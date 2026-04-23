বিধানসভা নির্বাচনের আবহে সত্যজিৎ রায়ের এই সিনেমা চিনিয়েছে গণতন্ত্রের ভাষা

বিধানসভা নির্বাচনের আবহে সত্যজিৎ রায়ের এই সিনেমা চিনিয়েছে গণতন্ত্রের ভাষা
পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার চোখ দিয়ে দেখা সমাজ-রাজনীতির নানা স্তর ৷ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আবহে যে সিনেমা হয়ে উঠেছে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 10:44 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 এপ্রিল: আজ বাংলায় মহাযুদ্ধ ৷ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এ এক অনন্য উৎসব ৷ মজার বিষয়, আজকের দিনটা আরও একটি কারণে গভীর তাৎপর্য পেয়েছে ৷ আর তা হল, পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন ৷
যে ভোট উৎসব উদযাপনে লক্ষ্য থাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক কাঠামোকে, রাজনৈতিক আবহে সুষ্ঠ ও দৃঢ় রাখা সেখানে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও বারবার তাঁর সিনেমার লেন্স দিয়ে সমাজের নানা প্রেক্ষাপটকে তুলে এনেছিলেন সিনেমার পর্দায় ৷ বিশেষ এই দিনে, ফিরে দেখা যাক, স্বনামধন্য পরিচালকের সেই সিনেমা যেখানে কখনও রাজতন্ত্রের পতনের কথা উঠে এসেছে আবার কখনও জায়গা করে নিয়েছে, মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বিবেককে মাটিয়ে মিশিয়ে দেওয়ার কাহিনি ৷
হীরক রাজার দেশে
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা যতবারই উঠে আসে, ততবারই সেই স্বর উঠথে থাকে বারবার- "দড়ি ধরে মারো টান/রাজা হবে খান খান..." 1980 সালের 19 ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া এই সিনেমায় পরিচালক সত্যজিৎ রূপকের আশ্রয় নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন কিছু ধ্রুব সত্যকে ৷ এই কাহিনি কার না জানা ! হীরক রাজা অত্যাচারী । সে তার তোষামোদকারীদের নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করে। ভিন্নমত পছন্দ করে না।
হীরক রাজা সবার 'ব্রেন ওয়াশ' বা মগজ ধোলাই করে ছাড়ে। প্রতিবাদীদের 'যন্তর-মন্তর'ঘরে পুরে রাজার গুণগান গাওয়া কোনও মন্ত্র দিয়ে মগজ ধোলাই করে ছেড়ে দেয়। এই রাজার শিক্ষাকে ছিল খুব ভয়। গর্জে ওঠে শিক্ষক উদয়ন পণ্ডিত ৷ আসলে, হীরক রাজার দেশে সিনেমায় রূপকথার আদলে প্রতিবাদ, আন্দোলনের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণজাগরণ তৈরি ও স্বৈরাচারী শাসকের পতন দেখানো হয়েছে।
গণশত্রু
সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত 1989 সালের এই সিনেমা হেনরিক ইবসেনের বিখ্যাত নাটক 'অ্যান এনিমি অফ দ্য পিপল'-এর বাংলা রূপান্তর ৷ যা সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক ডাক্তারের লড়াইয়ের কাহিনিকে তুলে ধরে ৷ পশ্চিমবঙ্গের চণ্ডীপুর শহরের ডাক্তার অশোক গুপ্ত (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) লক্ষ্য করেন, শহরের এক বিখ্যাত মন্দিরের 'পবিত্র' চরণামৃত পান করে জন্ডিস ও টাইফয়েড মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ পান যে, মন্দিরের জলের পাইপলাইন দূষিত ৷
ডাক্তার গুপ্ত যখন এই দূষণের কথা প্রকাশ করতে চান তখন শহরের প্রভাবশালী মহল, রাজনৈতিক নেতা এবং খোদ তার ভাই নিশীথ (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) তার বিরোধিতা করেন। মন্দির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসন বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করে ৷ ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে ডাক্তারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে ৷ সততার পথে অটল থাকার জন্য ডাক্তার গুপ্তকে 'গণশত্রু' বা 'জনগণের শত্রু' হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৷ এই অবিচারের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজ ও সাহসী সাংবাদিকদের একাংশ ডাক্তার গুপ্তের পাশে দাঁড়ায়, যা সমাজে কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সত্যের জয়ের এক ক্ষীণ আশা তৈরি করে ৷
