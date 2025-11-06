প্রয়াত 'কেজিএফ' খ্যাত যশের অভিনেতা ! কী হয়েছিল পর্দার কাসিম চাচার ?

প্রয়াত 'কেজিএফ' খ্যাত যশের অভিনেতা ! কী হয়েছিল পর্দার কাসিম চাচার ?
অর্থাভাবের কারণে দীর্ঘ সময় তিনি চিকিৎসা করাতে পারেননি বলে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন ৷ পরবর্তী যশ-সহ অনেক অভিনেতা বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 2:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: ক্যানসার কাড়ল এক তারকার প্রাণ ৷ প্রয়াত 'কেজিএফ'-এর রকি ভাই অর্থাৎ যশের পর্দায় অভিনয় করা কাসিম চাচা তথা প্রবীণ অভিনেতা হরিশ রাই ৷ তিনি স্টেজ 4 ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন ৷ 'কেজিএফ' তৈরির পর থেকেই তিনি গলার ক্যানসারের জন্য চিকিৎসা শুরু করেছিলেন ৷ 2022 সালে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হন ৷ এক সাক্ষাৎকারে, অভিনেতা জানিয়েছিলেন, সিনেমায় তাঁর গলা বড় করেছিলেন চরিত্রের জন্য নয় ৷ বরং ক্যানসারের কারণে গলার ফোলাভাব লুকানোর জন্য।
তাঁর মৃত্যুতে দক্ষিণী সিনেমা জগতে নেমেছে শোকের ছায়া ৷ শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা যশের স্ত্রী রাধিকা পণ্ডিতও ৷ তিনি বলেন, "প্রতিভাবান অভিনেতা হরিশ রাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে খুবই দুঃখিত। কন্নড় সিনেমায় তাঁর অভিনয় সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি, ঈশ্বর পরিবারকে শক্তি দিন ৷"
চিকিৎসার জন্য টাকা ছিল না...
এক সাক্ষাৎকারে হরিশ রাই জানিয়েছিলেন, ক্যানসারের মতো রোগের চিকিৎসকা করার জন্য তাঁর কাছে টাকার অভাব রয়েছে ৷ যে কারণে তাঁর ট্রিটমেন্টও দেরিতে শুরু হয় ৷ যে কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দ্রুত হতে থাকে ৷ অভিনেতা জানিয়েছিলেন, তিনি কেজিএফ সিনেমার মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন ৷ সেই সময়ে ক্যান্সারের চতুর্থ পর্যায়ে ছিলেন। তিনি চিকিৎসার জন্য সাহায্য চেয়ে ভিডিয়ো বার্তাও দিয়েছিলেন ৷
'কেজিএফ'- সিনেমার দুটি পার্টেই তিনি যশের চরিত্র রকি ভাইয়ের কাসিম চাচার ভূমিকায় অভিনয় করেন। সিনেমায় তাঁর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ছিল যা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যশ-সহ বেশ কয়েকজন অভিনেতা তাঁর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানও করেছিলেন।
উল্লেখ্য, সুপারহিট 'ওম' সিনেমার মাধ্যমে লাইমলাইটে আসা অভিনেতাদের মধ্যে হরিশ রাই অন্যতম। এই সিনেমার সাফল্যের পর, হরিশ রাই একাধিক কন্নড় সিনেমায় অভিনয় করেন। খলনায়ক এবং পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ৷