প্রথমবার World Cup ফাইনালে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি, গর্বিত সিনে তারকারাও

2 নভেম্বর ফাইনালে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিম মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকার ।

Women's cricket team enters Cricket World Cup final, defeats Australia, CELEB congratulated Team India
World Cup ফাইনালে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি (এপি/এএনআই/আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 31, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: বৃহস্পতিবার রাতে আরও একবার গর্বিত হল দেশবাসী ৷ প্রথমবার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল খেলতে চলেছে বিশ্বকাপ ফাইনাল ৷ 2025 সালের ওডিআই বিশ্বকাপের এক রোমাঞ্চকর সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে 5 উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠেছে মহিলা ব্রিগেড।

2 নভেম্বর ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকার । মহিলা দলের এই জয়ে গর্বিত দেশবাসী ৷ বইছে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের বন্যা । ভারতীয় সেলিব্রিটিরাও টিম ইন্ডিয়াকে তাদের জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। রশ্মিকা মন্দানা থেকে, আয়ুষ্মান খুরানা, ভিকি কৌশল,ঋষভ শেঠ্ঠী, বিক্রান্ত ম্যাসি, করিনা কাপুর খান-সহ আরও অনেকে ৷

বিক্রান্ত ম্যাসির পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)
করিনা কাপুর খানের পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)

অভিনেতা ঋষভ শেঠ্ঠী

"কান্তারা চ্যাপ্টার 1"-এর সাফল্য উপভোগ করা ঋষভ শেঠ্ঠি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের এই জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি তাঁর এক্সহ্যান্ডেলে লেখেন, "ভারতের জন্য কী এক মুহূর্ত! আমাদের মহিলা দল আইসিসি বিশ্বকাপ ওয়ানডে ফাইনালে উঠেছে! কী অসাধারণ পারফর্মেন্স! টিম ইন্ডিয়ার কী এক বিধ্বংসী খেলা ৷ অসাধারণ ৷ জেমিমার ইনিংসকে স্যালুট ৷ অসাধারণ এক শতরান ৷"

অভিনেতা সুনীল শেঠ্ঠী

ক্রিকেটার কেএল রাহুলের তারকা শ্বশুর সুনীল শেঠ্ঠি টিম ইন্ডিয়ার জয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে 339 রানের লক্ষ্য তাড়া করার জন্য বিশাল ছিল ৷ কিন্তু বিশ্বাস আরও বড় ছিল ৷ জেমিমার অপরাজিত ইনিংস দেশকে আনন্দ উদযাপন করার সুযোগ দিয়েছে ৷ খাঁটি জাদু, টিম ইন্ডিয়া ফাইনালে পৌঁছেছে, এটা আগুন।"

রশ্মিকা মন্দানার পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)
রীতেশ দেশমুখের পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)

অর্জুন রামপাল

অভিনেতা অর্জুন রামপালও পুরো দিন টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দেখে কাটিয়েছেন এবং দল জেতার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন ৷ লিখেছেন, "এমন তাড়া প্রতিদিন দেখা যায় না, মহিলা দলের জন্য কী মুহূর্ত, কী আবেগ ছিল, কী দুর্দান্ত খেলা দেখানো হয়েছে।"

বরুণ ধাওয়ানের পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)
আয়ুষ্মান খুরানার পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি)

