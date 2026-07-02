ওটিটির পর্দায় অবসেশন ! কোথায়-কীভাবে দেখবেন ?

ওটিটির পর্দায় অবসেশন ! কোথায়-কীভাবে দেখবেন ?
ইউটিউবার কারি বেকারের ব্লকবাস্টার সিনেমা 'অবসেশন' (Obsession), আগেই ঝড় তুলেছে প্রেক্ষাগৃহে ৷ এবার আসছে ওটিটি (OTT)-তে । প্রাইম ভিডিয়ো-অ্যাপল টিভিতে ডিজিটালি মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 2, 2026 at 12:45 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 জুলাই: প্রথম সিনেমা পরিচালনা করেই বিশ্বজুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন কারি বার্কার (Curry Baker) ৷ 'অবসেশন' (Obsession) সিনেপর্দায় এমন সেনসেশন তৈরি করবে, তা কেউই অনুমান করতে পারেননি ৷ প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘ সাফল্যের পর এবার এই সিনেমা আসতে চলেছে ওটিটি-র পর্দায় ৷ অতিপ্রাকৃত থ্রিলারটি মে মাসের মাঝামাঝি বিশ্বব্যাপী বড় পর্দায় আসে। সিনেমাটি প্রাইম ভিডিয়ো এবং অ্যাপল টিভিতে স্ট্রিমিং হবে ৷ তবে, রয়েছে একটা বড় ট্যুইস্ট ৷
'অবসেশন' ওটিটি রিলিজকে কেন্দ্র করে নেটপাড়ায় উত্তেজনা ৷ বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন নিশ্চিত করেছে যে, এই সিনেমার প্রাইম ভিডিয়ো এবং অ্যাপল টিভিতে স্ট্রিমিং হবে ৷ তবে মজার, বিষয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সাবস্ক্রাইব করা থাকলেও এখনই আমজনতা দেখতে পাবেন না 'অবসেশন' সিনেমাটি ৷ এই সিনেমাকে দুটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মেই কিনে অথবা ভাড়া করে দেখতে হবে ৷ সিনেমাটি কেনার জন্য মার্কিন ডলার 24.99 (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 2,381 টাকা) এবং আন্তর্জাতিক দর্শকদের জন্য মার্কিন ডলার 19.99 (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 1,905 টাকা) ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে।
'অবসেশন'-এর ডিজিটাল সংস্করণে বোনাস হিসেবে থাকছে পর্দার পেছনের দৃশ্য এবং পরিচালক বার্কারের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া। পরবর্তীতে ছবিটি 'পিকক' (Peacock)-এ মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 'অবসেশন' শীঘ্রই ডিভিডি, ব্লু-রে এবং 4কে ইউএইচডি (4K UHD) ফরম্যাটে পাওয়া যাবে। এর ফিজিক্যাল মিডিয়া বা ডিস্ক সংস্করণটি 14 জুলাই মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
এই বছর হলিউডের বক্সঅফিসে ‘অবসেশন’ (Obsession) এক অভাবনীয় সাফল্যের গল্প হয়ে উঠেছে। মাত্র 7 লাখ 50 হাজার মার্কিন ডলার বাজেটে তৈরি এই সিনেমা বিশ্বজুড়ে 37 কোটি (৩৭০ মিলিয়ন) ডলার আয় করেছে। টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ‘মিডনাইট’ বিভাগে প্রদর্শিত হওয়ার পর ‘ফোকাস ফিচারস’ (Focus Features) 1 কোটি 50 লাখ (15 মিলিয়ন) ডলারেরও বেশি মূল্যে ছবিটির স্বত্ব কিনে নেয়।
20 বছর বয়সী ইউটিউবার কারি বার্কারের লেখায় ও পরিচালনায় নির্মিত ‘অবসেশন’ (Obsession) সিনেমার শুটিং 26 দিনে শেষ হয়েছ ৷ এর মধ্যে সিনেমার শুরুর নতুন একটি দৃশ্যের জন্য পুনরায় শুটিংয়ের (রিশুট) বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।সিনেমাটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ‘বেয়ার’ (মাইকেল জনস্টন) নামের এক তরুণকে কেন্দ্র করে, যে তার পছন্দের মানুষ ‘নিকি’র (ইন্ডে নাভারেট) ভালোবাসা পাওয়ার আশায় ‘ওয়ান উইশ উইলো’ (One Wish Willow) নামের এক রহস্যময় বস্তুর সাহায্য নেয়। কিন্তু পরিস্থিতি তখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, যখন নিকি বেয়ারের প্রতি বিপজ্জনকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে।
মাইকেল জনস্টন ও ইন্ডে নাভারেট ছাড়াও এই সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন কুপার টমলিনসন, মেগান ললেস এবং অ্যান্ডি রিক্টার। মুক্তির পর ‘অবসেশন’ (Obsession) ইতিবাচক রিভিউ পায় ৷ বক্সঅফিসে এর অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে দর্শকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া ইতিবাচক প্রচার বা ‘ওয়ার্ড-অফ-মাউথ’ (word of mouth) বড় ভূমিকা পালন করেছিল। ‘রটেন টম্যাটোস’-এ (Rotten Tomatoes) 283 জন সমালোচকের মতামতের ভিত্তিতে সিনেমাটি 94 শতাংশ ইতিবাচক রেটিং এবং গড়ে 8.1/10 স্কোর অর্জন করেছে। এছাড়া, 1 লাখ 41 হাজারেরও বেশি ব্যবহারকারীর কাছ থেকে আইএমডিবি-তে (IMDb) 8.1 রেটিং পেয়েছে।
ভারতে ‘অবসেশন’ (Obsession) ছবিটি মুক্তির সময় বেশ শোরগোল পড়ে যায় ৷ কারণ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC) ছবিটিকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ‘এ’ (A) রেটিং দেওয়া সত্ত্বেও এর 38 সেকেন্ডের দৃশ্য কেটে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বাদ দেওয়া সেই সেন্সর-বিহীন সহিংস দৃশ্য পরে ফাঁস হয়ে যায় এবং সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে।