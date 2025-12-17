Yearender 2025: ফিরে দেখা সিনেপাড়ায় নানা বিতর্কের অলিগলি

Yearender 2025: ফিরে দেখা সিনেপাড়ায় নানা বিতর্কের অলিগলি
বছর শুরু থেকে শেষ, টলিউড ইন্ডাস্ট্রি সাক্ষী থেকেছে একাধিক বিতর্কের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 17, 2025 at 5:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 ডিসেম্বর: ভালো-মন্দ মিশিয়েই জীবনের ওঠা-পড়া ৷ কিছু ভালো ঘটনা যেমন মনে চিরস্থায়ী জায়গা করে নেয় তেমনই কিছু ঘটে অনভিপ্রেত ঘটনা ৷ যা তৈরি করে বিতর্ক, সমালোচনা ৷ টলি পাড়া তথা বাংলা বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিও পড়ে সেই তালিকাতেই ৷ বছরভর নানা ঘটনা ঘটেছে ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক, ইন্ডাস্ট্রির কোন-কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিতর্কের ঘনঘটনা ৷
* বিতর্ক 1
জুলাই মাসে'ডান্স বাংলা ডান্স' (Dance Bangla Dance)-এর মঞ্চে পারফর্ম করতে দেখা যায় দেবলীনা দত্তকে (Debleena Dutt)। বিশেষ বিচারকের আসনে উপস্থিত ছিলেন মমতা শঙ্কর (Mamata Shankar)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' (Chandalika) পরিবেশন করেন প্রতিযোগী অনুষ্কা চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত । যা জন্ম দেয় তুমুল বিতর্কের ৷
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (Rabindranath Tagore) নৃত্যনাট্য ‘চণ্ডালিকা’র সঙ্গে 'আঁধি' ছবির গান 'তেরে বিনা জিন্দেগি সে কোয়ি' গানটি ব্যবহার করা হয় দেবলীনা এবং অনুষ্কার নৃত্য পরিবেশনায়। আর তা দেখে বিরক্ত হন দর্শক থেকে টলিপাড়ার অন্দরের অনেকেই। বিরক্ত হন বিচারক মমতা শঙ্কর স্বয়ং। তিনি প্রতিবাদ করেন এবং পরিবেশনার নিন্দা করেন ৷
* বিতর্ক 2
মুম্বইয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে গিয়ে বিতর্কে জড়ান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। 'মালিক' ছবির সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতার এক সাংবাদিক প্রসেনজিৎকে প্রশ্ন করেছিলেন বাংলায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, "এখানে বাংলায় কথা বলার কী প্রয়োজন?" এমন মন্তব্য সামনে আসার পরেই নেটপাড়ায় কটাক্ষের শিকার হন অভিনেতা ৷ পরবর্তী সময়ে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার কথা জানান অভিনেতা ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, কাউকে আঘাত তিনি করতে চাননি ৷ পুরো বিষয়টা নিয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ৷
* বিতর্ক 3
2024 সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ তথা রাজ্য ৷ সেই আবহে স্বল্প দৈঘ্যের ছবি করতে গিয়ে বিতর্কে জড়ান প্রাক্তন তৃণমূল নেত্রী তথা অভিনেত্রী রাজন্যা ও ছবির পরিচালক প্রান্তিক চক্রবর্তী ৷ রাজন্যার 'আগমনী: তিলোত্তমাদের গল্প' নিয়ে শুরু হয় জোর চর্চা ৷ আসলে আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে এই ছবি বানান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সহ-সভাপতি প্রান্তিক চক্রবর্তী। ছবির যে পোস্টার সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেখানেও লেখা ছিল এই ছবি নির্মিত হয়েছে 'আরজি কর ঘটনার পটভূমিতে'। মুখ্য চরিত্রে ডাক্তারের বেশে মাথায় মুকুট পরে পোস্টারে ধরা দেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যাদবপুর-ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ-সভানেত্রী রাজন্যা হালদার। স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই ছবিকে ঘিরে প্রথম থেকেই বিতর্কের মুখে পড়েন রাজন্যা এবং প্রান্তিক। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে সাসপেন্ড করা হয় দু’জনকেই ।
* বিতর্ক 4
