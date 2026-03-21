শান্তি-সংহতি-সংস্কৃতির সেতুবন্ধন ! বিশ্ব কবিতা দিবসে কোন বার্তা দিচ্ছেন সুবোধ-মন্দাক্রান্তা থেকে বাকি কবিরা ?
বিশ্ব কবিতা দিবসে বাংলার সুবোধ সরকার, মন্দাক্রান্তা সেন থেকে অসমের প্রণব কুমার বর্মন, হিন্দির আঁচল অনিতা ধারা ব্যক্ত করেন তাঁদের মনের ভাব ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 21, 2026 at 3:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 মার্চ: পরিচালক, অভিনেতা, লেখক ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁর এক লেখা লিখেছিলেন, "বাংলা ভাষা নিয়ে অহংকার করতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, শিবরাম, মুজতবা আলি । সত্যজিৎ প্রথম শিখিয়েছেন ক্যামেরা দিয়ে গল্প বলা যায় । চাইলে কবিতাও ।" আসলে, মনের আবেগ কখনও ধরা পড়েছে সাদা-কালো ক্যানভাসে আবার কখনও ধরা পড়েছে ছাপানো শব্দের লুকোচুরিতে ৷ যার মধ্যে অন্যতম কবিতা ৷ রাগ-অভিমান, দুঃখ, আনন্দ নানা অভিব্য়ক্তিতে কবিতা জায়গা করে নেয় মনের খাতায় ৷
21 মার্চ, বিশ্ব কবিতা দিবস ৷ বিশ্বব্যাপী কবিতা পাঠ, রচনা, প্রকাশনা ও শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য 1999 সালে ইউনেস্কো এই দিনটিকে 'বিশ্ব কবিতা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। কবীর হুমায়ূনের লেখা থেকে বলা যায়, "সঙ্গী করেছে দুঃখকে কবি সৃষ্টির উল্লাসে, কবিতার বুকে খুঁজে ফেরে নিতি বিস্তর প্রহ্লাদ; সৃষ্টির সাথে স্রষ্টাও কাঁদে নবজীবনের প্রেমে, কবিতার সুর ঘুচায় মনের অনন্ত অবসাদ ৷" বিশ্ব কবিতা দিবসে বাংলার কবি সুবোধ সরকার, মন্দাক্রান্তা সেন থেকে অসমের কবি প্রণব কুমার বর্মন, কমল কুমার মেধি, হিন্দিভাষী কবি আঁচল অনিতা ধারা ব্যক্ত করেন তাঁদের মনের ভাব ৷
এই বছর বিশ্ব কবিতা দিবস-এ থিম রাখা হয়েছে 'একতা, শান্তি এবং শ্লোকের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি' (World Poetry Day -Unity, Peace, and Cultural Expression Through Verses) ৷ সত্যিই কি কবিতা শান্তি-সংহতি-সংস্কৃতির মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করতে পারে ?
বাংলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার-সহ সম্মানে সম্মানিত কবি-লেখক সুবোধ সরকার বলেন, "খুবই যথাযথ কথা ৷ খুবই সুন্দর কথা ৷ হৃদয়কে স্পর্শ করার মতো কথা ৷ কিন্তু এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে, এই তিনটে জিনিসের অভাব বড় চোখে পড়ছে ৷ তাই জন্যই হয়তো, এটাকে থিম হিসাবে তুলে আনা হয়েছে ৷ ইউনিটি, সারা পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, যেটা প্রায় খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছে ৷ খুব স্বাভাবিক কারণে বেশিরভাগ দেশে, ওদিকে ইউক্রেন, এদিকে প্যালেস্তাইন, অন্যদিকে ইরান, ইজরায়েল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এমনকী, আমেরিকা কোথাও কি শান্তি আছে ? শান্তি কোথায় ? আন্তর্জাতিক স্তরে তেল নিয়ে যা শুরু হয়েছে, তাতে তো কোথাও শান্তি দেখা যাচ্ছে না ৷"
কবির কথায়, "কবিতা আসলে সংস্কৃতির বাতিঘর ৷ এমন একটা ভাষায় কথা বলেন কবিরা, যে ভাষা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, মানুষকে ভাবায়, চিন্তায় ফেলে, মানুষের কপালে ভাঁজ ফেলে ৷ 20 হাজার বছর আগে লেখা হয়েছিল, 'গিলগামেশ, যাকে এখন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য ৷ রামায়ণ-মহাভারতের কত কত হাজার বছর আগে লেখা ৷ সেখানেও দেখানো হয়েছে কী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ৷ কিন্তু মানুষ শান্তির জন্য মাটিতে বসে হাঁটু মুড়ে প্রার্থনা করছে ৷ এখনও আমার তাই মনে হয় ৷ আমরা যারা একটু লিখি, কবিতা পড়ি, কবিতাকে ভালোবাসি, আমরা তো চাই, শান্তি আসুক ৷ কবিতা সেই শান্তির কথা বলে ৷ কবিতা সংহতির কথা বলে ৷ কবিতা সেই ঐক্যের কথা বলে ৷ সুতরাং, আমার মনে হয় কবিতা সেই কাজ করে, যা অন্য কেউ করতে পারে না ৷ আমাদের আত্মায় প্রতিদিন একটু একটু করে যে ধুলো জমে, কবিতা এসে সেই ধুলো মুছে দিয়ে যায় ৷ বিশ্ব কবিতা দিবসে, আমার মনে হয়, যে ক্ষমতা কবিতার আছে তা, অ্যাটম বোমার নেই ৷"
ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমি, সুবর্ণজয়ন্তী ইয়ং রাইটার্স পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মন্দাক্রান্তা সেন বিশেষ এই দিনে নিজস্ব লেখা ইংরাজি কবিতা উপহার দেন ইটিভি ভারতকে ৷ যেখানে উঠে এসেছে কবিতার মাধ্যমে একতা, শান্তির বার্তা ৷
তিনি লেখেন, What is peace ! It's a quiet tree
The shadow of love is poetry
Unity ? What is that ? Being friends?
