আজও মেনে নিতে পারেনি তাঁর অনুরাগীরা ৷ অসমের পাশাপাশি গোটা দেশ জুবিনের মৃত্যুর খবরে শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ৷ একমাসেরও বেশি সময় ধরে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে জুবিনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নানা স্মারক উন্মোচন থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এমনকী, রাস্তার বিভিন্ন দেওয়ালে জুবিনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিতও হতে দেখা যায় ৷

তেমনই ছিল, ফ্লাইওভারের নিচে থাকা জুবিনের আঁকা প্রতিচ্ছবি বা মিউরাল ৷ নিত্যযাত্রী ও শিল্পীর অনুরাগীদের কাছে পরিচিত এক দৃশ্যমান ল্যান্ডমার্ক হয়ে উঠেছিল ৷ অনেকেই এটিকে শিল্পীর সাংস্কৃতিক অবদানের প্রতি একটি প্রতীকী শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু সেই শিল্পকর্ম গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল ​​কর্পোরেশন (জিএমসি) সরিয়ে ফেলায় জনমনে সমালোচনার সৃষ্টি হয় ৷ প্রয়াত জুবিনের স্ত্রী গরিমা সইকীয়া গর্গ সোশাল মিডিয়ায় এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করার পাশাপাশি শিল্পী ও তাঁর সমর্থকদের মধ্যে আজও অটুট থাকা গভীর বেদনা ও আবেগের ওপর জোর দিয়েছেন ৷

নিজের পোস্টে গরিমা প্রশ্ন তোলেন যে জুবিন গর্গের প্রতিকৃতিটি বা মিউরালটি শহরের দৃশ্যমানতায় কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল কি না ৷ তিনি লেখেন যে, যদিও শিল্পকর্মটি হয়তো জনসমক্ষ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে ৷ কিন্তু মানুষের আবেগ ও ভালোবাসাকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। মিউরালটি সরিয়ে ফেলার বিষয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান যে, তিনি ব্যথিত হলেও তাঁর মনে কোনও ক্ষোভ বা অসন্তোষ নেই। তিনি আরও লেখেন, যারা আবেগীয় বন্ধন ও অন্তরের বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেন, তারা কোনও দৃশ্যমান প্রতীকের ঊর্ধ্বে গিয়েও তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অটুট রাখবেন।

অনেক অনুরাগীর কাছে এই মিউরালটি শুধুমাত্র সাধারণ শিল্পকর্ম ছিল না ৷ তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল ৷ বিশেষ করে, এতে লেখা "কমরেডরা কখনও মরেন না" কথাটি জুবিন গর্গের শৈল্পিক উত্তরাধিকার এবং অসমের সাংস্কৃতিক প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত পরিচিত অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল। মিউরালটি সরিয়ে ফেলার ঘটনায় সোশাল মিডিয়া এবং সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অনেক সমর্থকই মিউরালটিকে অসমের অন্যতম বিশিষ্ট সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত আবেগ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

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