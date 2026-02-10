আমাকে ভূতও ভয় পায়, অনেকদিন কাজটা মনে থেকে যাবে ! কেন বললেন দেবলীনা

আমাকে ভূতও ভয় পায়, অনেকদিন কাজটা মনে থেকে যাবে ! কেন বললেন দেবলীনা
ভৌতিক এই ছবির শুটিং শেষ হল আজ । শুটিঙের ব্যস্ততার মাঝেই ইটিভি ভারতকে সময় দেন অভিরূপ ঘোষ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 10, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: অভিরূপ ঘোষের আসন্ন ভৌতিক ছবি 'কালরাত্রি'তে জমিদার গিন্নির ভূমিকায় ড. দেবলীনা কুমার । ভূতও নাকি তাঁকে ভয় পায় ! নলবনে এ বছরের প্রথম ছবির শুটিং শেষ করলেন তিনি । অভিনেত্রী সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন, "এই ছবিটা অনেকদিন মনে থাকবে ।"
অভিরূপ ঘোষের পরিচালনায় আসছে নতুন বাংলা ছবি 'কালরাত্রি'। আর সেখানেই এক জমিদার গিন্নির ভূমিকায় দেখা যাবে ড. দেবলীনা কুমারকে । তাঁর বিপরীতে রয়েছেন গৌরব রায়চৌধুরী । দেবলীনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "এই ছবিতে কাজ করার খুব ভালো এক্সপেরিয়েন্স । 1950 সালের প্রেক্ষাপটে লেখা একটা গল্প । মিষ্টি একজন জমিদার গিন্নির ভূমিকায় আমি । খুব মিষ্টি আর নরম লুক এখানে আমার । অভিরূপ নিজেই এত শান্ত, ঠাণ্ডা প্রকৃতির একজন ডিরেক্টর যে ওকে দেখে মনেই হচ্ছিল না আমরা কোনও শুটিং ফ্লোরে আছি । কোনও তাড়া নেই । ভীষণ কমফর্ট দেয় সবাইকে । মেক আপ যারা করেছে তারা খুব কেয়ারিং । অনেকদিন মনে থেকে যাবে আমার এই কাজটা ।"
জানা গিয়েছে, এই ছবির শুটিং করতে গিয়ে নানা অস্বাভাবিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন অনেকে । এই প্রসঙ্গে দেবলীনা বলেন, "শুনেছি, তবে আমার সঙ্গে ঘটেনি এমন কিছু । শুনছিলাম সেটের কোনও জিনিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল । আমাকে ভূতও ভয় পায় আসলে । আমি আজ অবধি এরকম কিছু এক্সপেরিয়েন্স করিনি ।"
এই ছবিতে দেবলীনার বিপরীতে গৌরব রায়চৌধুরী । এ ছাড়াও আছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, ঋত্বিক চক্রবর্তী, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ।গৌরবের বোনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিবৃতি চট্টোপাধ্যায় । ছবিতে অনির্বাণের চরিত্রের নাম বসন্ত এবং ঋত্বিক চিত্তবাবু । এরা শহর থেকে যাবে এক ভৌতিক গ্রামে ।
রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ভৌতিক বিষয় নিয়ে বরাবরই কাজ করতে ভালোবাসেন পরিচালক অভিরূপ ঘোষ । এবার তাঁর সফরের নাম 'কালরাত্রি'। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় গা ছমছমে উপন্যাস মনোজ সেনের ‘কালরাত্রি’ই ছবির পটভূমিকায় । অশরীরীদের অনায়াস আনাগোনা এই উপন্যাসে ।
1950 সালের একটি গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু জমিদারবাড়ি । গ্রাম জুড়ে অশরীরীর কালো ছায়া । প্রায় প্রতিদিনই গ্রামবাসীর মধ্যে কেউ না কেউ খুন হচ্ছে । রক্তশূন্য তাদের দেহ । কে, কীভাবে মেরে ফেলছে এদের ? রহস্য ঘনায় এই প্রশ্ন সামনে রেখেই । সংলাপ আর চিত্রনাট্যের বাঁধুনিতে সেই রহস্য উদঘাটন করবেন পরিচালক অভিরূপ । রহস্যের উদঘাটন যদিও লেখকই করে গিয়েছেন, এবার চোখে দেখার পালা ।
ছবির শুটিং শেষ হল আজ । শুটিঙের ব্যস্ততার মাঝেই ইটিভি ভারতকে সময় দেন অভিরূপ । তিনি বলেন, "মনোজ সেনের কালরাত্রি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি । এর অনেক ভক্তও আছে । এমনকী সানডে সাসপেন্সেও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল কালরাত্রি । আমার অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল এটা নিয়ে কাজ করার । বাংলা ছবিতে একটা গ্রামকে প্রেক্ষাপটে রেখে ভৌতিক কাহিনি দেখানো বেশ চ্যালেঞ্জের বিষয় । চেষ্টা করেছি আমরা । এবার দেখা যাক ।"
বানতলার নলবনে সেজে উঠেছিল গ্রামের সেট । এছাড়াও বেলগাছিয়া রাজবাড়ি-সহ কলকাতার অন্যান্য জায়গা এবং বোলপুরেও হয়েছে এই ছবির শুটিং । শুটিং করতে গিয়ে নাকি নানা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে ৷ সেই প্রসঙ্গ তুললে অভিরূপ বলেন, "কখনও কোনও যন্ত্র ভেঙেছে । আবার কখনও কেউ হঠাৎই অসুস্থ হয়েছেন । তবে, বেশি বড় কিছু হয়নি ।" চলতি বছরেই ছবি মুক্তির আশা করছেন অভিরূপ ।