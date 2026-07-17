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'মৈত্রী কালচারাল ইকোনমি সমিতি'র উদ্যোগে কলকাতায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সামিট', কী উদ্দেশ্যে তৈরি এই সমিতি ?

বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনার সন্ধান করতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল 'মৈত্রী কালচারাল ইকোনমি সমিতি ওয়েস্ট বেঙ্গল সামিট'।

west-bengal-summit-held-in-kolkata-under-the-initiative-of-maitri-cultural-economy-samiti
কলকাতায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সামিট' (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 3:04 PM IST

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কলকাতা, 17 জুলাই: শুক্রবারের সকাল। নিউটাউনের এক ঝাঁ চকচকে হোটেলে 'মৈত্রী কালচারাল ইকোনমি সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজন করা হয় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সামিট'। হাজির ছিলেন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (মিনিস্টার অফ ট্যুরিজম অ্যান্ড পার্লামেন্টরি অ্যাফেয়ার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল), প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী (তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক, পশ্চিমবঙ্গ), ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ (ডিরেক্টর অফ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ; প্রেসিডেন্ট অফ শঙ্কর ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ), দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সচিব কুশল চৌধুরী, গোপালকৃষ্ণ আগারওয়াল (ন্যাশনাল স্পোক পার্সন অফ বিজেপি) সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনার সন্ধান।

কী এই 'মৈত্রী কালচারাল ইকোনমি সমিতি' ?

এটি পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়ে থাকে। এই সমিতির লক্ষ্য হল প্রাচীন অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ সভ্যতার ঐতিহাসিক অবদানকে সামনে এনে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করা।

এই সমিতির মূল উদ্দেশ্যগুলির কী ?

1) পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রচার।
2) সংস্কৃতি, পর্যটন, হস্তশিল্প, লোকশিল্প এবং সৃজনশীল শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করা।
3) গবেষণাভিত্তিক নীতি প্রণয়ন এবং সাংস্কৃতিক অর্থনীতি নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
4) শিল্পী, গবেষক, উদ্যোক্তা, নীতিনির্ধারক এবং বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা।

west-bengal-summit-held-in-kolkata-under-the-initiative-of-maitri-cultural-economy-samiti
অনুষ্ঠানের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

এদিন 'বন্দেমাতরম' পরিবেশনের পরে শুরু হয় সম্মেলন। একে একে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত মান্যগণ্য অতিথিরা।
মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (মিনিস্টার অফ ট্যুরিজম অ্যান্ড পার্লামেন্টরি অ্যাফেয়ার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল) বলেন, "আমাদের রাজ্য সংস্কৃতির গোল্ডমাইন। রাজ্যে যে সব হেরিটেজ আছে সেগুলি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। একইসঙ্গে যেসব আর্ট আছে যেমন- গম্ভীরা, ছৌ, ভাওয়াইয়া, বাউল সবই অর্থনীত ও ট্যুরিজমের অংশ। সুতরাং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এই চর্চা যে মৈত্রী পরিবার করছে তা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারবে বলে মনে করি আমি। "

রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, "ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছে এই রাজ্যে। তাই জনগণকে ধন্যবাদ। ভারতের সুরক্ষাকে রক্ষা করেছেন বাংলার মানুষ। দু'মাস হয়ে গেছে দিকে দিকে মানু্ষ আনন্দ করছেন। কারণ মানুষ মনে করছেন আমাদের সরকার এসেছে, আমরাই জিতেছি। এম সি ই এস এর অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পেরে আমি ধন্য। সংস্কৃতিকে যখন অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করা হয় তখন বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপকৃত হয়।"

তিনি ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ এমনই একটা ভূমি যেখানে পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল, নদী সবই আছে। কী নেই? কিন্তু যে উন্নয়নের দরকার ছিল তা থেকে বছরের পর বছর রাজ্যের মানু্ষ বঞ্চিত রইল।আর নয়। এবার সব ভালো হবে। আজকের এই সম্মেলনের কারণ হল বাংলার মানুষের স্বপ্ন পূরণ করা। টলিপাড়াকে নিয়ে ভাবা হচ্ছে। আশা করি আগামীতে সব ভালো হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি সবসময় একটি কথা বলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'- তার বাইরে তো টালিগঞ্জও না। তাই বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। ভালো হবেই।"

west-bengal-summit-held-in-kolkata-under-the-initiative-of-maitri-cultural-economy-samiti
অনুষ্ঠানের মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, এদিন মৈত্রী কালচারাল ইকোনমি সমিতি তাদের 'কালচারাল হেরিটেজ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' (Cultural Heritage of Eastern India) শীর্ষক একটি গবেষণাভিত্তিক ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার প্রকাশ করে, যেখানে পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সমিতি বিশ্বাস করে যে, পূর্ব ভারতের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল ইতিহাসের সম্পদ নয়, বরং তা পর্যটন, সৃজনশীল শিল্প, কর্মসংস্থান এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। সেই লক্ষ্যেই গবেষণা, নীতি-আলোচনা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি টেকসই সাংস্কৃতিক অর্থনীতির রূপরেখা তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মৈত্রী কালচারাল ইকোনমি সমিতি। সশরীরে হাজির থাকতে না পারায় বার্তা পাঠান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

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TAGGED:

WEST BENGAL SUMMIT
MAITRI CULTURAL ECONOMY SAMITI
CULTURAL HERITAGE OF EASTERN INDIA
ওয়েস্ট বেঙ্গল সামিট
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