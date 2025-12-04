ETV Bharat / entertainment

টাকা দিলে 'হাইপ' নাহলে 'নেতিবাচক' প্রচার... কাদের ওপর ক্ষোভ ইয়ামির ?

yami-gautam-slams-bollywoods-paid-hype-trend-before-dhurandhar-release-hrithik-roshan-supports
হিন্দি সিনেমা জগতে বেড়ে চলা 'মহামারী' নিয়ে উদ্বেগ (আইএএনএস/পোস্টার)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 4, 2025 at 7:28 PM IST

হায়দরাবাদ, 4 ডিসেম্বর: পরিচালক আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর'মুক্তি পেতে চলেছে আগামীকাল অর্থাৎ 5 ডিসেম্বর ৷ সিনেমা মুক্তির আগেই, আদিত্যের স্ত্রী, অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম, হিন্দি সিনেমা জগতে বেড়ে চলা 'মহামারী' সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বৃহস্পতিবার, তিনি এক্স- হ্যান্ডেলে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দেন ৷ কীভাবে সিনেমার মার্কেটিংয়ের জন্য টাকা দিয়ে হাইপ তোলা নাহলে সিনেমা নিয়ে নেতিবাচক পোস্ট করা নিয়ে সমালোচনা করেছেন ৷ অর্থাৎ টাকা দিলে তবে সিনেমার হাইপ বা ভালো কিছু লিখবে ৷ না হলে ক্রমাগত মিথ্যে নেতিবাচক প্রচার চালিয়ে যাবে ৷

মূলত, ইয়ামি সবসময় বিতর্ক এড়িয়ে চলেন ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সোশাল মিডিয়ায় সোচ্চার হন ৷ তিনি লেখেন, "আমি একটা বিষয় অনেক দিন ধরেই বলতে চাইছি, আজ মনে হয় সেই দিন উপস্থিত ৷ এখন এই যে সো-কলড ট্রেন্ড, যেখানে মার্কেটিংয়ের নামে বা সিনেমার প্রচারের নামে টাকা দেওয়া, আর না দিলে সিনেমা মুক্তির আগেই তা নিয়ে নেতিবাচক প্রচার করা, যতক্ষণ না আপনি 'তাদের' টাকা দেন, ততক্ষণ একধরনের চাঁদাবাজি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।"

ইয়ামির কথায়, "এই ব্যবস্থা যে কেউই ব্যবহার করতে পারে, তা সে কোনও চলচ্চিত্রকে 'হাইপ' করার জন্য হোক বা অন্য কোনও অভিনেতা/ছবির বিরুদ্ধে নেতিবাচকতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হোক, এটি একটি মহামারি যা আমাদের শিল্পের ভবিষ্যতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।" তিনি আরও লেখেন, "দুর্ভাগ্যবশত, যদি কেউ মনে করে - এটা নিরীহ এবং আসুন আমরা এটা করি কারণ এটি নতুন 'স্বাভাবিক', তাহলে তারা ভুল করছেন। এই 'ট্রেন্ড'-এর দানব অবশেষে সবাইকে কামড়াবে। গত 5 বছরে সিনেমার সাফল্যের নামে কে-কী করেছে, তা সামনে আসলে, সেই ছবি খুব একটা ভালো হবে না৷"

'হক' অভিনেত্রী এরপর দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা শিল্পের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, তাদের মধ্যে শক্তিশালী ঐক্যের কারণে সেখানে এই ধরণের অভ্যাস প্রচলিত নেই। ইয়ামি লেখেন, "দক্ষিণে, কেউ এই ধরণের কাজ করার সাহস করতে পারে না ৷ কারণ এই শিল্পের সঙ্গে মানুষরা অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ। আমি আমাদের সম্মানিত প্রযোজক, পরিচালক এবং অভিনেতাদের এই ধরনের সংস্কৃতি আটকাতে-নিরুৎসাহিত করার জন্য এক হওয়ার অনুরোধ করছি ৷ "

ইয়ামির কথাকে সমর্থন জানান, অভিনেতা হৃতিক রোশন ৷ তিনি লেখেন, "সবচেয়ে বড় কথা, যে সোনালী জিনিসটি হারিয়ে যায় এবং তাদের এবং আমাদের সকলকে দরিদ্র করে ফেলে তা হল সাংবাদিকের আসল কণ্ঠস্বর ৷ একটা সিনেমার পিছনে থাকা সমস্ত সৃজনশীল শক্তিকে তারা কীভাবে অনুভব করে, কীভাবে চিন্তা করে, কীভাবে প্রশংসা করে এবং সমালোচনা করে তা জানানোর জন্য। তাদের নিজস্ব স্বাধীনতার অধিকার অজান্তেই কেড়ে নেওয়া হয়, এবং আমাদের বিকাশের সুযোগও তাই। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া, সত্যকে সামনে আনা ছাড়া, কাজের সন্তুষ্টি কোথা থেকে আসবে ?"

ইয়ামিকে শেষ দেখা গিয়েছিল কোর্টরুম ড্রামা 'হক' সিনেমায় ৷ সহ-অভিনেতা ছিলেন ইমরান হাশমি ৷ সিনেমাটি বক্সঅফিসে দেখে সাফল্যের মুখ ৷

সম্পাদকের পছন্দ