It's the verse that never ends
Poetry isn't grandeur, but grace
The words of which express
Heartfelt passion, pleasure, pain
It comes and goes time and again
A poet writes down her wish
Her angst, anxcitey and anguish
O readers ! Please go through the pages
I've been writing and waiting for ages
This world badly needs unity and peace
These words try to express only this..."
কবি এখানে শান্তিকে এক নিস্তব্ধ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন ৷ আর সেই গাছের ভালোবাসার ছায়াকে কবি বলেছেন কবিতা ৷ কবির কথায়, ঐক্য শুধু বন্ধুত্ব নয়, তা এক অন্তহীন পদ্য ৷ কবি মন্দাক্রান্তা সেনের লেখায় উঠে আসে, "কবিতা মানে কেবল আড়ম্বর নয়, বরং এক স্নিগ্ধ মাধুর্য-যার শব্দমালায় ফুটে ওঠে হৃদয়ের গভীর আবেগ, আনন্দ আর বেদনা; যা বারে বারে আসে আর মিলিয়ে যায়।" কবিএই কবিতার মাধ্যমে বার্তা দেন, এই পৃথিবীতে আজ বড়ই প্রয়োজন ঐক্য আর শান্তির ৷
অসমীয়া কবি প্রণব কুমার বর্মন বলেন, "পৃথিবীর একজন খ্যাতিমান কবি পাবলো নেরুদা বিশ্ব শান্তির জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পুরো পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। একই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতায় যে সংকট সৃষ্টি করেছিল তার বিরুদ্ধে বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে অসমের ভবানন্দ দত্ত, নবকান্ত বড়ুয়া, হেম বড়ুয়া, অমূল্য বড়ুয়ার মতো কবিরাও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাই আজও তার ভূমিকা কবিদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোনও সভ্যতা সংকটের মুখোমুখি হয়, যেমন রাশিয়ার আগ্রাসনের সময় ইউক্রেন ধ্বংস হয়েছিল এবং ইউক্রেনের হাতে অস্ত্র ছিল না, তখন জেলেনস্কি জনগণকে বলেছিলেন - 'এখন আমাদের একমাত্র অস্ত্র আছে শব্দ এবং কবিতা দিয়ে এই যুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।' সেই সময়ে ইউক্রেনের ওয়েবসাইটে 34 হাজার মানুষ কবিতা আপলোড করেছিলেন। তাই আজও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কবিতার গুরুত্ব আছে।"
হিন্দিভাষী কবি আঁচল অনিতা ধারা বলেন, "আমি প্রায়ই আমার অস্তিত্ব, আমার সত্তা নিয়ে প্রশ্ন করি। বিশেষ করে আমার চারপাশে যা ঘটছে, তা দেখে ভাবি আমি কীভাবে সমাজকে সাহায্য করতে পারি বা অবদান রাখতে পারি। আর প্রতিবারই আমার কাছে একই উত্তর ফিরে আসে- শব্দ, কবিতা। আমার শব্দই আমার ঘর, আর কবিতা হল সেই সেতু যার মাধ্যমে আমি মানুষের কাছে পৌঁছাই, তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি। আর হয়তো এখান থেকেই শান্তি, ঐক্য এবং সংস্কৃতির শুরু। কোনও বড় ভাবনা দিয়ে নয়, বরং একটি ছোট অনুভূতি দিয়ে, কথা বলার সাহস থেকে পাওয়া শক্তি দিয়ে। শুভ বিশ্ব কবিতা দিবস।"
