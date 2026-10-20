নেতাজিকে নিয়ে ছবি, কেন দেখবেন 'দ্য বোস ফাইলস-সত্য না ষড়যন্ত্র'?

নেতাজিকে নিয়ে ছবি, কেন দেখবেন 'দ্য বোস ফাইলস-সত্য না ষড়যন্ত্র'?
The Bose files: এই ছবির পরিচালনায় রয়েছেন রাজেশ গুপ্ত ৷ ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ এর কাহিনির বিন্যাস । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চরিত্রে অভিনেতা যতীন কার্যেকর ৷
Published : October 20, 2026 at 4:41 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম । তাঁর সাহস, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম এবং স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে । অথচ তাঁর জীবনের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্তর্ধান রহস্য আজও মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগায় । ঠিক সেই অমীমাংসিত প্রশ্নগুলিকেই বড় পর্দায় ফিরিয়ে এনেছে পরিচালক রাজেশ গুপ্তের ঐতিহাসিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'দ্য বোস ফাইলস-সত্য না ষড়যন্ত্র' ।
রিয়েল রিলস প্রোডাকশনের এই ছবিটি কেবল একটি ঐতিহাসিক কাহিনি নয়, বরং ইতিহাসের প্রচলিত বয়ানের বাইরে গিয়ে সত্যকে জানার এক সিনেম্যাটিক অনুসন্ধান । কেন দেখবেন এই ছবি? কারণ, এই ছবির কেন্দ্রে রয়েছে এমন এক রহস্য, যার উত্তর খুঁজতে গিয়ে কয়েক দশক ধরে প্রশ্ন উঠেছে, বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সামনে এসেছে নানা তথ্য ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ।
1945 সালে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর বহুল প্রচলিত বিবরণ থেকে শুরু করে তাঁর অন্তর্ধানকে ঘিরে থাকা নানা অজানা অধ্যায়-ছবির কাহিনি দর্শককে নিয়ে যেতে চায় সেই অনুসন্ধানের গভীরে । নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে যাঁদের দীর্ঘদিনের কৌতূহল, তাঁদের কাছে ছবিটি নিঃসন্দেহে আগ্রহের বিষয় । আর যাঁরা এই রহস্য সম্পর্কে খুব বেশি জানেন না, তাঁদের কাছেও এটি হয়ে উঠতে পারে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে নতুন করে জানার সুযোগ ।
ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ এর কাহিনির বিন্যাস । এখানে সত্যের সন্ধানে রয়েছেন দুই প্রজন্মের দুই মানুষ । একজন গবেষক, যিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের উত্তর খুঁজছেন । অন্যদিকে, এক তরুণী প্রচলিত ইতিহাসকে নিঃশর্তে মেনে নেওয়ার বদলে প্রশ্ন করতে চায়, জানতে চায় অনুচ্চারিত সত্য । দুই প্রজন্মের এই যাত্রা একসময় মিলিত হয় একই অনুসন্ধানে । ফলে ছবিটি শুধু অতীতের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করে না, বরং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ইতিহাসের সংযোগও তৈরি করতে চায় । বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ইতিহাসকে কীভাবে দেখা উচিত, কোনও প্রতিষ্ঠিত বয়ান নিয়ে প্রশ্ন তোলা কেন জরুরি-সেই ভাবনারও অবকাশ তৈরি করে এই ছবি ।
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর চরিত্রে রয়েছেন প্রখ্যাত অভিনেতা যতীন কার্যেকর । গোয়েন্দা দফতরের এক আধিকারিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমিত বহল । পাশাপাশি, বীরেন্দ্র সাক্সেনা, অখিলেন্দ্র মিশ্র, অপূর্বা অরোরা, আকাশদীপ অরোরা, রাজীব কুমার এবং কাশ্বী গ্রোভারের মতো অভিনেতাদের উপস্থিতি ছবির কাহিনিতে একাধিক মাত্রা যোগ করেছে । ইতিহাস, রহস্য এবং অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে তৈরি এই ছবিতে অভিনেতাদের চরিত্রায়ন কাহিনির প্রতি দর্শকের আগ্রহ বাড়ানোর অন্যতম উপাদান ।
পরিচালক রাজেশ গুপ্তের আগের কাজও ছবিটি নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি করে । তাঁর পরিচালিত হিন্দি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'আনলক জিন্দগি' 13টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয়েছিল এবং মিলান, মেক্সিকো ও বস্টনে শ্রেষ্ঠ কাহিনিনির্ভর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছিল । তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি 'চাড্ডি বাডিজ' ও 'দ্য ফ্ল্যাট' সম্মিলিতভাবে 12টি পুরস্কার অর্জন করেছে । সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে এবার তিনি বেছে নিয়েছেন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত একটি বিষয়, যেখানে কাহিনির পাশাপাশি তথ্য, গবেষণা এবং দর্শকের নিজস্ব বিচারবোধও গুরুত্বপূর্ণ ।
এই ছবির গুরুত্ব শুধু নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরেও কেন এই অধ্যায় আমাদের এতটা ভাবায়? কেন নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে নতুন করে জানতে চান মানুষ? ইতিহাসের কোন অংশগুলি আমাদের জানা, আর কোন প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও অধরা? এই ছবিকে ঘিরে এমন একাধিক প্রশ্ন উঠে আসতে পারে, যা প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসার পরেও দর্শকের মনে থেকে যাবে । ছবিটি নিয়ে নির্মাতাদের দাবি, দীর্ঘ গবেষণা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক বক্তব্যের ভিত্তিতে তৈরি এই কাহিনি দর্শককে নিজস্ব অনুসন্ধানে উৎসাহিত করবে । যদিও ছবির বক্তব্য ও উপস্থাপিত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করাও দর্শকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ।
সব মিলিয়ে, 'দ্য বোস ফাইলস-সত্য না ষড়যন্ত্র' তাঁদের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহের হতে পারে, যাঁরা ইতিহাসনির্ভর সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন, রহস্যের জট খুলতে পছন্দ করেন এবং প্রচলিত ধারণার আড়ালে থাকা প্রশ্নগুলি নিয়ে ভাবতে চান । এখানে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগ, নেতাজির ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, দীর্ঘ অনুসন্ধানের অধ্যবসায় এবং দুই প্রজন্মের সত্য জানার লড়াই । আর সবচেয়ে বড় কথা, রয়েছে এমন এক ঐতিহাসিক অধ্যায়, যা নিয়ে কৌতূহল আজও ফুরিয়ে যায়নি ।
কিছু ছবি শুধু গল্প বলে না, প্রশ্নও তুলে দেয় । 'দ্য বোস ফাইলস-সত্য না ষড়যন্ত্র' সেই প্রশ্নগুলির মুখোমুখি দাঁড়ানোরই এক প্রচেষ্টা । নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের উত্তর খুঁজতে, ইতিহাসের অজানা দিকগুলি সম্পর্কে জানতে এবং একটি বহুচর্চিত অধ্যায়কে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে-এই ছবিটি হতে পারে আপনার পরবর্তী প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার অন্যতম কারণ । সম্প্রতি এর স্পেশাল স্ক্রিনিং হয়েছে কলকাতায় ।