সীমাবদ্ধ
শংকরের উপন্যাস 'সীমাবদ্ধ' থেকে একই নামে সিনেমা তৈরি করেন সত্যজিৎ রায়। ছবিটি মুক্তি পায় 1971 সালে। এ এমন এক ছবি, যেখানে কলকাতা শহরের বেকারত্বের বিপরীতে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি নামের এক তরুণের যোগ্যতা ও ভাগ্যের বলে এক কোম্পানির ডিরেক্টর হওয়ার গল্প বলে ৷ দেখানো হয় এই তরুণ পদোন্নতি ও সামাজিক মর্যাদার লোভে হীন কাজ করতেও পিছপা হয় না।
এই সিনেমার প্রেক্ষাপটে পরিচালক তুলে ধরেছিলেন সেই সময়ের নকশাল আন্দোলনকেও ৷ সংলাপের প্রতিটা ছত্রে ধরা পড়ে নিম্নবিত্ত-উচ্চবিত্তের কঠিন পার্থক্য, ধরা পড়ে অসম অধিকার অর্জনের লড়াই ৷ নিশ্চই, সিনেমার এই দৃশ্যের কথা মনে আছে ... যেখানে এক পানাহারের সন্ধ্যায় আলাপ ওঠে, "কি হচ্ছে কলকাতা শহরে? এই শহরের ‘গণ্ডগোল’ কি করে দূর করা যায়? কলকাতা তো ডুবতে বসেছে!" মানে সেখানে যুবআন্দোলনকেই ইঙ্গিত করা হয় ৷ তখন একজন বলে ওঠেন, "ওদের ধরে ধরে চাকরি দিয়ে দাও ৷" প্রত্যুত্তরে আরেকজন বলেন, "চাকরি দিয়েই বা লাভ কি, সেখানেও একটা ইউনিয়ন করে বসবে।" শ্যামলেন্দু বক্তব্যে উঠে আসে, পুরো ব্যবস্থাটাই পচে গেছে, ওরা চাকরি চায় না। ওরা বিপ্লব চায়। এখন দরকার ডিক্টেটর।
মহানগর
ভোটের আবহে সমাজে নারী শক্তির উত্থানে মহিলাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ৷ লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণাদের ভাণ্ডার ভরাতে কত শত প্রতিশ্রুতি, মাসিক ভাতার আয়োজন ৷ তবে যদি পরিচালক সত্যজিতের চোখ দিয়ে দেখেন, তাহলে ছয়ের দশকে অর্থাৎ 1963 সালে তিনি এমন এক সিনেমা বানান, যেখানে নারীদের অন্যের ওপর ভরসার পরিবর্তে সাবলম্বী হয়ে ওঠার, স্বাধীন থাকার চেতনাকে তুলে ধরেছেন ৷ সিনেমার নাম মহানগর ৷
যার পটভূমি, 1950-এর দশকের কলকাতা। রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ আরতি মজুমদার (মাধবী মুখোপাধ্যায়) যখন দেখেন সংসার চালাতে তার স্বামীর আয় যথেষ্ট নয়, তখন তিনি বাড়ির সকলের অমতেই এক চাকরি গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে আরতি তার আর্থিক ও মানসিক স্বাধীনতাটি পুরোদমে উপভোগ করতে শুরু করেন। এদিকে আরতির স্বামী চাকরি হারান। ফলে আরতিই বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। আবার সেই আরতিই সহকর্মীর জন্য প্রতিবাদে গর্জে উঠতে পারেন ৷
শাখা প্রশাখা
1990 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'শাখা প্রশাখা'য় উঠে আসে সমাজের দুর্নীতির সর্বগ্রাসী রূপ ৷ একজন সৎ ও নীতিবান বৃদ্ধ বাবা এবং তাঁর অসাধু চার ছেলের গল্প, যেখানে নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক ভাঙন এবং শেষ পর্যন্ত সত্যের মুখোমুখি হওয়ার কাহিনি ফুটে ওঠে ৷
কাহিনিতে ধরা পড়ে, আনন্দ মজুমদার একজন অবসরপ্রাপ্ত ধনী শিল্পপতি, যিনি অত্যন্ত সৎ জীবনযাপন করেছেন। তিনি তাঁর ছোট ছেলে প্রশান্ত, যে মানসিকভাবে অসুস্থ কিন্তু সংবেদনশীল ও সঙ্গীতপ্রেমী, তার সঙ্গে থাকেন ৷ 70 বছর বয়সী আনন্দ গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হলে, তাঁর অপর তিন ছেলে (প্রবোধ, অমিয় ও সুপ্রিয়) স্ত্রী-সন্তানসহ বাড়িতে ফিরে আসে। তিন ছেলে ব্যবসায়ী এবং তারা বিভিন্ন দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। এটা জানার পর আনন্দ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ৷ তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর তথাকথিত অসাধু তিন ছেলে আসলে নৈতিকভাবে মৃত। অথচ, যাকে তিনি পরিবারের 'কালো ভেড়া' বা সবচেয়ে ব্যর্থ মনে করতেন, সেই প্রশান্তই আসলে বিশুদ্ধ এবং সৎ।