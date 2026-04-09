পারফর্মিং আর্টিস্টদের উপর ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আক্রমণ ! প্রতিবাদে সরব গৌতম হালদার-সহ অন্যান্যরা

নাচ, গান, আবৃত্তি, থিয়েটার- অর্থাৎ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের ভবিষ্যৎ এ বার গভীর সংকটের মুখে ! কেন ?

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 5:32 PM IST

কলকাতা, 9 এপ্রিল: পারফর্মিং আর্টিস্টদের উপর ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অভূতপূর্ব ও অনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পারফর্মিং আর্টিস্টস কমিউনিটি'। তপন থিয়েটার থেকে আকাদেমি অবধি মিছিলে সামিল সংস্কৃতি মনস্ক মানুষেরা।

নাচ, গান, আবৃত্তি, থিয়েটার- অর্থাৎ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের ভবিষ্যৎ এ বার গভীর সংকটের মুখে ! সম্প্রতি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক বিজ্ঞপ্তি ঘিরে এই আশঙ্কাই দানা বেঁধেছে বাংলার সংস্কৃতিমহলে। অভিযোগ, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের নতুন নীতি অনুযায়ী ‘Cooling Off’ নামক একটি ধোঁয়াশাপূর্ণ শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আড়ালে আসলে বহু পুরোনো, সক্রিয় নাট্যদলকে 2024-25 এবং 2025-26 অর্থবর্ষের জন্য অনুদান চাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

কোনও সঙ্গত কারণ ছাড়াই স্যালারি গ্রান্ট (Salary Grant) বা ‘গুরু-শিষ্য পরম্পরা’র মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নবীকরণ প্রক্রিয়া আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় 300টি নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত আনুমানিক 2 হাজার থিয়েটার ও সাংস্কৃতিক কর্মী এই সিদ্ধান্তের জেরে সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্যালারি গ্রান্টের উপর নির্ভর করে বহু শিল্পী সংসার চালান। এই সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে রাজ্যের নাট্যচর্চার পরিকাঠামোই ভেঙে পড়বে বলে আশঙ্কা শিল্পীদের।

‘ওয়েস্ট বেঙ্গল পারফর্মিং আর্টিস্টস কমিউনিটি’-র সদস্যরা কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে একজোট হয়েছেন। পারফর্মিং আর্টিস্টদের উপর ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের এহেন অনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পারফর্মিং আর্টিস্টস কমিউনিটি'। এর প্রতিবাদে আজ বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ তপন থিয়েটারে হাজির হন বাংলার সংস্কৃতিমনস্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষেরা। তপন থিয়েটার থেকে আকাদেমি অবধি পায়ে পা মেলান গৌতম হালদার, সীমা মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সঞ্জীব সরকার, বিলু দত্ত, রাকেশ ঘোষ সহ বহু নাট্য ও অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা।

ইটিভি ভারতকে গৌতম হালদার বলেন, "থিয়েটার, সংস্কৃতি, শিক্ষা, কথা সংস্কৃতিকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সেটা তারা পালন করেছে নানাভাবে এতকাল ধরে। তবে, হঠাতই অনুদান থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে থিয়েটার কর্মীরা বেশ সমস্যার মুখে পড়েছেন। হত দু'বছরে বেশ কিছু কাজও হয়ে গিয়েছে সেটা কীভাবে মেটাবে সেটাও ভেবে পাচ্ছে না। থিয়েটার অর্থনৈতিক ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছে। এই কারণেই এই আন্দোলন।"

সঞ্জীব সরকার বলেন, "আমাদের লড়াই চলছে চলবে। প্রথম কথা এটা কোনও পার্টি ফান্ডের টাকা নয়। যে অনুদান দেওয়া হয় সেটা আবেদনের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। আমরা অভিন্ন। যে কদর্য আক্রমণ আমাদের করা হচ্ছে আমরা তার বিরুদ্ধে পথে নেমেছি। এই বঞ্চনা আমরা মেনে নেব না। থিয়েটার কর্মীদের উপর বারবার আঘাত এসেছে। এটা আর মেনে নেব না। তাই আজ আমরা একত্রিত হয়েছি। "

নাট্যকর্মী রাকেশ ঘোষ বলেন, "গত ষাট বছর ধরে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক সারা ভারতবর্ষের শিল্পীদের একটা আর্থিক অনুদান দেয়, যার পরিমাণ কম বেশি যা-ই হোক না কেন। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে দেখা যাচ্ছে এই অনুদান অনিয়মিত হয়ে পড়েছে, কোনও কারণ না দেখিয়ে বা অযৌক্তিক কারণে সেই অনুদান বাতিল এবং স্থগিত করে দেওয়া হচ্ছে। 2024-25 এবং 2025-26 অর্থবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 300 সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অনুদান 'কুলিং অফ' বা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে এবং বাতিল করে দেওয়া হয়েছে কোনও কারণ না দেখিয়ে। সেই কারণে আজ আমাদের রাজ্যের তামাম শিল্পী এবং তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি, রবীন্দ্রভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যারা নাটকের সঙ্গে জড়িত তাদের ভবিষ্যৎও এই মুহূর্তে অন্ধকারে দাবি আছে। তাই আমরা একত্রিত হয়েছি। তপন থিয়েটার থেকে মিছিল করে আমরা পৌঁছব রানুচ্ছায়া মঞ্চে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সামনে। সেখানে আমাদের একটি সমাবেশ আছে। আমাদের যে স্টিয়ারিং কমিটি তৈরি হয়েছে তার সদস্যরা সেই সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।"

প্রসঙ্গয়ত, ‘রংরূপ’ থিয়েটার দলের কর্ণধার তথা নাট্যকর্মী সীমা মুখোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন "শিক্ষা এবং সংস্কৃতি খাতে টাকা কমাতে পারলে রাষ্ট্রের খুব সুবিধা। কারণ প্রশ্ন করার লোক কমে যায়। এই সংস্কৃতি নতুন নয়।" নাট্যকার বিমল চক্রবর্তীর কথায়, "গোটা দেশেই এই ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এখানে তো গান-বাজনা-থিয়েটার বেশি হয়। তাই বাংলাই টার্গেট। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, এই যে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত, তার কারণটা তো জানতে হবে। হঠাৎ কেন হল এটা?"

