তারকা প্রার্থীদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট, কারা এগিয়ে কারা পিছিয়ে?

দিনের শেষে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে যে সকল তারকাকে এই বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করতে দেখা গিয়েছে তাঁদের কেউই মান রাখলেন না দলের।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ্যে (সংগৃহীত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 4, 2026 at 2:56 PM IST

কলকাতা, 4 মে: 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কোন দিকে যাচ্ছে, তা অনায়াসে অনুমান করা যায় ৷ এ বছর তারকা প্রার্থী হিসেবে তৃণমূলের তরফে টিকিট পেয়েছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব- অর্পিতা ঘোষ, রাজারহাট– গোপালপুরে সঙ্গীত শিল্পী অদিতি মুন্সি, সোনারপুর দক্ষিণে অভিনেত্রী অরুন্ধুতী (লাভলি) মৈত্র, বরানগরে অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারাকপুরে প্রযোজক-পরিচালক রাজ চক্রবর্তী, করিমপুরে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী, দমদম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অভিনেতা-নাট্যকর্মী তথা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

ওদিকে বিজেপির তরফে এই বিধানসভা কেন্দ্রে সোনারপুর দক্ষিণের প্রার্থী অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অভিনেত্রী-নাট্যকর্মী শর্বরী মুখোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী, শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রর প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, আসানসোল দক্ষিণে ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পাল।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয় 23 আর 29 এপ্রিল। দুই দফায় সম্পন্ন হয় এবারের বিধানসভা নির্বাচন। ফলতায় পুনর্নির্বাচন আগামী 21 মে। তাই আজকের গণনায় নেই এই বিধানসভা কেন্দ্রটি। দিনের শেষে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে যে সকল তারকাকে এই বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করতে দেখা গিয়েছে তাঁদের কেউই মান রাখলেন না দলের। অভিনেতা-নাট্যকর্মী তথা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু থেকে শুরু করে অদিতি মুন্সী, রাজ চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোহম চক্রবর্তী, লাভলি মৈত্র, অর্পিতা ঘোষ বিপুল ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন।

তবে, শিবপুরে বিজেপির তরফে রুদ্রনীল ঘোষ এগিয়ে রয়েছেন, সোনারপুর দক্ষিণে এগিয়ে রয়েছেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং যাদবপুরে এগিয়ে গিয়েছেন শর্বরী মুখোপাধ্যায়, আসানসোল দক্ষিণে এগিয়ে আছেন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পাল, পাপিয়া অধিকারী। খুব সহজভাবে বললে, বিগত সময়ে যে তারকা মুখের ওপর নির্ভর করে ভোট বৈতরণী পার হওয়া যেত, এবার সেই তৃণমূলের হয়ে দাঁড়ানো তারকা প্রার্থীদের ভরাডুবি হয়েছে ৷ সেই জায়গা থেকে বিজেপি দলের তারকা প্রার্থীরা মান রেখেছে, তা বলাই যায় ৷ এখনও পর্যন্ত 194টি আসনে বিজেপি, 95 টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম+আইএসএফ মিলে 2টি আসন, কংগ্রেস 1, অন্যান্য 2টি আসন পেয়েছে। বেলা যত বাড়ছে, ততই যেন পরিবর্তনের হাওয়া জোর হচ্ছে ৷ 15 বছর পর ফের বাংলায় পালা বদলের খেলা চলছে ৷