ফুটবল কিংবদন্তী লিওনেল মেসির ভারত সফর তথা কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটেছে, সেই ঘটনায় বিতর্কে জড়ান অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ৷ হাজার হাজার টাকা খরচা করেও মেসির এক ঝলক দেখতে পান না, যুবভারতীতে আগত ফুটবলপ্রেমীরা ৷ অন্যদিকে, অভিনেত্রী শুভশ্রীকে দেখা যায়, মেসির সঙ্গে তোলা ছবি পোস্ট করতে ৷ এরপরেই সোশাল মিডিয়ায় তুমুল কটাক্ষ ও সমালোচনার মুখে পড়েন অভিনেত্রী ৷ পাল্টা হিসাবে জবাব দেন ইন্দুবালা ভাতের হোটেল খ্যাত অভিনেত্রীও ৷ তিনি জানান, আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি গিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে ৷ সেখানে ছবি তোলার সুযোগ অনুষ্ঠানের আয়োজকরাই করেছিলেন ৷ সেখানে তাঁর দোষ কোথায় ? জবাব-পাল্টা জবাবে শুভশ্রী পড়েন নেটিজেনদের তোপের মুখে ৷
* বিতর্ক 5
একসময়ে টলিউডের ব্যস্ত জনপ্রিয় ফ্যাশন স্টাইলিস্ট সন্দীপন ঘোষাল (Sandip Sandy Ghosal), যাঁকে স্যান্ডি বলেই চেনে টলিউডের মানুষ, তাঁর অবস্থা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় বেশ জলঘোলা হয় ৷ টলিপাড়ার আলোচিত স্টাইলিস্ট স্যান্ডি মানসিক রোগে আক্রান্ত ৷ সেই কথা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে সাহায্যের আবেদন করেন দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা অভিনেত্রী বিয়াস রায় ৷ তিনি স্যান্ডির নানা মুহূর্তের ছবি-ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন ৷ আর এত অনেক তারকারা নিরাশা প্রকাশ করেন ৷ অনেক তারকা স্যান্ডির দুর্দিনে পাশে থাকার কথা যেমন বলেছেন তেমনই কেন স্যান্ডির এই অবস্থার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় আনা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্নও তোলেন ৷ ফলে সামাজিক মাধ্যমে স্যান্ডিকে নিয়ে দুটি দলের মতানৈক্য নজরে আসে সকলের ৷
* বিতর্ক 6
টলিউডের নতুন জনপ্রিয় মুখ দিতিপ্রিয়া রায় ও জীতু কমল ৷ এই দুই তারকার ব্যক্তিগত মতবিরোধ শোরগোল ফেলে দেয় ৷ জীতুর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনেন দিতিপ্রিয়া ৷ এরপর, প্রযোজনা সংস্থা, সহকর্মীদের অনুরোধে বিষয়টা মিটে গেলেও ফের শুরু হয় সমস্যা ৷ অবশেষে নভেম্বর মাসে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'চিরদিনই তুমি যে আমার' থেকে সরে যান দিতিপ্রিয়া রায় ৷ জীতু কমল ও দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানায় আর্টিস্ট ফোরাম ৷ অবশেষে জীতু তথা আর্যর চরিত্রের বিপরীতে অপর্ণার চরিত্রে নতুন মুখ হিসাবে দেখা যায় অভিনেত্রী শিরিন পালকে ৷
* বিতর্ক 7
বেশ কিছুদিন ধরে সিনে আলোচনার মধ্যমণি ছিল জয়ব্রত দাসের বানানো ছবি 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' (The Academy of fine arts)। এসআরএফটিআই (SRFTI)-এর ছাত্রদের তৈরি এই ছবির মুক্তি কবে হবে বা আদৌ হবে কি না তা নিয়ে দফায় দফায় ফেডারেশনের সঙ্গে চলে মিটিং ৷ শোনা গিয়েছিল, গিল্ডের একজন লোকও না নিয়ে কাজ করায় ফেডারেশন এই ছবির মুক্তি নিয়ে আপত্তি জানায়। পাশাপাশি বকেয়া টাকা না দেওয়া নিয়েও বিতর্ক হয় ৷ যে কারণে সিনেমার মুক্তি নিয়ে শুরু হয় টানা পোড়েন ৷ অবশেষে প্রযোজক প্রতীক চক্রবর্তী তাঁর আগের অন্যান্য ছবির বকেয়া টাকা ফেডারেশনের টেকনিশিয়ানদের মিটিয়ে দিলে জয়ব্রতর ছবি মুক্তি নিয়ে পরবর্তী সময়ে আর সমস্যা হয় না ৷
* বিতর্ক 8
দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-রেল স্টেশনের মতো স্থান থেকে পথকুকুর সরিয়ে ফেলার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে বাংলায় ৷ গর্জে ওঠেন পশুপ্রেমী হিসাবে পরিচিত অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র ও অভিনেতা তথাগত মুখোপাধ্যায়, দেবশ্রী রায়, রাঘব চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ৷ প্রত্যেকের প্রতিবাদী বক্তব্যে উঠে আসে, খুনি, ঠকবাজ, ধর্ষণকারী সবাই ছাড় পেয়ে যায় । রাগ গিয়ে পড়ে রাস্তার কুকুর গুলোর উপর, যাদের ভোট দেওয়ার ক্ষমতা নেই । সুপ্রিম কোর্টের এহেন নির্দেশ আসার পরেই সরব হন পশুপ্রেমীরা ।
* বিতর্ক 9
শাড়িতে নারী কথাটা সকলেই বলে থাকেন ৷ কিন্তু শাড়ি পরে সুন্দর লাগছে এমন মন্তব্য আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়বে তা কেউ কখনও ভাবেননি ৷ সামাজিক মাধ্যমে 'বৌ কথা কও' খ্যাত অভিনেতা ঋজু বিশ্বাসের (Riju Biswas) সঙ্গে উঠতি মডেল ও বেশ কিছু মহিলাদের ব্যক্তিগত কথোপকথন ঝড় তোলে নেটপাড়ায় ৷ বিশেষ করে 'btw you look good in saree' মন্তব্য ঘিরে শুরু হয় সমালোচনা ৷ এমনকী, নেটপাড়ায় ট্রলিংয়ের শিকার হন অভিনেতা ঋজু বিশ্বাসের ক্যানসার আক্রান্ত মাও ৷
