প্রথমবার World Cup ফাইনালে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি, গর্বিত সিনে তারকারাও
2 নভেম্বর ফাইনালে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিম মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকার ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2025 at 11:00 AM IST
হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: বৃহস্পতিবার রাতে আরও একবার গর্বিত হল দেশবাসী ৷ প্রথমবার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল খেলতে চলেছে বিশ্বকাপ ফাইনাল ৷ 2025 সালের ওডিআই বিশ্বকাপের এক রোমাঞ্চকর সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে 5 উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠেছে মহিলা ব্রিগেড।
2 নভেম্বর ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকার । মহিলা দলের এই জয়ে গর্বিত দেশবাসী ৷ বইছে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের বন্যা । ভারতীয় সেলিব্রিটিরাও টিম ইন্ডিয়াকে তাদের জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। রশ্মিকা মন্দানা থেকে, আয়ুষ্মান খুরানা, ভিকি কৌশল,ঋষভ শেঠ্ঠী, বিক্রান্ত ম্যাসি, করিনা কাপুর খান-সহ আরও অনেকে ৷
অভিনেতা ঋষভ শেঠ্ঠী
"কান্তারা চ্যাপ্টার 1"-এর সাফল্য উপভোগ করা ঋষভ শেঠ্ঠি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের এই জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি তাঁর এক্সহ্যান্ডেলে লেখেন, "ভারতের জন্য কী এক মুহূর্ত! আমাদের মহিলা দল আইসিসি বিশ্বকাপ ওয়ানডে ফাইনালে উঠেছে! কী অসাধারণ পারফর্মেন্স! টিম ইন্ডিয়ার কী এক বিধ্বংসী খেলা ৷ অসাধারণ ৷ জেমিমার ইনিংসকে স্যালুট ৷ অসাধারণ এক শতরান ৷"
What a moment for India! 🇮🇳🏏— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 30, 2025
Our women’s team @BCCIWomen storms into the ICC #WomensWorldCup2025 Final with a thrilling win over Australia!
A stunning display of determination, unity, and brilliance on the field.
Take a bow, @JemiRodrigues that century was pure class! pic.twitter.com/lAYF6jB8ir
অভিনেতা সুনীল শেঠ্ঠী
ক্রিকেটার কেএল রাহুলের তারকা শ্বশুর সুনীল শেঠ্ঠি টিম ইন্ডিয়ার জয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট শেয়ার করে লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে 339 রানের লক্ষ্য তাড়া করার জন্য বিশাল ছিল ৷ কিন্তু বিশ্বাস আরও বড় ছিল ৷ জেমিমার অপরাজিত ইনিংস দেশকে আনন্দ উদযাপন করার সুযোগ দিয়েছে ৷ খাঁটি জাদু, টিম ইন্ডিয়া ফাইনালে পৌঁছেছে, এটা আগুন।"
339 ... Against Australia !!! That was a biigg total to chase.— Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 30, 2025
But the belief was BIGGER.
Jemimah’s unbeaten ton and India’s fearless chase - pure magic! Team India into the finals, with fire and belief. pic.twitter.com/nZsIX8WQYa
অর্জুন রামপাল
অভিনেতা অর্জুন রামপালও পুরো দিন টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দেখে কাটিয়েছেন এবং দল জেতার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন ৷ লিখেছেন, "এমন তাড়া প্রতিদিন দেখা যায় না, মহিলা দলের জন্য কী মুহূর্ত, কী আবেগ ছিল, কী দুর্দান্ত খেলা দেখানো হয়েছে।"