'বেকার ভাতা' মন্তব্যে বিপাকে 'চিরসখা'র বুব্লাই ! 'কনে দেখা আলো'র সেটে কুশীলবদের আনাগোনায় উঠল প্রশ্ন

'বেকার ভাতা' মন্তব্যে বিপাকে 'চিরসখা'র বুব্লাই ! 'কনে দেখা আলো'র সেটে কুশীলবদের আনাগোনায় উঠল প্রশ্ন
ভিভানের বেকার ভাতা মন্তব্যে তোলপাড়া সোশাল মিডিয়া ৷ অন্যদিকে, 'কনে দেখা আলো'র সেটে কুশীলবদের আনাগোনা ৷ অমান্য করা হল গতকালের সিদ্ধান্ত ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 1:42 PM IST
কলকাতা, 8 এপ্রিল: যতদিন না পর্যন্ত রাহুলের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানানো হচ্ছে এবং সেই কারণে রাহুলের স্ত্রী সন্তুষ্ট হচ্ছে ততদিন অবধি প্রযোজনা সংস্থা 'ম্যাজিক মোমেন্টস'-এর সঙ্গে কোনওভাবে কাজ করবেন না আর্টিস্ট ও টেকনিশিয়ানেরা। গতকাল সাংবাদিক বৈঠকে আরও জানানো হয়েছে যে প্রজেক্টগুলোর সঙ্গে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় যুক্ত সেগুলোতে শিল্পী ও কলাকুশলীরা কাজ করবেন না। এর ফলে মুখ থুবড়ে পড়ল 'চিরসখা', 'কনে দেখা আলো'-সহ আরও বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক।
অভিনেতা ভিভান ঘোষ রয়েছেন 'চিরসখা' ধারাবাহিকে বুব্লাইয়ের চরিত্রে। 'অধরা মাধুরী' বাড়ির বড় ছেলে বুব্লাই। ভিভানের কথায়, "আমরাও চাই দোষী বা দোষীরা শাস্তি পাক। কিন্তু বাকিরা কী দোষ করল? একটা প্রজেক্টের সঙ্গে অনেকগুলো মানুষ জড়িত থাকেন। অনেক শিল্পী অনেক কলাকুশলী জড়িত থাকেন। একদিনের কাজ না থাকা মানে কতদিনের ক্ষতি? আর দিনের পরদিন সেটা না থাকা মানে? যাদের এই হাউজের উপর নির্ভর করে সংসার চলে তারা তো কেউ বড়লোক না। কারওর দশ হাজার, কারওর কুড়ি হাজার মাইনে। সেই টাকায় সংসার চলে। কী অবস্থা হল তাদের? তাদের কী দোষ? এটাই জানতে চাইছি আমরা সবাই। পাঁচজনের নামে এফআইআর হয়েছে। আর বাকিরা? সব ইউনিটে কাজ শুরু হল শুধু আমাদের ছাড়া।"
কাজ চলে যাওয়া নিয়ে ভিভান সামাজিক মাধ্যমের পাতাতেও সরব ৷ তিনি লিখেছেন, "বেকার ভাতার ফর্ম কোথায় পাওয়া যায় একটু জানাবেন। আজ থেকে চিরসখার সকলে তো বেকার,তাই সবাই জানতে চাইছে। কী দোষ ছিল বলুন তো আমাদের?" ভিভানের এই পোস্টে প্রযোজক রানা সরকারও পাল্টা মন্তব্য করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "বেকার ভাতা কেন ?এই নাটক কে করতে বললো ? Talent থাকলে অন্য প্রোডাকশন হাউসে কাজ খোঁজো। কাজ না পেলে বোঝো এতদিন talent নয়, favouritism-এ কাজ পেয়েছো। সেটা মানতে পারলে বেকার ভাতা চাও... ৷" প্রত্যুত্তর আসে ভিভানের তরফেও ৷
ওদিকে আজ বুধবার সকালেই অন্য চিত্র ভারতলক্ষ্মী স্টুডিয়োতে! ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের সেটে দেখা মিলল বেশ কিছু আর্টিস্ট ও টেকনিশিয়ানের। এ ধারাবাহিকটিরও চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রোডাকশন হাউজ লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে অর্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রশ্ন উঠছে তা হলে কি নির্দেশ অমান্য করা হল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়-সহ আর্টিস্টস ফোরাম, ফেডারেশনের দেওয়া সিদ্ধান্তকে?
ইটিভি ভারতের তরফে ফোন করা হয় ধারাবাহিকের অভিনেত্রী অপর্ণা ভট্টাচার্যর সঙ্গে। তিনি এই সংক্রান্ত কোনও কথাই বলতে নারাজ। টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োয় মঙ্গলবার দিনভর দফায় দফায় বৈঠক হয়। পরে সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করা হয়। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদ এবং ইন্ডাস্ট্রির সবার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার দাবিতে আলোচনা হয় নতুন আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) নিয়ে। আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়, বাংলার অভিনেতা, টেকনিশিয়ানরা আর কাজ করবেন না প্রযোজনা সংস্থা ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর সঙ্গে।
এ দিন বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সামনেই সংগঠনের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, সর্বভারতীয় স্তরেও লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থা যাতে কাজ করতে না পারে, সেই আবেদনও সর্বভারতীয় সংগঠনের কাছে রাখবে আর্টিস্ট ফোরাম।