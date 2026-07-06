'এটা প্রিমিয়ার না শোক সভা'- 'নেভারমাইন্ড' সিনেমার প্রচার নিয়ে ঝিলমের সমালোচনা, কোন শিক্ষা দিলেন সুজয়-রূপসা ?

'এটা প্রিমিয়ার না শোক সভা'- 'নেভারমাইন্ড' সিনেমার প্রচার নিয়ে ঝিলমের সমালোচনা, কোন শিক্ষা দিলেন সুজয়-রূপসা ?
রবিবার সোশাল মিডিয়ায় নেভারমাইন্ড সিনেমার প্রচার নিয়ে ঝিলমের কথার তীব্র প্রতিবাদ জানান অভিনেতা সুজয় ও রূপম ইসলামের স্ত্রী রূপসা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 9:55 AM IST
হায়দরাবাদ, 6 জুলাই: "পোস্টার লঞ্চে সকলে কাঁদছে, প্রিমিয়ারে সকলে কাঁদছে, একটা নতুন ছেলে নায়ক হিসাবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে, তাঁকে নিয়ে কোথায় তোমরা উৎসাহ দেখাবে, না, সকলেই শোকে বিহ্বল, মুহ্যমান ৷ কেন ? সাপোর্ট দেখাতে গেলে এত কাঁদতে হয় ?... এটা মনে হচ্ছে কোনও শোক সভা ৷ প্রিমিয়ার নয় ৷ মনে হচ্ছে, কোনও সিনিয়র অভিনেতা দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন, শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ৷ এটা প্রিমিয়ার ?" 'নেভারমাইন্ড' (Nevermind) সিনেমার প্রচার ঘিরে ইউটিউবার ঝিলম গুপ্তের (Jhilam Gupta) তীর্যক টিপ্পনী ৷ সোশাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ বাচিক শিল্পী-অভিনেতা সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (Sujoy Prosad Chatterjee), সঙ্গীতশিল্পী রূপম ইসলামের স্ত্রী রূপসা দাশগুপ্তের (Rupsha Dasgupta) ৷
ঘটনাটা ঠিক কী ?
মুক্তি পেয়েছে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রযোজিত-অভিনীত নেভারমাইন্ড সিনেমা ৷ প্রথমবার পরিচালক হিসাবে হাতেখড়ি হয়েছে অভিনেত্রী চৈতি ঘোষালের ৷ সেই ছবিতেই ঋতুপর্ণার বিপরীতে প্রধান চরিত্রে দেখা গিয়েছে চৈতি পুত্র অর্মত্য রায়কে ৷ সেই ছবির প্রচার নিয়ে নেতিবাচক পদ্ধতিতে ভ্লগ বানিয়েছেন ইউটিউবার ঝিলম ৷ আর তাতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সুজয়-রূপসার ৷
কী বলেছেন ঝিলম ?
রবিবার ঝিলম, সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো করে বলেন, 'নেভারমাইন্ড' সিনেমা না দেখলেও, সিনেমা ঘিরে যেভাবে প্রচার চলেছে তা বেশ হাস্যকর ৷ অর্মত্য রায়কে প্রোমোট করার জন্য যেভাবে সকলে সিনেমার প্রচার চালিয়েছেন, তা দৃষ্টিকটু ৷ তিনি বলেন, "'নেভারমাইন্ড' সিনেমার প্রচারটা খুব হাস্যকর লাগছে ৷ যখন কোনও নায়ক-নায়িকার ছেলে বা মেয়ে ডেবিউ করে তখন মানুষের মধ্যে অন্যরকম উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ মানুষ দেখতেও যায় ৷... কিন্তু এখানে দর্শকের কোনও উৎসাহই দেখতে পাচ্ছি না ৷ কমেন্টে সকলে হাসছে প্রচারের বহর দেখে ৷ তাঁদের প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে পরোক্ষভাবে কোথাও বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যেহেতু অর্মত্যের মা (চৈতি ঘোষাল) আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু, তাঁর ছেলে অভিনয় করেছে তাই আপনাদের দেখতে আসতে হবে ৷ এটা কি সিনেমা হচ্ছে না পৈতি হচ্ছে ছেলেটার ৷ আপনারা আমাদের নেমতন্ন করছেন ?"
