প্রয়াত 'এক্স-মেন'-'স্টার ট্রেক' খ্যাত প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট, কী হয়েছিল অভিনেতার ?

প্রয়াত 'এক্স-মেন'-'স্টার ট্রেক' খ্যাত প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট, কী হয়েছিল অভিনেতার ?
Actor Patrick Stewart death News: 'এক্স-মেন' (X-Men) ও 'স্টার ট্রেক' (Star Trek) ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অভিনয়ের সুবাদে দর্শক দরবারে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এই অভিনেতা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 11:53 AM IST
লস অ্যাঞ্জেলস, 30 অক্টোবর: প্রয়াত হলিউডের অন্যতম কিংবদন্তি অভিনেতা প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট ৷ 'এক্স-মেন' (X-Men) ও 'স্টার ট্রেক' (Star Trek) ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অভিনয়ের সুবাদে তিনি দর্শক দরবারে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ৷ বুধবার লস অ্যাঞ্জেলেসে 86 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন এই অভিনেতা। বৃহস্পতিবার অভিনেতার টিমের তরফে সোশাল মিডিয়ায় এই দুঃসংবাদ অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করা হয় ৷ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, "আলঝেইমার রোগ ও লিউই বডি ডিমেনশিয়ার সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী লড়াইয়ের" পর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, স্যার প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট লস অ্যাঞ্জেলেসে নিজের বাড়িতে , তাঁর প্রিয় স্ত্রী সানির স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আলঝেইমার রোগ ও লিউই বডি ডিমেনশিয়ার সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী লড়াইয়ের পর তিনি পরলোকগমন করেন।"
There was something extraordinary about the way Sir Patrick Stewart could make even the most powerful characters feel profoundly human. Whether commanding the bridge of the Enterprise or guiding a generation of young mutants, Sir Patrick Stewart brought a tenderness to his characters that made us feel we knew them. Behind that unmistakable voice was an actor who understood that even the greatest heroes could be uncertain, that strength could exist alongside vulnerability, and that compassion was never a weakness. Over a career spanning more than six decades, his performances became woven into the lives of generations who grew up watching him. As Captain Jean-Luc Picard, Professor Charles Xavier, and so many others, he left us with characters we loved, lessons we carried, and memories we'll always treasure.— The Academy (@TheAcademy) October 29, 2026
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "তিনি পরিবার ও বন্ধুদের উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ ছিলেন ৷ চারপাশে ছিল সরাসরি পরিবেশিত সঙ্গীত, প্রার্থনা, চোখের জল, হাসি এবং এমন এক গভীর আবেগ-যা কেবল তিনিই জাগিয়ে তুলতে পারতেন, কারণ তিনি তাঁর সারা জীবন আমাদের সবার প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন।" প্যাট্রিক স্টুয়ার্টের পরিবারে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী সানি ওজেল এবং প্রথম সংসারের দুই সন্তান-ছেলে ড্যানিয়েল স্টুয়ার্ট ও মেয়ে সোফি আলেকজান্দ্রা-স্টুয়ার্ট।
RIP #PatrickStewart @SirPatStew. Always @StarTrek https://t.co/J9jVrqvDYq— Tomas Kapler #AI 🤖✨ (@tkapler) October 30, 2026
প্যাট্রিক স্টুয়ার্টের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
প্যাট্রিক স্টুয়ার্টের বেশ কয়েকজন সহ-অভিনেতা সামাজিক মাধ্যমে প্রয়াত অভিনেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'স্টার ট্রেক'-এ তাঁর সহকর্মী ও অভিনেতা উইলিয়াম শ্যাটনার লিখেছেন, "কী হৃদয়বিদারক একটি সপ্তাহ গেল! স্যার প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট ছিলেন একজন বন্ধু, সহকর্মী এবং অসাধারণ একজন অভিনেতা।" শ্যাটনার আরও বলেন যে, "মঞ্চ থেকে শুরু করে ‘এন্টারপ্রাইজ’-এর ব্রিজ পর্যন্ত-তিনি যা কিছু করেছেন, তার সবটিতেই তিনি বুদ্ধিমত্তা, শালীনতা এবং গভীর মানবিক বোধের ছাপ রেখেছেন। ক্যাপ্টেন পিকার্ড আমাদের সেরা গুণাবলির প্রতিনিধিত্ব করতেন, আর যিনি এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তিনিও ছিলেন ঠিক তেমনই। তাঁর প্রতি এবং তাঁর কাজের প্রতি আমার মনে ছিল গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।"
All of us at Marvel Studios are deeply saddened by the passing of Sir Patrick Stewart. Sir Patrick brought Professor Charles Xavier to life with extraordinary grace, intelligence, and humanity, defining the character for generations of fans, from "X-Men" to "Logan" to "Avengers: Doomsday." He was a singular talent, a generous collaborator, and a true gentleman. Our hearts go out to his wife Sunny, his children, his friends, and the countless fans around the world whose lives he touched with his art.— Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026
অভিনেতা প্যাট্রিক স্টুয়ার্টের কেরিয়ার
ইংল্যান্ডে দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা এই শিল্পী পরবর্তীতে শেক্সপিয়রীয় নাট্যমঞ্চে একজন দক্ষ অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি টেলিভিশন সিরিজ 'স্টার ট্রেক: দ্য নেক্সট জেনারেশন'-এ বিদগ্ধ ক্যাপ্টেন জঁ-লুক পিকার্ড এবং 'এক্স-মেন' সিনেমার সিরিজে টেলিপ্যাথিক ক্ষমতার অধিকারী 'প্রফেসর এক্স' (চার্লস জেভিয়ার) চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বজুড়ে তারকাখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাট্যশিল্পে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 2010 সালে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছ থেকে নাইট উপাধি পেয়েছিলেন ৷
🖖 Sir Patrick Stewart as Jean-Luc Picard a truly powerful performance. His words carry so much truth, pain and wisdom, reminding us how deeply life can affect us all. A legendary actor who makes you feel every word. #PatrickStewart https://t.co/K3LciUSx3s— Kasim (Kaz) (@actorkasim) October 29, 2026
18 বছর বয়সে স্টুয়ার্ট অভিনয়জীবন শুরু করেন এবং 1960-এর দশক থেকে 'রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানি'-র সদস্য হিসেবে মঞ্চে খ্যাতি অর্জন করেন। 2007 সালে রুপার্ট গুল্ডের পরিচালনায় ‘ম্যাকবেথ’ নাটকে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দারুণ প্রশংসিত হয় এবং এর জন্য তিনি একটি টনি অ্যাওয়ার্ড মনোনয়ন পান. এছাড়া 2009 সালে বিবিসি-র ‘হ্যামলেট’ নাটকে ডেভিড টেন্যান্টের সঙ্গে তিনি অভিনয় করেন ৷
তবে 47 বছর বয়সে 'স্টার ট্রেক: দ্য নেক্সট জেনারেশন' (1987–1994) ধারাবাহিকে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়ার পরই তিনি মূলধারার তারকাখ্যাতি লাভ করেন ৷ দীর্ঘ কেরিয়ারে তিনি একাধিক এমি (Emmy) এবং গোল্ডেন গ্লোব (Golden Globe) মনোনয়ন পেয়েছেন, এবং লরেন্স অলিভিয়ার অ্যাওয়ার্ড ও একটি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জয় করেছেন ৷ 1996 সালে হলিউড ওয়াক অব ফেমে তাঁর নামে একটি তারা অর্থাৎ স্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয় ৷