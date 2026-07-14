এখনও বিয়ে করতে চান সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়! 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'তে এসে আরও কী কী বললেন বর্ষীয়ান তারকারা?

এখনও বিয়ে করতে চান সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়! 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'তে এসে আরও কী কী বললেন বর্ষীয়ান তারকারা?
বর্ষীয়ানদের বিশেষ সম্মান জানালো আর্টিস্টস ফোরাম, মঞ্চে তারকাহাট। বাড়ি গিয়েও সম্মান জানানো হল কিংবদন্তিদের।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 12:31 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস' ফোরাম' আয়োজিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' অনুষ্ঠানে এক বর্ণময় সন্ধ্যার সাক্ষী রইল বাংলার অভিনেতামহল। বর্ষীয়ান অভিনেতাদের এদিন সম্মান জানানো হয় আর্টিস্টস' ফোরামের পক্ষ থেকে। বাড়িতে গিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করা হয় বর্ষীয়ান অভিনেতা নির্মল কুমার, চিত্রা সেন, সন্ধ্যা রায়কে।
এদিন মঞ্চে হাজির ছিলেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, ধীমান চক্রবর্তী, অলোকা গাঙ্গুলী, অলকানন্দা রায় ব্যানার্জি, নিমাই ঘোষ, দীপঙ্কর দে, মিতা চট্টোপাধ্যায়। কিংবদন্তিদের হাত ধরে মঞ্চে নিয়ে এসে বসান আজকের প্রজন্মের তৃণা, ঊষসী, ঐন্দ্রিলা, সৌমিতৃষা, রণজয়, শুভশ্রী, স্বস্তিকারা। এক ঝলমলে সন্ধ্যার সাক্ষী রইল সবাই।সঞ্চালনায় ছিলেন আবির চট্টোপাধ্যায় এবং যীশু সেনগুপ্ত।
সুদীর্ঘ অভিনয়জীবনের টুকরো স্মৃতি ভাগ করে নেন প্রত্যেকেই। বর্ষীয়ান অভিনেতা দীপঙ্কর দে নিজের প্রথম অভিনয়ের স্মৃতি আউড়ে বলেন, "মাণিক দা'র (সত্যজিৎ রায়) 'সীমাবদ্ধ'তে একটা ছোট্ট চরিত্র করেছিলাম। ওনার কাছে পৌঁছনো খুব কঠিন ছিল। তখন আমি এক জায়গায় চাকরি করি। টেলিফোন ডায়েরি ঘেঁটে খুঁজে পাই ওনার নম্বর৷ ফোন করে বলি আমি অভিনয় করতে চাই৷ মাণিক দা বলেন, কোনও রোল নেই৷ সব ঠিক করা হয়ে গেছে। আমি বললাম, একদিন দেখা করা যায়? কী মনে হল ওনার জানি না, রাজি হয়ে গেলেন। পরদিন আমি শুট টাই পরে বেশ বাবু সেজেই হাজির হলাম ওনার বাড়িতে। দরজাটা উনিই খোলেন বরাবর। দরজা খুলে বললেন, 'কেন এসেছেন? কী চাই?' আমি বললাম, কাল কথা হল টেলিফোনে। আপনি আসতে বললেন। আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'চা খাবেন?' আমিও রাজি হলাম। এই সুযোগে যদি একটু বেশিক্ষণ থাকা যায়। উনি কথা বলছেন আর স্কেচ করছেন। হয়তো আমাকেই আঁকছিলেন। বললেন, 'একটা ছোট রোল আছে করবেন?' আমি বললাম, ছোট আর বড় কী বলছেন? আপনার সঙ্গে কাজ করাই তো ভাগ্যের৷ উনি বললেন, 'আপনি সিলেক্টেড৷ প্রোডাকশন ম্যানেজার ডেট দেবেন৷' তো এই ছিল আমার প্রথম পদক্ষেপ অভিনয়ের।"
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে সঞ্চালক আবির চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তুমি নাকি এখনও বিয়ে করতে চাও?" জবাবে সাবিত্রী বলেন, "হ্যাঁ চাই তো। কেননা এখনও বিয়ে হয়নি আমার। তাই এখনও বিয়ে করার ইচ্ছা আছে আমার।" তিনি আরও বলেন, " জীবনে ভালো মন্দ সবই দেখেছি৷ শুধু ভেবেছি আর হেঁটেছি। কখনও আলো আবার কখনও অন্ধকারের রাস্তায়৷ হাঁটতে হাঁটতে আজ এমন একটা মঞ্চে এসে পৌঁছেছি যেটা ইট কাঠ পাথর দিয়ে তৈরি নয়, আপনাদের ভালোবাসা শুভেচ্ছা দিয়ে তৈরি৷" সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের এই কথায় করতালিতে ভরে ওঠে রবীন্দ্র সদন।
মিতা চট্টোপাধ্যায় নামটি শুনলে এক লহমায় মনে পড়ে যায় 'জন্মভূমি' ধারাবাহিকের কথা। পিসিমার চরিত্রে কী ভীষণ জনপ্রিয় হন তিনি। তবে, তার বহুযুগ আগে থেকেই তিনি টলিউডের সম্পদ হয়ে গিয়েছেন। মিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বড্ড বেশি একক হয়ে পড়েছি৷ সেই একক অবস্থা থেকে আজ মুক্ত হলাম এই ফোরামের মাধ্যমে, এই প্রজন্মের মাধ্যমে৷ এর থেকে বড় পাওয়া আর আমার মনে হয় কিছু নেই৷" এমন সব টুকরো টুকরো কথায়, স্মৃতিতে মুখরিত হয় 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'।
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বর্ষীয়ান অভিনেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, " আজ আমরা কেউ নিজেকে তারকা বলি, কেউ স্টার বলি৷ আর বলতে পারি তার কারণ এর নেপথ্যে একটা সিস্টেম আছে, একটা টিম কাজ করে৷ কিন্তু এই মানুষগুলো যখন কাজ করতেন তখন আজকের মতো সেভাবে কিছুই ছিল না৷ শুধু নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন। আজ তাঁদের মধ্যে থেকেই একঝাঁক তারকা বসে আছেন। তাঁরা না থাকলে আমরা পারতাম না কাজ করতে৷ আসত না আজকের দিনটাও। আবির যীশুর পরেও একটা প্রজন্ম আসছে৷ তারাও প্রস্তুত।" সবশেষে রূপাঞ্জনা মিত্রর কণ্ঠে ভেসে ওঠে -"আসছে বছর আবার হবে৷"