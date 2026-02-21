সংশোধনাগারের জীবন যেন পাল্টে দিয়েছে ! কোন আধ্যাত্মিকতায় ডুব পরিচালক বিক্রম ভাটের ?

সংশোধনাগারের জীবন যেন পাল্টে দিয়েছে ! কোন আধ্যাত্মিকতায় ডুব পরিচালক বিক্রম ভাটের ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 21, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : February 21, 2026 at 11:43 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 ফেব্রুয়ারি: "যেখানে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ জন্মেছিলেন, আমি সেখানেই ছিলাম ৷" 2 মাস সংশোধনাগারে কাটানোর পর অবশেষে জামিল পেলেন 'রাজ' খ্যাত পরিচালক বিক্রম ভাট ও তাঁর স্ত্রী ৷ উদয়পুরের জেল থেকে বেরিয়ে কোন আধ্যাত্মিকতায় ডুবলেন বিক্রম ?
71 দিন পর জেলের অন্ধকার দুনিয়া থেকে বেরিয়ে মুক্তির স্বাদ পেলেন পরিচালক ৷ শুক্রবারই দেশের সর্বোচ্চ আদালত, আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে জড়িত পরিচালক ও তাঁর স্ত্রীর জামিন মঞ্জুর করেছে ৷ এদিন, সংশোধনাগার থেকে বেরোনোর পর তিনি কথা বলেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ৷ পাশাপাশি, জানান তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে দেশের আইন ব্যবস্থার ওপর ৷
কেমন কেটেছে কারাগারের জীবন?
30 কোটি টাকার জালিয়াতির মামলায় বিক্রম ভাটকে ডিসেম্বরে মুম্বই থেকে রাজস্থান পুলিশ গ্রেফতার করেছিল ৷ জালিয়াতি কাণ্ডে বিক্রমের সঙ্গে নাম জড়ায় তাঁর স্ত্রীরও ৷ শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট দম্পতিকে জামিন দেওয়ার পর, বিক্রম উদয়পুর জেল থেকে মুক্তি পান ৷
জেলের বাইরে এসে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পরিচালক বলেন, "আমি আড়াই মাস জেলে কাটিয়েছি। আমি কেবল আশাবাদীই ছিলাম না, বরং সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে এখানকার আইন-শৃঙ্খলা মজবুত ৷ সত্য অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।" তিনি আরও বলেন, "জেলে আমার এক বন্ধু ছিল, যে আমাকে মেওয়ারের মাটির প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছিল। সে আমাকে বলেছিল যে মেওয়ারের মাটিতে সত্য দেরিতে আসতে পারে, কিন্তু তাকে পরাজিত করা যায় না। আমি মেওয়ারের একই মাটির তিলক লাগিয়ে এখান থেকে যাচ্ছি, সত্য এখানে সর্বদা জয়ী হবে।"
কারাগারে কাটানো সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, পরিচালক দার্শনিকভাবে এটি নিয়ে চিন্তা করেন ৷ এরপর বলেন যে ভগবান কৃষ্ণও কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথায়, "এটি পঞ্চধাম (পঞ্চম স্থান)। আমি ভগবান কৃষ্ণের একজন ভক্ত। আমি ভগবান কৃষ্ণের জন্মস্থানেই বাস করতাম। বুঝতে হবে যে আমি আগের চেয়ে দ্বিগুণ ভালোভাবে বেরিয়ে আসছি। ভগবান কৃষ্ণের মতো, আমাকেও নতুন যুদ্ধে লড়তে হবে। আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। এই দেশের আইনি ব্যবস্থার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ন্যায়বিচার যাই হোক না কেন তা সকলের স্বার্থে হবে।"
বলিউড পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ছিল ?
2025 সালের নভেম্বরে ইন্দিরা আইভিএফের চিকিৎসক অজয় মুরদিয়া উদয়পুরে একটি এফআইআর দায়ের করেন বলিউডের অন্যতম খ্যাতনামা পরিচালক বিক্রম ভাট এবং তাঁর স্ত্রী শ্বেতাম্বরীর বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ ওঠে, বিক্রম এবং শ্বেতাম্বরী ভাট একটি সিনেমার একটি প্রোজেক্টের সঙ্গে জালিয়াতি করেছেন। এফআইআরে বলা হয়েছে যে অভিযোগকারী ভাটের কোম্পানিকে চারটে সিনেমা বানানোর জন্য টাকা দিয়েছিল ৷ সেই মতো চুক্তি স্বাক্ষরও হয়েছিল ৷
অভিযোগ, প্রযোজনা সংস্থা কেবল চুক্তি অনুসারে সিনেমা তৈরি তো দূরের কথা তহবিলে জমা টাকার অপব্যবহারও করেছেন। মুরদিয়া দাবি করেছেন যে অভিযুক্তরা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে 30কোটিরও বেশি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। এরপরেই তদন্তে নামে পুলিশ ৷ জানা যায়, অভিযুক্তরা প্রাপ্ত অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য জাল বিল এবং নথি ব্যবহার করেছে। এরপরেই পরিচালক বিক্রম ভাট ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