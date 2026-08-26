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আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'উইডো'স শ্যাডো' ! IFFI-তে নির্বাচিত সিনেমা নিয়ে কী বললেন পরিচালক সুমন ?

সংকলিতা রায়ের চিত্রনাট্যে এবং সুমন অধিকারীর পরিচালনায় নির্মিত 'উইডো'স শ্যাডো' দুই নারীর জীবনের মধ্য দিয়ে এক গভীর ও আলোড়ন-তোলা মানবিক গল্প তুলে ধরে।

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আন্তর্জাতিক মঞ্চে 'উইডো'স শ্যাডো' ! (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 4:23 PM IST

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হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: পরিচালক হিসাবে বরাবরই ছকভাঙা গল্প বলতে ভালোবাসেন সুমন অধিকারী (Suman Adhikary) ৷ 2025 সালের 18 এপ্রিল তেমনই এক গল্প বলেছিলেন তিনি ৷ দু'জন কমবয়সি মেয়ে, যাদের একজন বিধবা আর একজন স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিত ৷ বেঁচে থাকার অদম্য লড়াইয়ে শুরু একসঙ্গে পথ চলা ৷ ভালোবাসার সেই পথে কাঁটা জাতপাত-বৈষম্য ৷ সমকামিতাকে অন্যরকমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি ৷ সেই 'উইডো'স শ্যাডো' (Widow's Shadow)-র ছবির মুকুটে এবার বড় পালক ৷

বক্সঅফিসে 'উইডো'স শ্যাডো'র ছাপ কতটা পড়েছে, এই প্রশ্নের থেকেও বড় প্রশ্ন মানুষ তথা দর্শকদের মনে সিনেমার ছাপ কতটা পড়েছে ৷ আর যখন এই সিনেমা আয়ারল্যান্ডের 17তম ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (IFFI 2026)-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছে। তখন উত্তরটাও স্পষ্ট ৷ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আঙিনায় এটি ছবিটির জন্য উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি। সংকলিতা রায়ের চিত্রনাট্যে এবং সুমন অধিকারীর পরিচালনায় নির্মিত 'উইডো'স শ্যাডো' দুই নারীর জীবনের মধ্য দিয়ে এক গভীর ও আলোড়ন-তোলা মানবিক গল্প তুলে ধরে। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সংকলিতা রায় ও পালক কায়াত। শুভম নগর, সুবীর দত্ত, সংকলিতা রায় এবং সুমন অধিকারীর প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবিটি এমন এক দলের সৃষ্টি, যারা স্বতন্ত্র দৃশ্যশৈলী ও সিনেমার-ভাষার মাধ্যমে সংবেদনশীল গল্প বলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে পরিচালক সুমন বলেন, "আয়ারল্যান্ডের 17তম ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (17th Indian Film Festival of Ireland) আমাদের সিনেমার আনুষ্ঠানিক নির্বাচন অত্যন্ত বিশেষ একটি মুহূর্ত। ছবিটি তৈরির সময় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি গল্প বলা যা দর্শকদের মনে কেবল কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবে না, বরং তাদের আবেগের সঙ্গে মিশে থাকবে। এই স্বীকৃতি ছবিটিকে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিচ্ছে। আমি ছবির সমস্ত কলাকুশলী, প্রযোজক এবং যারা শুরু থেকেই এই ছবিটির ওপর আস্থা রেখেছেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।"

চিত্রনাট্যকার ও প্রধান অভিনেত্রী সংকলিতা রায় আরও বলেন, "'উইডো'স শ্যাডো' আমার কাছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটি ছবি। এটি এমন একটি গল্প থেকে শুরু হয়েছিল যা আমি মনে করতাম সংবেদনশীলতা ও সততার সঙ্গে বলা প্রয়োজন। কোনও আন্তর্জাতিক উৎসবে এটি নির্বাচিত হতে দেখাটা অনুপ্রেরণার বিষয়। আমি আশা করি, আয়ারল্যান্ডের দর্শকদের পাশাপাশি বিভিন্ন পটভূমির মানুষের সঙ্গেও ছবিটি সংযোগ স্থাপন করবে ৷ তারা হয়তো এর মধ্যে নিজেদের জীবনের ও আবেগের কোনও না কোনো প্রতিফলন খুঁজে পাবেন।"

ছবিটির সৃজনশীল দলে রয়েছেন চিত্রগ্রাহক (DOP) সুবায়ু চক্রবর্তী, সম্পাদক জয়জিৎ সরকার, সাউন্ড ডিজাইনার অনীশ চক্রবর্তী ৷ সঙ্গীত ও গীত রচনা করেছেন সুমন অধিকারী এবং কালারিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন প্রবীণ প্রেম লক্ষ্মী। আয়ারল্যান্ডের 17তম ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু হচ্ছে চলতি বছর 11 সেপ্টেম্বর থেকে ৷ ফেস্টিভ্যালের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ 12 সেপ্টেম্বর দুপুরে দেখানো হবে সিনেমাটি ৷

এছাড়াও এই ফেস্টিভ্যালে ওই দিন দেখানো হবে, তাপসী পান্নু অভিনীত সাবাশ মিঠু, দিয়া মির্জা, ফতিমা সানা ও রত্না পাঠক অভিনীত ধক ধক ৷ পাশাপাশি প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দেখানো হবে, তাঁর অভিনীত শেষ ছবি ইক্কিস ৷

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INDIAN FILM FESTIVAL OF IRELAND2026
WIDOWS SHADOW CINEMA
সুমন অধিকারী উইডোস শ্যাডো
IFFI 2026
INDIAN FILM FESTIVAL OF IRELAND

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