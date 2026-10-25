25 বছর পার, কেন বাড়ির নিয়মের উল্টোদিকে হেঁটে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করেন ভাস্বর ?

25 বছর পার, কেন বাড়ির নিয়মের উল্টোদিকে হেঁটে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করেন ভাস্বর ?
Bhaswar Chatterjee Laxmi Puja: পুজোর যাবতীয় দায়িত্ব ভাস্বরের কাঁধেই ৷ কখনও পুরোহিত, কখনও বাজার সরকারের ভূমিকা, আসলে তিনিই নিজের বাড়ির পুজোর হোতা ।
Published : October 25, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: এপার বাংলার মানুষদের মধ্যে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর প্রচলন না থাকলেও, নিজের ইচ্ছেতেই 2001 সালে এই পুজো শুরু করেছিলেন অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় । দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে 25টি বছর। আজ সেই পুজোই পূর্ণ করল রজতজয়ন্তী বর্ষ ।
পুজোর যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন তিনি । কখনও পুরোহিত, কখনও বা বাজার সরকারের ভূমিকা ৷ মোদ্দা কথা, তিনিই নিজের বাড়ির পুজোর হোতা । আর এই পুরো যাত্রাপথে তাঁর সবচেয়ে বড় ভরসা মা লক্ষ্মী । তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া এই পুজো এত বছর ধরে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না বলেই বিশ্বাস তাঁর ।
কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিনে পুজো প্রচলনের কারণ জানতে চাইলে তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমরা এদেশি । আমাদের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো নেই । আমাদের দীপান্বিতা লক্ষ্মীপুজো হয় দীপাবলির দিন । আমি ছোটবেলায় বালিগঞ্জে যে কমপ্লেক্সে থাকতাম সেখানে বিভিন্ন লোকের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোয় নিমন্ত্রণ থাকত । আমিও যেতাম। বাড়ি ফিরে মাকে বলতাম মা, আমাদের কেন লক্ষ্মীপুজো হয় না ? মা বলত, আমাদের তো কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হয় না । আমি হঠাৎই মাকে একদিন বলি যে আমি বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করতে চাই । সেই শুরু । 2001 সাল সেটা। আজ 25 বছর হয়ে গেল দেখতে দেখতে... ।"
অভিনেতা বললেন, "কোজাগরীর নিয়মকানুন কিছু করি না । যেমন ধরুন নৌকো বাঁধা বা কলা বউ পুজো । আমি মূর্তি কিনেই করি পুজো । বাড়িতে মা লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত আছেন । আজকের দিনেও পূজিত হন তিনি । অন্নভোগ, পায়েস, লুচি, তরকারি, ফল, মিষ্টি, নানা ধরনের মোয়া যেমন মুড়ি, মুড়কি, তিলের নাড়ু, নারকেল নাড়ু সবই দিই মা'কে । মা লক্ষ্মী চঞ্চলা । তিনি তো কোথাও বসেন না । আমাদের তো আবার মা সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীকেও দরকার ! না হলে চলতে পারব না । তাই মাকে বলা, মা তুমি এখানেই থাকো । মূলত, বন্ধুদের বাড়িতে এই দিনে পুজো দেখেই আমার ইচ্ছে জাগে মনে ।"
ভাস্বর আরও বলেন, "আমার মা চলে গিয়েছেন নয় বছর হয়ে গেল । লক্ষ্মীপুজো আমিই করি । সব জোগাড়ও করি । বেড়াতে গিয়েছিলাম । ফিরে আসার পর নিজেই সব করলাম । খাটনি তো হয়ই । কিন্তু সব একা হাতে করার মধ্যে মজাও আছে ।"
এই দিনে লক্ষ্মীপুজো নিয়ে আর একটি স্মৃতি ভাগ করে নিলেন ভাস্বর ৷ তাঁর কথায়, "বাবার কাছে শুনেছি আমার ঠাকুরমা এই দিনে লক্ষ্মীপুজো শুরু করেছিলেন । এর পরেই ঠাকুরদা হঠাৎ মারা যান । সকলের মনে হয় এদিন লক্ষ্মীপুজো শুরু করার কারণেই হয়তো ঠাকুরদা মারা গেলেন । সেই একটা বাধা পড়ার পর আর এইদিনে পুজো হয়নি আমাদের বাড়িতে । কিন্তু মৃত্যু তো চিরসত্য । সেটা নিজস্ব নিয়মেই ঘটবে । একবার বাধা মানেই কি আর সেই কাজ করা যাবে না ? খানিকটা এই প্রশ্ন মাথায় নিয়েই পুজোটা করি আমি ।"