Special: মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতি, সোমবার ব্যস্ততা ফ্লোরে, কী বলছেন অভিনেতা-কলাকুশলীরা?

মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য শুটিং বন্ধ টলিপাড়ায়। সোমবার শেষলগ্নের চরম কর্মব্যস্ততা কেমন ছিল, ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 5:29 PM IST

কলকাতা, 6 এপ্রিল: অভিনেতা, কলাকুশলী প্রযোজক, পরিচালক সবাই একজোট হয়েই নিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতি শুরু। সিনেমা, সিরিয়াল, সিরিজ শুটিং হবে না কোনওকিছুরই। তার আগে আজই শেষলগ্নের শুটিংয়ের ব্যস্ততা ধরা পড়ল ইটিভি ভারতের ক্যামেরায়। পাশাপাশি অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি নিয়ে কী বলছেন অভিনেতা-কলাকুশলীরা, তাও জেনে নিল ইটিভি ভারত।

দাসানি 2 স্টুডিয়োতে চলছে 'পরশুরাম', 'প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি', 'তারে ধরি ধরি মনে করি' ধারাবাহিকের শুটিং। 'তারে ধরি ধরি মনে করি' ধারাবাহিকের জনৈক প্রতিনিধি বলেন, "আজ কথা বলার সময়ই নেই। টানা শুট চলবে। কোনও আর্টিস্ট আজ কথা বলার অবস্থায় নেই। " ওদিকে 'প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি' এবং 'পরশুরাম' ধারাবাহিকের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী শুচিস্মিতা চৌধুরী। তিনি এই বিষয়ে কোনও কথা বলতেই নারাজ।

অভিনেতা সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রথমত রাহুল দা'র এভাবে চলে যাওয়াটা কাম্য নয়। শুটিং করতে গিয়ে এভাবে একজন মানুষ চলে যাবে এটা কাম্য নয়। শুটিং চলাকালীন এই দুর্ঘটনা ঘটার পরে সবাই যদি বয়ানটা একরকম দিতে পারত তা হলে সুবিধা হত। তাই হয়ত আর্টিস্ট ফোরাম, ফেডারেশন বাধ্য হয়েছে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে। প্রিয়াঙ্কাও এফ আই আর করেছে, কেননা তাঁকেও জানতে হবে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কারণ। শুটিং বন্ধ থাকলেই আমার।মক্নে হয় সত্য কথা বেরোবে। চ্যানেল থেকে শুরু করে প্রযোজনা সংস্থা সবাই নড়েচড়ে বসবে। এখানে সবার রুজি রোজগারের প্রশ্ন আছে। আমরা এখানে দিনমজুরির কাজ করি। একদিন বন্ধ থাকা মানেও অনেক লস। তাই শুটিং বন্ধ রাখা কাম্য নয়, কিন্তু রাখতে হচ্ছে এরকম একটা কারণের জন্য। আমি আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য হয়ে যে প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে আবেদন করছি আপনারা সত্যটা আমাদের সামনে আনুন। "

সৌরভ জানান আজ তাঁদের ব্যাঙ্কিংয়ের চাপ আছে। তাঁর কথায়, আগামীদিনে রাহুলের মতো এরকম ঘটনা যেন আর না ঘটে। এই কারণে যেন আর কখনও শুটিং না বন্ধ না হয়। "

সাউন্ড রেকর্ডিস্ট শম্ভু দাস বলেন, "এক-দেড় বছর আগেই স্বরূপ দা (বিশ্বাস) এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন নিরাপত্তার কথা ভেবে। গাড়ি করে নানা জায়গায় গিয়ে দেখা হয়েছে সেই জায়গায় নিরাপত্তার অবস্থা কেমন। আজ যে পদক্ষেপটা সবাই মিলে নেওয়া হল সেটা আরও শক্তিশালী হল। সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সবসময়ই দরকার। ভাবতে খারাপ লাগলেও সত্যি রাহুল নিজে চলে গিয়ে সকলকে সুরক্ষার বিষয়ে সজাগ করল, একত্র করে দিল। স্বরূপ দা, বুম্বা দা সকলে এক হয়ে যখন এমন উদ্যোগ নিয়েছেন তখন আগামীদিনে ভালোভাবে সব হবে বলে আশা রাখি।"