এরপর ঝিলম আরও বলেন, "পোস্টার লঞ্চে সকলে কাঁদছে, প্রিমিয়ারে সকলে কাঁদছে, একটা নতুন ছেলে নায়ক হিসাবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে, তাঁকে নিয়ে কোথায় তোমরা উৎসাহ দেখাবে, না, সকলেই শোকে বিহ্বল, মুহ্যমান ৷ কেন ? সাপোর্ট দেখাতে গেলে এত কাঁদতে হয় ?... এটা মনে হচ্ছে কোনও শোক সভা ৷ প্রিমিয়ার নয় ৷ মনে হচ্ছে, কোনও সিনিয়র অভিনেতা দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন, শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ৷ এটা প্রিমিয়ার ? লোকে ছেলেটার অভিনয় দেখতে আসবে, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বাকি অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে আসবে, কিন্তু তোমাদের প্রিমিয়ারে অভিনয় দেখে দর্শক হেসে ফেলছে ৷ ওই জন্য সিনেমাটার গুরুত্ব হারিয়ে যাচ্ছে ৷ সিনেমাটা ভালো করুক ৷ শুভ কামনা গোটা টিমকে ৷ ….পরের ছেলে পরমানন্দ যত গাদায় যায় তত আনন্দ ৷ মনে হচ্ছে এই ছবি 13টা অস্কার, 11টা গোল্ডেন গ্লোব 6টা দাদাসাহেব ফালকে সবরকম পুরস্কার পেয়ে বসে আছে অলরেডি ৷ আর ধুরন্ধর সিনেমার থেকে বেশি ব্যবসা করবে ৷ সিনেমাটা দেখে বলছি না, প্রচার দেখে বলছি ৷"
সুজয় প্রসাদের প্রতিক্রিয়া
ঝিলমকে ট্যাগ করে নেভারমাইন্ড সিনেমাকে ঘিরে এমন কথার প্রতিবাদ জানান সুজয় ৷ তিনি লেখেন, প্রিয় ঝিলম, আশা করি ভালো আছিস। তোকে দুএকটা কথা বলতে পারি একজন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে তাই এখানে লিখছি। আমি "নেভার মাইন্ড" ছবিতে অভিনয় করেছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলো বলছি ।
1. "টাইটানিক" ছবির শেষ দৃশ্য দেখে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে দর্শক হল থেকে বেরোতো। সেই হলের নাম গ্লোব। শুধুই গ্লোব। ঋত্বিক ঘটকের "মেঘে ঢাকা তারা" দেখে তো এখোনো কান্না পায়। এই ছবিটা তুই "অত কাঠখড় পুড়িয়ে দেখতে যাবি না", তাই বলছি শেষ দৃশ্য দেখে আজ হল ভিজিটে অনেক দর্শকদের দেখলাম চোখ মুছছেন। সবাই কি চোখের কোনো গ্ল্যান্ডের সমস্যায় ভুগছেন? জানিনা । তবে সেদিন প্রিমিয়ারে ছবিটা দেখার পর ঋতু, দেবলীনা, কমলিকা এবং আমার চোখে জল এসেছিল কারণ আমরা অমর্ত্যকে প্রায় ইস্কুল বয়স থেকে দেখছি(বাৎসল্য) এবং একজন গুরুজনকে হারানোর বেদনা অনুভব করেই বোধহয় ব্যাথাতুর হয়েছি। শোকের আবহ তৈরি হয়নি ঝিলম। বিষাদের উদযাপন হয়। এবং সেটা সহজাত।
2. একটা ছবির প্রচার কৌশল তোর পছন্দ নাও হতে পারে। তবে সেটার সমালোচনা করার ভঙ্গিটা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ আছে। আচ্ছা ধরে নিলাম যে আমরা সবাই অমর্ত্যর যারা পরিচিত কাল সকালে প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নেমে স্লোগান দিলাম যে "নেভার মাইন্ড দেখা আপনাদের নৈতিক কর্তব্য। এ ছবি না দেখা মহাপাপ"। তোর কি মনে হয় এটা করলে ছবিটা যতগুলো পুরস্কারের কথা তুই বললি, সব কটা পাবে? নাকি ২৫০ দিন চলবে(যেমন বেলাশেষে)? এমন কোনো ফর্মুলা কেউ জানে না যাতে ছবি চলবেই। প্রযোজকদের এখোনো রিস্ক নিতে হয় এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত যখন প্রযোজক হিসেবে এই ঝুঁকিটা নিতে এগিয়ে আসে তখন এটা আর নিছক একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে না। ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হয়ে ওঠে।
3. অমর্ত্য কিন্তু এর আগেও একটা সিরিজ, দুটো হিন্দি ছবি, একটা বাংলা ছবি, নিজে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি পরিচালনা, গান লেখা ইত্যাদি করেছে। না ওকে ঠিক আনকোরা নতুন বলা চলে না। একজন মা(পড়ুন, অভিনেত্রী)তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা করলেন। সেই ছবিতে তার ছেলেকে তিনি সুযোগ দিলেন এটা ভেবে যে এই চরিত্রে অভিনয় করার জন্য একেবারে প্রস্তুত এই নবীন শিল্পী। এতে অসুবিধা কোথায়?
