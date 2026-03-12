অঙ্গদানেও লিঙ্গবৈষম্য ! শিবু-নন্দিতার 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' যেন সমাজের আয়না

অঙ্গদানেও লিঙ্গবৈষম্য ! শিবু-নন্দিতার 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' যেন সমাজের আয়না
পরিচালক নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অঙ্গদান সম্পর্কে সমাজের বাস্তব রূপ দেখানোর চেষ্টা করেছেন ৷
Published : March 12, 2026 at 5:07 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 মার্চ: বিশ্ব কিডনি দিবস (World Kidney Day)-এ অঙ্গদান সম্পর্কে আলোচনা, ভারতের সামাজিক বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাতীয় অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন সংস্থা (NOTTO)-র প্রতিবেদন এবং গবেষণা অনুসারে, দেশে অঙ্গদানকারীদের প্রায় 70-80 শতাংশ নারী, যেখানে গ্রহীতাদের একটি বড় অংশ পুরুষ। আর এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, আজও সমাজ তথা সংস্কৃতির মধ্যে এই প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়, যেখানে প্রায়শই নারীদের, বাবা, স্বামী, ছেলে বা ভাইদের বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হয়।
সিনেমাকে বরাবরই সমাজের আয়না হিসাবে ব্যবহার করেছেন পরিচালক নন্দিতা রায় (Nandita Roy) এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (Shiboprosad Mukherjee) ৷ 'ইচ্ছে', 'রামধনু', 'মুক্তধারা', 'গোত্র' কিংবা 'কণ্ঠ', 'বহুরূপী'র মতো সিনেমায় সমাজের নানা দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পরিচালকদ্বয় ৷ এবার তাঁদের বিষয় অঙ্গদান ৷ অঙ্গদানের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় দেশের নারীরা কতটা এগিয়ে, সেই প্রসঙ্গ ধরেই 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' (Phool Pishi O Edward) সিনেমায় রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প সাজিয়েছেন নন্দিতা-শিবপ্রসাদ।
এই সিনেমার চিত্রনাট্যকার জিনিয়া সেন বলেন, "ডেটা বা অনলাইনে পাওয়া তথ্য বা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, কিডনি দানের ক্ষেত্রে মহিলাদের পরিসংখ্যান 70 থেকে 82 শতাংশ ৷ এবং গ্রহণকারী পুরুষদের সেই পরিসংখ্যান 70-80 শতাংশ ৷ অর্থাৎ অঙ্গদানের ক্ষেত্রেও একটা লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে ৷ ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড গল্পে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ যেখানে এই লিঙ্গ বৈষম্য আমরা তুলে ধরেছি ৷ কীভাবে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হচ্ছে, কার হচ্ছে তা এখনই বলা যাবে না ৷ তবে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে যাবতীয় যা সত্য ঘটনা ভারতে ঘটে থাকে, তা তুলে ধরা হয়েছে সিনেমায় ৷"
তিনি আরও বলেন, "কিছুদিন আগেই লালুপ্রসাদ যাদবের মেয়ে রোহিনী আচার্য, তিনি পার্টি ছেড়ে বেড়িয়ে যান ৷ তাঁকে অনেক কুকথা শুনতে হয়েছিল, সে নাকি তাঁর অপবিত্র কিডনি বাবাকে দিয়েছিলেন, এমনটা শুনতে হয়েছিল ৷ প্রচুর গার্হস্থ্য সহিংসতাও মেয়েদের সহ্য করতে হয় যারা কিডনি হয়তো দিতে বাজি হন না বা রাজি হওয়ার পরেও অনেক কথা শুনতে হয়, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড-এ ৷ এটা কোনও সাধারণ গল্প নয় ৷ এর সঙ্গে রহস্য-রোমাঞ্চও লুকিয়ে রয়েছে ৷ আর সেটা হচ্ছে কিডনি ডোনেশনকে কেন্দ্র করেই ৷"
সোশাল মিডিয়ায় শিবপ্রসাদ লেখেন, "ফুল পিসির উলের কাঁটা সব সময় সত্যি কথা বলে। টিম 'ফুল পিসিও এডওয়ার্ড'র তরফ থেকে রইল বিশ্ব কিডনি দিবসে বিশেষ বার্তা। সুস্থ থাকুন সবাই। যত্ন নিন নিজের কিডনির আর সমতা আসুক অঙ্গদানে।" সংসার তথা সমাজে অঙ্গদানের ক্ষেত্রেও কীভাবে লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হন মহিলারা ? তার উত্তর পাওয়া যাবে শিবপ্রসাদ-নন্দিতা 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড' সিনেমায় ৷ যেখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে সোহিনী সেনগুপ্ত, রাইমা সেন, অর্জুন চক্রবর্তী, অনামিকা সাহা, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামৌপ্তি মুদলি, ঋষভ বসু, সৌম্য মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে৷