* বিতর্ক 10
পুজোর একসঙ্গে মুক্তি পাওয়া চারটে সিনেমা নিয়ে বেশ জলঘোলা হয় ৷ একদিকে যেমন অনীক দত্ত পরিচালিত 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' সিনেমায় আবির চট্টোপাধ্যায়ের প্রোমোশনে উপস্থিত না থাকা বিতর্কের জন্ম দেয় ৷ অন্যদিকে, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'রঘু ডাকাত' ও পরিচালক নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'রক্তবীজ 2' সিনেমার প্রাইমটাইম ও হল পাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব লাগে ৷ 'মাফিয়া কার্ড' থেকে 'ভিকটিম কার্ড-এর খেলা জমে উঠেছিল সোশাল মিডিয়ায়৷
* বিতর্ক 11
বাংলার সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ করতে এসে বিতর্কে জড়ান পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর (Vivek Agnihotri) ৷ খাস কলকাতায় তাঁর সিনেমা 'দ্য বেঙ্গস ফাইলস' ট্রেলার (The Bengal Files Trailer) লঞ্চ অনুষ্ঠান ঘিরে বিতর্কের সূত্রপাত ৷ পরিচালকের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে ট্রেলার দেখানো হয়নি ৷ এরপর পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। পরিচালকের অভিযোগ, 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার' লঞ্চের সময় বাধা দেওয়া হয় ৷ চলতে চলতে থামিয়ে দেওয়া হয় ট্রেলার ৷ অভিযোগ ওঠে অনুষ্ঠানের সময় কন্ট্রোল প্যানেলে হোটেলের দুই আধিকারিক উপস্থিত হন ৷ তারপর আচমকাই ট্রেলার চলতে চলতে সেই ভিডিয়ো বন্ধ হয়ে যায় ৷ যে বিতর্কের জল গড়ায় অনেক দূর ৷
* বিতর্ক 12
অন্যদিকে, ফের একবার পদ্মশ্রী মমতা শঙ্করের বক্তব্য ঘিরে উত্তাল হয় নেটপাড়া ৷ ফের বিতর্কিত মন্তব্য করে কটাক্ষের শিকার হন অভিনেত্রী-নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর (Mamata Shankar) ৷ তিনি মেয়েদের স্যানিটারি প্যাড বাড়ির ছেলে বা বাবাকে কিনতে দেওয়ার বিপক্ষে কথা বলেন ৷ পাশাপাশি, বিজ্ঞাপনে যেভাবে মেয়েদের পিরিয়ডস দেখানো হয় ও স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার দেখানো হয়, তা নিয়ে সরব হন অভিনেত্রী ৷ এরপরেই অভিনেত্রীর দিকে ধেয়ে আসে একের পর এক তীক্ষ্ণ সমালোচনার বাণ ৷ মমতা শঙ্করের এমন ব্যক্তিগত মন্তব্য সামনে আসার পরেই অভিনেত্রীর মানসিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নেটিজেনরা ৷
* বিতর্ক 13
টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় বিতর্ক হয় ফেডারেশন বনাম পরিচালকের দ্বন্দ্ব নিয়ে ৷ গত বছর জুলাই মাসে রাহুল মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে যে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল তার রেশ ছিল এই বছরও ৷ যে বিতর্ক পরবর্তী সময় গড়ায় আদালত পর্যন্ত ৷ জয়দীপ মুখোপাধ্যায় এবং সৃজিত রায়কে শুটিং বন্ধ করতে হয় ফেডারেশনের চাপে ৷ চারপর ফেডারেশনের দাদাগিরি নিয়ে সরব হন একাধিক পরিচালক-অভিনেতা ৷ এমনকী, টেকনিশিয়ানদের বিরুদ্ধেও কাজে না এসে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন বেশ কিছু পরিচালক ৷ টলিপাড়ায় বন্ধ থাকে শুটিং-ও ৷
এরপর আদালতের নির্দেশ মেনে মামলাকারী পরিচালকদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেন রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের সচিব শান্তনু বসু। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 11 জন পরিচালক। হাজির ছিলেন সুব্রত সেন, সুদেষ্ণা রায়, ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, কিংশুক দে, বিদুলা ভট্টাচাৰ্য-সহ মামলাকারী অনান্য পরিচালকেরা।
তবে বেশ কিছু সময় পর প্রতিবাদী পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের (Parambrata Chatterjee) মুখে শোনা যায় অন্য সুর ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে দেন, টলিউড ফেডারেশনের সঙ্গে নিজেকে কোনওরকম আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর যুক্ত রাখছেন না ৷ পাশাপাশি, জানান, ফেডারেশনের সঙ্গে জটিলতায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া ছিল হঠকারি সিদ্ধান্ত ৷ অভিনেতার এই উলট পুরাণে সমালোচনার ঝড় ওঠে নেটপাড়ায় ৷