4. আমি তোর সঙ্গে সহমত যে এই যে যাদের সেদিন চৈতি, বাবি(অমর্ত্য), ঋতুর কাজ নিয়ে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি, তারা হয়তো কয়েকজন সুখের পারাবত। তবে এটাই তো শাশ্বত সত্য। আধুনিক পথটা রূপম ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছেন চমৎকার একটা আবহ এবং সুর সৃষ্টি করে।
তোর কাজ আমি পছন্দ করি এবং সেই স্নেহের অধিকার বোধ থেকেই এত কিছু লিখলাম। অন্য কেউ বললে চিকলেটের wrapper মনে হতো। তুই তো অন্যরকম তাই তো আমি আস্থা রাখি তোর কন্টেন্টে।
(বানান অপরিবর্তিত)
রূপসা দাশগুপ্তের প্রতিক্রিয়া
একইভাবে সোশাল মিডিয়ায় ঝিলমের এই কনটেন্ট কেউ হয়ত টাকা দিয়ে বানাতে বলেছেন বলে মনে করেন রূপসা ৷ তিনি বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ঝিলম গুপ্তের ওই রিলটি ছিল একটি 'পেইড' বা অর্থের বিনিময়ে করা কাজ। নিশ্চয়ই কেউ তাকে দিয়ে এটি করিয়েছিল। ঝিলমকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। এর আগেও তার সঙ্গে রিল তৈরির কাজে আমি যুক্ত ছিলাম ৷ এমনকি তার কাজের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তাকে আরও বেশি পারিশ্রমিক দাবি করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। তবে হ্যাঁ, ওই রিলটি প্রকাশ করার আগে ঝিলম গুপ্তের আরেকটু পড়াশোনা বা প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।"
রূপসা লেখেন, "এবার আসা যাক অমর্ত্য রায়ের প্রসঙ্গে... অনেকেই খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেন যে তারা বাংলা সিনেমা সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব জানেন, অথচ অমর্ত্যের আগের কাজগুলো সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই—এটা দেখে আমি সত্যিই অবাক হই। আপনারা কি #Uronchondi (উড়োচণ্ডী) দেখেছেন? অভিষেক সাহা পরিচালিত এবং খোদ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় নির্মিত এক অনবদ্য চলচ্চিত্র এটি, যেখানে সুদীপ্তা চক্রবর্তীর পাশাপাশি অভিনয় করেছেন অমর্ত্য ও অন্যান্যরা।সেটা দেখা হয়নি? তাহলে নিশ্চয়ই অজয় দেবগনের #Maidaan (ময়দান) দেখেছেন। সেখানে অমর্ত্য কিংবদন্তি চুনি গোস্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। নিশ্চয়ই মায়ের টুপি মাথায় দিয়ে তিনি সেই অডিশন পার করেননি; প্রতিভার জোরেই তিনি সেই সুযোগগুলো অর্জন করেছেন।"
রূপসার কথায়, "এখানে আরও একটা কথা যোগ করতে চাই-আপনারা যদি অমর্ত্য সম্পর্কে আরেকটু জানতেন, তবে বুঝতেন যে চলচ্চিত্র তার রক্তে মিশে আছে। শুধু যে চৈতি ঘোষাল তার মা তা-ই নয়, তার বাবাও একজন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্রগ্রাহক। সে নিজেও এফটিআইআই (FTII)-তে চলচ্চিত্র পরিচালনার ওপর পড়াশোনা করেছে—আর সেখানে পড়ার সুযোগ কতজনই বা পায়? হাজার হাজার আবেদনকারীর মধ্যে হয়তো মাত্র ৫ বা ৬ জন। আর সবশেষে, যারা #Nevermind দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে উপহাস করছেন, তাদের বলছি... আগে সিনেমাটি দেখুন। এর অভিজ্ঞতা নিন। তারপর ফিরে এসে আমাকে বলবেন যে আপনার চোখ ভেজেনি। ততক্ষণ পর্যন্ত, সোশ্যাল মিডিয়ার গুঞ্জন বা হইচই শুনে বিচার-বিশ্লেষণ না করে বরং সিনেমাটি দেখেই সময় কাটানো ভালো।"
(বানান অপরিবর্তিত)