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বিথাবাই নারায়ণগাঁওকর- যাঁর বায়োপিকে আলোড়ন ফেলেছেন শ্রদ্ধা; চিনে নিন মহান 'তামাশা' শিল্পীকে

বিথাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকরের জীবনীর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে 'ইথা' ৷ মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর ৷ চিনে নিন জনপ্রিয় এই লোকশিল্পীকে ?

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কে এই বিথাবাই নারায়ণগাঁওকর ? (স্ক্রিনশট/এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 5:11 PM IST

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হায়দরাবাদ, 20 জুন: শ্রদ্ধা কাপুররে নয়া অবতার তাক লাগিয়েছে সকলকে ৷ ককটেল 2 সিনেমার সঙ্গে ইথা সিনেমার টিজার আসতেই তা সোশাল মিডিয়ায় আলোড়ন তুলেছে ৷ 'তামাশা সম্রাজ্ঞী' বিথাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকরের জীবনী এবার বড়পর্দায় ৷ মুখ্যচরিত্রে শ্রদ্ধা কাপুর ৷ মারাঠা ইন্ডাস্ট্রিতে বিথাবাইয়ের ভূমিকা, তাঁর যন্ত্রণা বা জীবন সংগ্রাম অনেকেই জানেন না ৷ জনপ্রিয় সেই লোকশিল্পীর কাহিনি এবার আসতে চলেছে দর্শক দরবারে ৷ কে ছিলেন বিথাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকর, চলুন, মহান শিল্পী সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক কিছু অজানা তথ্য ৷

'তামাশা সম্রাজ্ঞী' বিথাবাই ভাউ মাং নারায়ণগাঁওকর ছিলেন মহারাষ্ট্রের অনন্য লোকশিল্পী। তিনি 'তামাশা' লোকশিল্পকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন তামাশার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর বাবা 'ভাউ বাপু মাং নারায়ণগাঁওকর'-র নিজস্ব নাচ-গানের ট্রুপ ছিল ৷ 1935 সালে সোলাপুরের পান্ধারপুরে জন্মগ্রহণকারী বিথাবাই ছোটবেলা থেকেই নাচ-গানের অনুরাগী ছিলেন। এই কারণে, তিনি চার বা পাঁচ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাবার তামাশা ট্রুপ নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। বিথাবাই বাড়িতেই গান, সংলাপ এবং নাচের তালিম নিয়েছিলেন। সবচেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং অসুস্থতার সময়েও তিনি তামাশার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ত্যাগ করেননি।

শৈশব থেকেই শিল্পের প্রতি ভালোবাসা: বিথাবাই এক শিল্পী পরিবারে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে উঠেছিলেন ৷ তাই তিনি শিল্পের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর পিতামহ নারায়ণ খুদে কলাপাঠক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর তার কাকা বাবার সঙ্গে মিলে এই ট্রুপ চালাতেন। ছোটবেলা থেকেই সেইসব সুরেলা গানের সংস্পর্শে থাকায়, কোনও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিথাবাই খুব অল্প বয়সে মঞ্চে নিজের জাদু দেখাতে শুরু করেন ৷ এত অল্প বয়সে মেয়ের সুন্দর মোহময়ী পরিবেশনা দেখে সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা শুরু করেন।

বিথাবাইয়ের তাঁর বাবাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি: তিনি তাঁর বোন রমাবাই ও কেশরবাইয়ের তত্ত্বাবধানে লাবণী নৃত্যের তালিমও নিয়েছিলেন। মাত্র 13 বছর বয়সে, অর্থাৎ 1948 সালে, তিনি নিজের তামাশা শুরু করেন। তিনি তাঁর শিল্পের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের লোকশিল্পকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। ইতিমধ্যে, 1957 সালে তাঁর বাবা মারা যান ৷ কিন্তু তিনি বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তামাশা পরিবেশন করে সর্বদা দর্শকদের বিনোদন দেবেন। বিথাবাইয়ের বিয়েও হয়েছিল মারুতি সাওয়ান্তের সঙ্গে, যিনি পুনেতে থাকতেন। তিনিও তামাশা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ তিনি এই ধরনের অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করতেন ৷ আর সেই অনুষ্ঠানে বিথাবাই তামাশা পরিবেশন করতেন।

নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন: বিথাবাই তাঁর লাবণীর মাধ্যমেও মানুষকে আলোকিত করতেন। এরই মধ্যে, তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল তাঁর সন্তানের জন্মের সময়। একদিন একা তামাশা অনুষ্ঠানে হাজার লোকের ভিড় ৷ সকলেই এসেছেন বিথাবাইয়ের নাচ দেখতে ৷ শিল্পী নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন ৷ কিন্তু আচমকাই, অনুষ্ঠান চলাকালীন তাঁর প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়। তবে, তিনি মঞ্চ ছেড়ে যাননি ৷ কিছুক্ষণের জন্য মঞ্চের পেছনে গিয়ে সন্তানের জন্ম দেন। সেই সময়, তিনি একটি পাথর দিয়ে নাভি কেটে অনুষ্ঠানে পুনরায় যোগ দেন। বিথাবাইয়ের পেটে কোনও বেবি বাম্প না দেখে দর্শকরা অবাক হয়েছিলেন। তাঁর সাহসী কাজ এবং নিষ্ঠা দেখে লোকেরা তাঁকে তাঁর সন্তানের কাছে যেতে বলেন। এরপর অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর এই সাহসিকতা ও শিল্পের প্রতি নিষ্ঠা সকলকে অবাক করে দিয়েছিল ৷

বিথাবাইকে সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ রাজ কাপুরের: হিন্দি সিনেমার বিখ্যাত অভিনেতা রাজ কাপুরও 'তামাশা' এবং 'লাবণী' ছবির শিল্পী বিথাবাইকে তাঁর ছবিতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি বিথাবাইয়ের শিল্পকর্মে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে নিজের একটি ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন ৷ কিন্তু একজন আত্মমর্যাদাপূর্ণ শিল্পী হিসেবে তিনি সেই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা: বিথাবাই তাঁর শৈল্পিক অবদানের জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। 1957 এবং 1990 সালে রাষ্ট্রপতি তাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর চমৎকার লাবণী নৃত্যের জন্য তাঁকে 'তামাশা সম্রাজ্ঞী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 2006 সালে মহারাষ্ট্র সরকার তাঁর স্মৃতিতে বার্ষিক 'বিথাবাই নারায়ণগাঁওকর আজীবন সম্মাননা পুরস্কার' প্রতিষ্ঠা করে। এই পুরস্কারটি তামাশা শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রচারে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রদান করা হয়। 'তামাশা সামরাজনী বিথাবাই নারায়ণগাঁওকর আজীবন সম্মাননা পুরস্কার'-এর সঙ্গে একটি পদক ও 5 লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিথাবাইয়ের পর, তাঁর ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁর কন্যা, প্রখ্যাত লোকশিল্পী মঙ্গলা বানসোদে।

বিথাবাইয়ের মৃত্যু: 2002 সালের 15 জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মহান এই শিল্পী ৷ তবে শোনা যায়, খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করা সত্ত্বেও তিনি আর্থিক সংকটের মধ্যে ছিলেন ৷ কাটিয়েছেন এক অবহেলিত জীবন ৷ লোকমুখে জানা যায়, মৃত্যুর পর তাঁর হাসপাতালের বিলও সকলের কাছ থেকে অনুদানের মাধ্যমে শোধ করা হয়েছিল।

বিথাবাইকে নিয়ে সিনেমা: তামাশা সম্রাজ্ঞী বিথাবাই নারায়ণগাঁওকরের জীবনের উপর 'বিথা' নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যর সিনেমা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, বলিউডে 'ইথা' নামে আসছে শিল্পীর বায়োপিক ৷ ছবিতে প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে শ্রদ্ধা কাপুরকে। 'ইথা' ছবিটি পরিচালনা করছেন লক্ষ্মণ উটেকর। এছাড়াও, 'ম্যাডক ফিল্মস'-এর ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করছেন দীনেশ ভিজান।

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শ্রদ্ধা কাপুর বিথাভাই বায়োপিক
SHRADDHA KAPOOR AS VITHABAI

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