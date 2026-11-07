পরিবারের বারণ সত্ত্বেও 'রামায়ণ'-এ রাবণ চরিত্র বেছে নেন যশ, কেন ?

পরিবারের বারণ সত্ত্বেও 'রামায়ণ'-এ রাবণ চরিত্র বেছে নেন যশ, কেন ?
YASH ON PLAYING RAVANA: রামায়ণ মুক্তির পর থেকেই রাম চরিত্রে রণবীরের অভিনয় যেমন প্রশংসিত হয়েছে তেমনই লোকমুখে জনপ্রিয়তা পেয়েছে যশের রাবণ চরিত্র ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 12:38 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 নভেম্বর: বিতর্ক নয় বরং প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর জনমুখে প্রশংসিত হচ্ছে রামায়ণ সিনেমা ও সিনেমায় অভিনীত তারকাদের অভিনয় ৷ 5 নভেম্বর বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত পৌরাণিক ড্রামা৷ মুক্তির প্রথম দিনেই বিশ্বব্যাপী এর মোট আয় দাঁড়িয়েছে 155 কোটি টাকা। ছবিটি মুক্তির পরের দিন নির্মাতারা নেপথ্যের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেন, যেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে পুরো টিম রাবণ চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। ভিডিয়োটিতে অভিনেতা যশ এই চরিত্রটিতে অভিনয় করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে তুলে ধরেন নিজের ভাবনার কথা ৷
রাবণের ভূমিকায় অভিনয় করা যশের জন্য সহজ কোনও সিদ্ধান্ত ছিল না। রামায়ণে রাবণ চরিত্রটিকে অন্যতম বাজে চরিত্র হিসেবে দেখা হয়। এমনকী, যশের পরিবার ও বন্ধুরাও এই চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে, কেন তিনি রাবণের চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে যশ ছিলেন অবিচল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই গল্পটি একজন তারকা হিসেবে তার নিজস্ব ভাবমূর্তির চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
ভিডিয়োটিতে যশ বলেছেন, "আমার বন্ধু, পরিবার বা পরিচিত আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, 'তুমি কেন রাবণের চরিত্রে অভিনয় করতে চাও?'" তিনি এমন একটি উদ্বেগের কথাও উল্লেখ করেন যে, একজন জনপ্রিয় তারকা হিসেবে পরিচিত হওয়ার পর, নেতিবাচক চরিত্রে তাকে মেনে নেওয়া দর্শকদের জন্য কঠিন হতে পারে। যশ বলেন, "মূল চ্যালেঞ্জটি ছিল-মানুষ আপনাকে ভালোবাসে, এখন আপনি যদি এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করেন যাকে সবাই ঘৃণা করে, তবে হয়তো দর্শকরা আপনাকে আর আগের মতো গ্রহণ করতে বা আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারবে না।"
তবে, এই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন এই অভিনেতা। তিনি আরও বলেন, "আমি ভেবেছিলাম, ঠিক আছে, কিন্তু গল্পের দাবিই তো এমন হওয়া উচিত। কারণ আমি জানি, তারকাখ্যাতি বা অন্যান্য বিষয়গুলো ঠিক আছে, কিন্তু দিনশেষে রামায়ণের চেয়ে বড় কেউ নয়।" যশ আরও ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি রাবণকে কেবল একজন সাধারণ খলনায়ক হিসেবে দেখেননি। তার মতে, এই চরিত্রটির অনেকগুলো দিক রয়েছে এবং পর্দায় ফুটিয়ে তোলার আগে সেই দিকগুলো বোঝা অত্যন্ত জরুরি ছিল। তিনি বলেন, "আমাদের বুঝতে হবে যে, এটি কোনও সাধারণ খলচরিত্র নয়। রাম যেন হৃদয়, আর রাবণ যেন মস্তিষ্ক; আর সবসময়ই তো মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব থাকে।"
অভিনেতা আরও জানান যে, সিনেমার প্রস্তুতির সময় তিনি কীভাবে চরিত্রটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন। যশ বলেন, "যে মুহূর্তে আমি সেই পোশাকগুলো পরলাম-জানি না কেন, বিশেষ করে ওই মুকুটটা পরার পর-আমার মনে হল যেন আমি নিজেই রাবণ।" পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি এবং সহ-অভিনেতা রণবীর কাপুরও যশের অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। রণবীর জানান, রাবণের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এমন কাউকে প্রয়োজন ছিল যার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং পর্দায় যার উপস্থিতি জোরালো। তিনি আরও বলেন, যশ চরিত্রটিকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা চরিত্রটির এক নতুন ও জটিল উপলব্ধিকে তুলে ধরে।
রাবণের চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি, যশ তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ‘মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশন্স’-এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের একজন সহ-প্রযোজক হিসেবেও যুক্ত হয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তিনি এই সিনেমায় অভিনয় এবং প্রযোজনা-উভয় দায়িত্বই পালন করছেন। তাঁর আগের সিনেমা 'টক্সিক'-এও তিনি একই সঙ্গে অভিনয় ও প্রযোজনার দায়িত্ব সামলেছিলেন। তবে শোনা যায়, ছবিটি বক্সঅফিসে খুব একটা ভালো ব্যবসা করতে পারেনি। প্রায় 500 থেকে 1000 কোটি টাকা বাজেটে তৈরি এই ছবিটি বিশ্বজুড়ে 320 থেকে 341.39 কোটি টাকা আয় করে ৷ যার ফলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে। বক্সঅফিসে প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য না পেলেও, ছবিটি সেই বছরের কন্নড় ভাষার উল্লেখযোগ্য সিনেমাগুলোর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল।
'রামায়ণ' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যশ আবারও একটি বড় বাজেটের ছবিতে অভিনয় ও সহ-প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে এবার তিনি এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন, যা দর্শকদের পরিচিত 'নায়ক' ভাবমূর্তির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। রাবণের চরিত্রে অভিনয় করার সিদ্ধান্তটি তাঁর জন্য অভিনেতা ও প্রযোজক-উভয় ভূমিকাতেই একটি বড় পরীক্ষা হতে পারে। ছবিটি নিয়ে দর্শকদের যে প্রত্যাশা রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই রূপায়ন কেমন হয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