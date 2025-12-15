Yearender 2025: ধর্মেন্দ্র থেকে জুবিন গর্গ ! এই বছর তারকাদের হারানোর তালিকাটা দীর্ঘ
কিংবদন্তী অভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী এবং শিল্পীদের হারানোর সাক্ষী 2025 ৷ যাঁদের অবিস্মরণীয় কাজ দর্শকদের অনুপ্রাণিত করবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
December 15, 2025
Updated : December 15, 2025 at 12:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 ডিসেম্বর: 2025 সালটা বিনোদন জগতের জন্য হৃদয়বিদারক বছর ছিল। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত এবং গণমাধ্যমের অনেক পরিচিত মুখ এই বছর আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷ সেই সকল তারকার মৃত্যু শোকাহত করেছে অনুরাগী তথা দেশবাসীকে ৷ এই শিল্পীরা শুধু তারকা ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ। তাঁদের সিনেমা দেখে বড় হওয়া থেকে শুরু করে তাঁদের গান গুনগুন করা... ৷ ফলে সেই স্থান শূণ্য হওয়ার পরেই মনের ক্ষত হয়েছে অনেকটাই গভীর ৷
মনোজ কুমার
মনোজ কুমার ছিলেন ভারতীয় সিনেমার অন্যতম শ্রদ্ধেয় অভিনেতা। তিনি1957 সালে অভিনয় জগতে সফর শুরু করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ভরত কুমার' নামে পরিচিতি লাভ করেন। দেশপ্রেমমূলক চলচ্চিত্রের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁর সিনেমায় বরাবার প্রাধান্য পেয়েছে দেশ ও দেশের মানুষকে কথা। তাঁর বিখ্যাত সিনেমার মধ্যে রয়েছে 'পূরব অউর পশ্চিম', 'রোটি কাপড়া অউর মকান' এর সিনেমা। তিনি ৪ এপ্রিল, 87 বছর বয়সে প্রয়াত হন।
ধর্মেন্দ্র
ধর্মেন্দ্র ছিলেন হিন্দি সিনেমার অন্যতম সেরা তারকা। ভক্তরা তাঁকে বলিউডের 'হি-ম্যান' বলে ডাকতেন। 62 বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বেশ কয়েকটি ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন। 'শোলে' তাঁর সবচেয়ে প্রিয় চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি চলতি বছর 24 নভেম্বর মুম্বইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ তাঁর মৃত্যুতে বলিউডে যেন একটা যুগের অবসান হয়েছে ৷
গোবর্ধন আসরানি
এই মানুষটি তাঁর অভিনয় দক্ষতায় কখনও দর্শকদের হাসিয়েছেন আবার কখনও চোখের কোণে জল এনেছেন ৷ গোবর্ধন আসরানি, তাঁর কৌতুক পরিবেশনের সময়জ্ঞান ছিল তীক্ষ্ণ ও স্বাভাবিক। সব বয়সের দর্শক তাঁকে ভালোবাসতেন। তিনি 'অভিমান', 'শোলে', 'চুপকে চুপকে', 'খাট্টা মিঠা'-র মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাঁর কারণেই ছোট ছোট চরিত্রগুলোও স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। তিনি 20 অক্টোবর 84 বছর বয়সে প্রয়াত হন ।
জুবিন গর্গ
বাংলা, অসম ও হিন্দি সিনেমার জগতে এই নক্ষত্র ছিল ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল ৷ ফলে দুবাইতে স্কুভা ডাইভিং করতে গিয়ে যখন জুবিন গর্গের মৃত্যুর খবর আসে, তখন অনেকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল ৷ তিনি বহু ভাষায় গান গেয়েছেন। বিশেষ করে অসম এবং পূর্ব ভারতে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। 'জনমণি' এবং 'দূরে দূরে'-এর মতো গানগুলো আজও শ্রোতাদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। তিনি 19 সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন ৷ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র 52 বছর। তার আকস্মিক মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতে নেমে আসে শোকের ছায়া ৷
পঙ্কজ ধীর
পঙ্কজ ধীর টেলিভিশন জগতে তাঁর কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। মহাভারতে তাঁর ভূমিকা তাঁকে ঘরে ঘরে পরিচিত করে তুলেছিল। তিনি অনেক সিনেমাতেও কাজ করেছেন। পর্দায় তাঁর উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। তিনি 15 অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷
সতীশ শাহ
বিনোদন জগতে আরও এক কমেডিয়ান ছিলেন সতীশ শাহ ৷ সারাভাই ভার্সেস সারাভাই আজও সকলের কাছে জনপ্রিয় ধারাবাহিকের মধ্যে একটি হয়ে রয়েছে ৷ 25 অক্টোবর 74 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷
শেফালি জরিওয়ালা
অল্প বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন 'কাঁটা লাগা' গার্ল শেফালি জারিওয়ালা খুব । 2002 সালে রিমিক্স গানের মাধ্যমে রাতারাতি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে যান শেফালি ৷ পরবর্তীতে তিনি সিনেমা এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানেও অভিনয় করেন। এমনকী, বিগ বস-এর ঘরেও জনপ্রিয়তা পান এই অভিনেত্রী ৷ 27 জুন মাত্র 42 বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শেফালি ৷
পীযূষ পাণ্ডে
না, ইনি কোনও অভিনেতা-গায়ক নন ৷ তিনি ছিলেন একজন সৃজনশীল প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞাপনের জগতে পরিবর্তন এনেছিলেন। তার বিজ্ঞাপনের গল্প বারবার সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জুড়ে যেত ৷ 24 অক্টোবর তিনি প্রয়াত হন ৷ মৃত্যুকালে বিজ্ঞাপন জগতের অন্যতম এই ব্যক্তির বয়স হয়েছিল 70 বছর ৷
মুকুল দেব
মুকুল দেব সিনেমা ও টেলিভিশন জগতের জনপ্রিয় মুখ ৷ তিনি সাবলীলভাবে চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে অভিনয় করতেন। 25 মে তারিখ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ বয়স হয়েছিল 54 বছর ৷ আর রাজকুমার খ্যাত অভিনেতার অকাল মৃত্যুতে শোকহাত হয় বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির তারকারা ৷
অচ্যুত পোতদার
অচ্যুত পোতদার ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ অভিনেতা। তিনি হিন্দি ও মারাঠি সিনেমায় কাজ করেছেন। 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমায় একটি দৃশ্য করেই তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। দিনটা 18 অগস্ট, 90 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 'কহেনা ক্যায়া চাহতে হো' সংলাপ বলা অভিনেতা ৷
কামিনী কৌশল
কামিনী কৌশল ছিলেন চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের একজন অভিনেত্রী। তার অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল 1940-এর সময়ে। তিনি দিলীপ কুমার, রাজ কাপুর এবং দেব আনন্দের মতো কিংবদন্তি তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এমনকি নব্বই বছর বয়সেও তিনি চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। তিনি 14 নভেম্বর 98 বছর বয়সে পরলোক গমন করেন ৷
সুলক্ষণা পণ্ডিত
6 নভেম্বর 71 বছর বয়সে প্রয়াত হন বলিউডের অন্যতম অভিনেত্রী সুলক্ষণা পণ্ডিত ৷ তিনি অভিনেতা সঞ্জীব কুমারের প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু অভিনেতা কোনও কারণে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই শোকের কারণে অভিনেত্রী সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন।