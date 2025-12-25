ETV Bharat / entertainment

মিঠুন-রজনীকান্তের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার, 'জেলার 2'তে চমক শাহরুখের !

রজনীকান্তের জেলার 2 সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মিঠুন ৷ শাহরুখ খানও থাকছেন ? কী বললেন অভিনেতা ?

'জেলার 2'তে চমক শাহরুখের ! (এএনআই/পোস্টার)
December 25, 2025

হায়দরাবাদ, 25 ডিসেম্বর: জল্পনা চলছিল অনেকদিন ধরেই ৷ কিন্তু কনফার্ম খবর পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ তবে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী যা বলেছেন, তাতে বেজায় খুশি হয়েছেন শাহরুখ খানের অনুরাগীরা ৷

রজনীকান্তের 'জেলার 2' বহু প্রতীক্ষীত একটা সিনেমা ৷ সেই ছবিতে শাহরুখ খানের ক্যামিও নিয়ে বড় আপডেট দিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ 2023 সালের ব্লকবাস্টার হিট ছবি ছিল 'জেলার' ৷ বহু প্রতীক্ষিত এই প্রকল্পের বাকি কলাকুশলী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ করছেন নির্মাতারা ৷ এরই মধ্যে সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকা মিঠুন চক্রবর্তী দাবি করেছেন যে, শাহরুখ খান 'জেলার 2'-তে অভিনয় করবেন।

সিটি সিনেমার এক সাক্ষাৎকারে প্রবীণ অভিনেতা দর্শকদের কাছে জেলার 2-র আকর্ষণীয় গল্প নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। অভিনেতা জানান, 'জেলার 2'র গল্প শক্তিশালী ৷ সিনেমায় একাধিক অভিজ্ঞ অভিনেতারা রয়েছেন ৷ তারকাদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে মিঠুন মোহনলাল, রম্যা কৃষ্ণান এবং শিবরাজকুমারের পাশাপাশি শাহরুখ খানের নামও বলেন ৷ আর তাতেই অনুরাগীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে জেলার 2 সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে বলিউড বাদশা শাহরুখকেও ৷

এর আগে শিবারাজকুমার জানিয়েছিলেন যে তিনি 'জেলার 2'-এর শুটিং শুরু করেছেন ৷ পাশাপাশি স্পষ্ট করেছিলেন যে তাঁর ভূমিকাটি কেবল একটি ক্যামিও নয়, বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে। বিহাইন্ডউডস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, সিক্যুয়েলটি2023 সালের সিনেমা যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকেই শুরু হবে। তিনি আরও বলেন, "এই ছবিতে আমার ভূমিকা একটি ক্যামিওর চেয়েও বেশি। আমি ইতিমধ্যেই একদিন শুটিং করেছি এবং 8, 9 ও 10 জানুয়ারি আবার শুটিং শুরু করব।"বিনায়কান, সুরজ ভেঞ্জারামুডু এবং সন্তনমও 'জেলার 2'-এ তাঁদের অংশগ্রহণের কথা নিশ্চিত করেছেন। মেঘনা রাজ সারজা জানিয়েছেন যে, তিনি এই ছবির মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তামিল সিনেমায় ফিরছেন।

মালয়ালম অভিনেত্রী আন্না রাজন, যিনি লিজো জোস পেলিসারির 'আঙ্গামালি ডায়েরিজ' (2017) ছবিতে অভিনয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত, তিনিও এই সিনেমায় কলাকুশলীদের মধ্যে একজন। ছবির বাকি কলাকুশলী এবং গল্প সম্পর্কে নির্মাতারা এখনও বিস্তারিত কিছু জানাননি। সিনেমা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন নেলসন ৷ প্রযোজনা করছে কালানিথি মারানের সান পিকচার্স। 'জেলার 2'-এ রজনীকান্তকে 'টাইগার' মুথুভেল পান্ডিয়ান চরিত্রে ফের একবার দেখা যাবে ৷

সম্পাদকের পছন্দ

