মাঝরাতে তালসারি থানায় প্রিয়াঙ্কা! সঙ্গে প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ লীনা-শৈবালের বিরুদ্ধে

মাঝরাতে তালসারি থানায় প্রিয়াঙ্কা! সঙ্গে প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ লীনা-শৈবালের বিরুদ্ধে
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শনিবার কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায়ও জ়িরো এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 5, 2026 at 11:20 AM IST
তালসারি, 5 এপ্রিল: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ওড়িশার তালসারি থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার ৷ শনিবার মাঝরাতে সেখানে গেলেন তিনি ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ৷
জানা গিয়েছে, রাহুলের মৃত্যুতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা হয়েছে শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীনা গঙ্গোপাধ্যায় বিরুদ্ধে ৷ যদিও তালসারিতে থানা থেকে বেরিয়ে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, "আজ প্রিয়াঙ্কা অফিশিয়ালি এফআইআর করেছে । আমরা বিকেলে কলকাতা থেকে বেরিয়ে অনেক রাতে তালসারিতে পৌঁছেছি । সহযোগিতার জন্য এখানকার মানুষদের অসংখ্য ধন্যবাদ ।"
অভিনেতা রাহুল ওরফে অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে হাজারও প্রশ্ন । প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার-সহ আরও অনেকে । শনিবার কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় জ়িরো এফআইআর দায়ের করেছে আর্টিস্ট ফোরাম । অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয়েছে সহ-শিল্পীদের বিরুদ্ধে ।
অভিনেতার আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল ওড়িশার বালাসোর জেলার তালসারি মেরিন থানার অধীন হওয়ায় 'জ়িরো' এফআইআরটি সংশ্লিষ্ট থানায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । পাশাপাশি শনিবার রাতেই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের তৎপরতায় তালসারিতে যান প্রিয়াঙ্কা সরকার, সৌরভ দাস, যীশু সেনগুপ্ত এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ।
'ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্ট ফোরাম'-এর সাধারণ সম্পাদক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় দাবি করেন, 2026 সালের 29 মার্চ ওড়িশার তালসারি সমুদ্র সৈকত এলাকায় একটি ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন গাফিলতির কারণে রাহুলের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে । এফআইআর-এ 'ম্যাজিক মোমেন্টস্ মোশন পিকচার প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কর্ণধার পরিচালক শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে ।
অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁরা পরিকল্পিতভাবে অবহেলাজনিত ও বিপজ্জনক পদ্ধতিতে শুটিং পরিচালনা করেন, যা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং এর ফলেই অভিনেতার মৃত্যু ঘটে । এছাড়াও, ঘটনার পরে অভিযুক্তেরা মিথ্যা তথ্য প্রচার করে চলেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে ।
অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না কেউ । তালসারিতে 'ভোলেবাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়েছিলেন অভিনেতা । পুলিশ সূত্রে দাবি, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তাঁর । বিনা অনুমতিতেই নাকি সেখানে চলছিল শুটিং । ফলে অভিনেতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা । কেন, কী ভাবে ঘটল এই ঘটনা? সেই উত্তর চাইতেই পুলিশের দ্বারস্থ স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার-সহ আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যরা । উত্তর চায় আম বাঙালিও ।