তিনি আরও বলেন, "পারমিশন ছাড়া জল, পাহাড়, জঙ্গলে কাজ করা যায় না। অনুমতি থাকলে কোথায় বিপদ, কোথায় বিপদ নেই তার আভাস দিয়ে দেওয়া হয় ভারপ্রাপ্তদের তরফ থেকে। এমনকী ফোর্ট উইলিয়মেও কাজ করা যায় না বিনা অনুমতিতে। সেটা দেখে নিয়ে কাজ করা উচিত। অনেকে মিথ্যা বলেন যে, হ্যাঁ অনুমতি নেওয়া আছে। পরে অসুবিধা অন্যকে সামলাতে হয়। রাহুল যাতে বিচার পায় এটাই চাইব।"

এপিসোড ব্যাঙ্কিং-এর কথা তুললে তিনি বলেন, "আমাদের দু-তিনটের বেশি চ্যানেল কর‍তে দেয় না। নন টেলিকাস্ট হয়ে গেলে প্রোডিউসারকে প্রচুর টাকা দিতে হবে। আমি চাইব তাড়াতাড়ি সব যেন মিটে যায়। মঙ্গলবারের পরেও স্ট্রাইক চললে খুব বিপদে পড়বে যারা দিন আনে দিন খায় সেই সব মানুষগুলি। তাই যাঁদের হাতে নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁরা সেই জায়গাটা তাড়াতাড়ি সুনিশ্চিত করুন।"

শিল্প নির্দেশক পার্থ মজুমদার বলেন, "এই পদক্ষেপটার দরকার ছিল। বিভিন্ন সময়ে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সবাই একত্রিত হয়ে কিছু করা যায়নি। রাহুলের মৃত্যুর পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হল। ওর মৃত্যু অনেক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালো আমাদের। সবাই এরকম সুরক্ষা, নিরাপত্তা চাইছে। কম সময়ের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়। অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর রেখাচিত্র তৈরি করতে হয় আমাদের। শিল্পের উৎকর্ষ বজায় রাখতে আমরা যে সব পদক্ষেপ নিয়ে থাকি তার জন্য আমাদের সুরক্ষা নিরাপত্তা সর্বদা দরকার। এই কর্মবিরতিকে আমি শুটিং বন্ধ বলছি না। এটা নিরাপত্তার প্রস্তুতি। বৃহত্তর কাজের একটা পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। আমাদের অগ্রজরা যারা আছেন তাঁদের ভাবনাচিন্তায় আশা রাখি আগামী দিনে আমরা সুরক্ষার সঙ্গে নিরাপদে কাজ করতে পারব।"

ওদিকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুটিং হয় একাধিক ধারাবাহিকের। সেখানে গিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রতিটি ধারাবাহিকের সেটে আজ রয়েছে তুমুল ব্যস্ততা। অন্যান্য দিনে যেখানে 28 থেকে 30০ মিনিটের শুট করে ব্যাঙ্কিং করে রাখা হয়, সেখানে আজ করতে হচ্ছে 50 মিনিটের শুটিং। বিভিন্ন ধারাবাহিকের ক্ষেত্রে 2-3 দিনের বেশি শুটিং করে ব্যাঙ্কিং রাখা থাকে না। তাই সকাল থেকেই তৎপরতা দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ধারাবাহিকের শুটিং সেটে। কারণ ব্যাঙ্কিং বাড়িয়ে নেওয়ার যথেষ্ট চাপ রয়েছে। জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিন কলাকুশলীরা 1 ঘণ্টার একটা ব্রেক পান। আজ সেটাও মেলেনি বলে জানা গিয়েছে।
টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োর ভিতরে চলছে শুটিং। কলাকুশলীদের আনাগোনাতেই তা স্পষ্ট হয়েছে।

আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে স্টুডিয়োপাড়ায় শুরু হচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়ার আগে শুরু হবে না কাজ, সাফ জানানো হয়েছে ফেডারেশন, আর্টিস্টস ফোরাম, ইমপা, প্রোডিউসার, ডিরেক্টরদের তরফে। মঙ্গলবার সকাল দশটায় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে হাজির থাকবেন টলিপাড়ার সকল কলাকুশলী থেকে অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজকেরা। আগামিকাল সেখান থেকেই শুরু হবে কর্মবিরতি।

