প্রতিযোগিতায় 'বোকা' বলে অপমান ! খেতাব জিতে যোগ্য জবাব, চিনে নিন 'মিস ইনিউভার্স 2025'-কে

প্রতিযোগিতায় মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে থাইল্যান্ডের পরিচালক নাওয়াত ফতিমাকে গার্ড ডেকে ঘর থেকে বের করে দেন বলে অভিযোগ ৷

who-is-miss-universe-2025-fatima-bosch-takes-the-crown-after-controversial-dumbhead-remark
মিস ইউনিভার্স 2025 ফাতিমা বোস (এপি)
Published : November 21, 2025 at 12:04 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 21 নভেম্বর: মিস ইউনিভার্স 2025 (Miss Universe 2025)-এর খেতাব জয়ের স্বপ্ন ভাঙল ভারতের ৷ মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া 2025 (Miss Universe India 2025) মানিকা বিশ্বকর্মা (Manika Vishwakarma) প্রতিযোগিতায় শীর্ষ 30 (Top 30)-তে স্থান করে নেওয়ার পর ক্রমশ আশা জাগছিল ভারতবাসীর মনে ৷ কিন্তু শীর্ষ 12 (Top 12)-এ তিনি নিজের জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হন।

ভারত মাত্র তিনবার মিস ইউনিভার্স খেতাব জিতেছে। এর আগে সুস্মিতা সেন, লারা দত্ত এবং হারনাজ সান্ধু কৌর জিতেছেন মিস ইউনিভার্স-এর খেতাব। এবার রাজস্থানের মানিকার উপর নজর ছিল সকলের ৷ অবশেষে শুক্রবার সামনে আসে মিস ইউনিভার্স (Miss Universe 2025) বিজয়ীনির নাম ৷ তিনি হলেন মিস মেক্সিকো, ফাতিমা বোস (Fatima Bosch)। ফাতিমা মিস ইউনিভার্স 2025-এর খেতাব জয়ের পর তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেন মিস ইউনিভার্স 2024, ভিক্টোরিয়া কেজার থেলভিগ (ডেনমার্ক) ৷

কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা ?

মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে ছিল আজ অর্থাৎ, 21 নভেম্বর ৷ থাইল্যান্ডের ব্যাংককের নন্থাবুরির ইমপ্যাক্ট চ্যালেঞ্জার হলে অনুষ্ঠিত হয় সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এটি ভারতীয় সময় সকাল 6:30 মিনিটে শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম রানার-আপ হন থাইল্যান্ডের বীণা প্রবীণার, দ্বিতীয় রানার-আপ হন ভেনেজুয়েলার স্টেফানি আব্বাসালি, তৃতীয় রানার-আপ হন ফিলিপাইনের আতিসো মানালো এবং চতুর্থ রানার-আপ হন কোট ডি'আইভোয়ারের অলিভিয়া ইয়োশ।

সুন্দরী প্রতিযোগিতায় ফতিমাকে 'বোকা' (Dumbhead) সম্বোধনে বিতর্ক

এই মাসের শুরুতে, একটি লাইভ-স্ট্রিমড প্রাক-পেজেন্ট অনুষ্ঠানে, মিস ইউনিভার্স থাইল্যান্ডের পরিচালক নাওয়াত ইটসাগ্রিসিল সমস্ত বোশকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করেন। সভায়, নাওয়াত তাকে 'বোকা' বলে অভিহিত করেছেন বলে জানা যায় ৷ যদিও তিনি তা অস্বীকার করেন ৷

যখন বশ অপমানের প্রতিবাদ করেন, তখন নাওয়াত নিরাপত্তা বাহিনীকে বোশকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠান। ঘটনার পর, অন্যান্য প্রতিযোগীরাও ঐক্যবদ্ধ হন আর রুম ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷ এরপর মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন নাওয়াতের আচরণের নিন্দা করে ৷ পরবর্তীতে প্রতিযোগিতায় তার ভূমিকা সীমিত করে।নাওয়াত এরপর প্রকাশ্যে ক্ষমাও চেয়ে নেন ৷

একনজরে দেখে নেওয়া যাক মিস ইউনিভার্স 2025 খেতাব জয়ী ফাতিমা বোশ কে? (Who is Fatima Bosch )

ফতিমার শিক্ষা

ফতিমা বোশ ফার্নান্দেজ মেক্সিকোর সান্তিয়াগো ডি টেপা থেকে এসেছেন। তিনি ইউনিভার্সিদাদ ইবেরোয়ামেরিকানা থেকে ফ্যাশন এবং টেক্সটাইল ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। বোশ পরবর্তীতে মিলানের নুওভা একাডেমিয়া ডি বেলে আর্টি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্টের লিন্ডন ইনস্টিটিউটে পরবর্তী পড়াশোনা করেন।

কঠিন রোগের সঙ্গে লড়াই ফতিমার

25 বছর বয়সী মিস ইউনিভার্স তার স্কুলের দিনগুলিতে ডিসলেক্সিয়া এবং মনোযোগ-ঘাটতি/হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (ADHD)-এর সঙ্গে লড়াই করেছেন ৷ সে কথা প্রকাশ্যেও বলেছেন ফতিমা ৷ তিনি মেক্সিকান রাজ্য টাবাস্কোর প্রথম মহিলা যিনি মিস ইউনিভার্স 2025-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং খেতাব অর্জন করেন ৷

