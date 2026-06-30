তারকাদের স্মৃতিবিজড়িত মুহূর্ত ! বিশ্ব সোশাল মিডিয়া দিবসে ফিরে দেখা সেই ছবি

তারকাদের স্মৃতিবিজড়িত মুহূর্ত ! বিশ্ব সোশাল মিডিয়া দিবসে ফিরে দেখা সেই ছবি
বিশ্ব সোশাল মিডিয়া দিবসে দেখা যাক সেইসব তারকা দম্পতিদের বিয়ের ছবি যা ইন্টারনেটে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 4:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 জুন: তারকাদের বিয়ে এখন আর শুধু ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নয়, বরং সোশাল মিডিয়ার অন্যতম বড় মুহূর্ত হয়ে উঠেছে। অনুরাগীরা তাদের প্রিয় তারকাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বিয়ের ছবির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। আবেগঘন ক্যাপশন- ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের স্মরণীয় মুহূর্তে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। তাই, বিশ্ব সোশাল মিডিয়া দিবসে (World Social Media Day), চলুন দেখে নেওয়া যাক বলিউডের এমন কিছু পাওয়ার কাপলদের বিয়ের ছবি, যা ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছিল ৷
আনুষ্কা শর্মা এবং বিরাট কোহলি
আনুষ্কা শর্মা এবং বিরাট কোহলি, 2017 সালের ডিসেম্বরে ইতালির টাস্কানিতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ৷ তাদের স্বপ্নময় বিয়ের ছবি দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁদের প্যাস্টেল-থিমের বিয়ের ছবিগুলো সেই বছর সবচেয়ে বেশি শেয়ার হওয়া তারকাদের ছবির মধ্যে অন্যতম ছিল ৷
দীপিকা পাডুকোন ও রণবীর সিং
ইতালির লেক কোমোতে হওয়া দীপিকা পাডুকোন ও রণবীর সিং-এর ঘরোয়া বিয়ের ছবি ভিডিয়ো দেখার জন্য অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। এই জুটি তাঁদের প্রথম আনুষ্ঠানিক ছবিগুলো শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। অনুরাগীরা এবং তারকারা সোশাল মিডিয়ায় নবদম্পতিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাসের জমকালো বিয়েটি ছিল ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের এক সুন্দর মিশ্রণ। তাদের অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান, বিস্তৃত আয়োজন এবং সুন্দর ছবিগুলো 2018 সালে সোশাল মিডিয়ার শিরোনামে ছিল ৷
ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল
বিয়ের আগে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখার পর, ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল তাঁদের রাজস্থানের বিয়ের ছবি দিয়ে অনুরাগীদের চমকে দেন। ফলস্বরূপ, ইনস্টাগ্রামে তাঁদের প্রথম বিয়ের পোস্টটি তারকাদের বিয়ের ঘোষণার মধ্যে অন্যতম সর্বাধিক লাইক পায় ৷ প্রতিটি ছবি দ্রুত সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।
আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর
আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর প্রমাণ করেছেন যে, একটি সাধারণ, ঘরোয়া বিয়েও সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। তাদের সুন্দর ছবি, আবেগঘন ক্যাপশন এবং অকপট মুহূর্তগুলো অনুরাগীদের মন জয় করে নেয় ৷ তাঁদের বিয়ের অ্যালবামটি বছরের অন্যতম প্রিয় সেলিব্রিটি পোস্টে পরিণত হয়।
পুলকিত সম্রাট ও কৃতি খরবন্দা
বেশ কয়েক বছর প্রেম করার পর, পুলকিত সম্রাট এবং কৃতি খরবন্দা 2024 সালের মার্চ মাসে দিল্লিতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন। তাঁদের প্যাস্টেল-থিমের বিয়ে, আবেগঘন প্রতিজ্ঞা, অকপট ছবি এবং ঝলমলে রসায়ন অনুরাগীদের মন জয় করে নেয়। তাঁদের বিয়ের অ্যালবাম এবং আবেগঘন ক্যাপশন ভাইরাল হয় সোশাল মিডিয়ায় ৷
সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং কিয়ারা আদভানি
জয়সলমীরে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা এবং কিয়ারা আদভানির রাজকীয় বিয়ে ছিল এক কথায় রূপকথার মতো। তাঁদের বিয়ের প্রথম পোস্টটি সোশাল মিডিয়ায় হইচই ফেলে দেয় ৷ বিশেষ করে, তাঁদের রসায়ন এবং আইকনিক ক্যাপশন অনুরাগীদের মন জয় করে নিয়েছিল।
পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডা
উদয়পুরে পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডার বিয়ে ছিল সরলতা ও আভিজাত্যের এক সুন্দর মিশ্রণ। হ্রদের মাঝে তোলা তাঁদের চমৎকার ছবি এবং আবেগঘন মুহূর্তগুলো সোশাল মিডিয়ায় প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছে।
ইয়ামি গৌতম ও আদিত্য ধর
ইয়ামি গৌতম ও আদিত্য ধর তাঁদের ঘরোয়া হিমাচলি বিয়ের মাধ্যমে সবাইকে চমকে দেন। ঐতিহ্যবাহী পোশাক, অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান এবং হৃদয়স্পর্শী ছবি সোশাল মিডিয়ায় কুড়িয়ে নেয় প্রশংসা ৷ তাঁদের বিয়ে প্রমাণ করে যে, খাঁটি ও সাদামাটা উদযাপনও মানুষের হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলতে পারে।