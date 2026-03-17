শিবপুরের প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ, আর কোনও তারকা চমক থাকবে বিজেপির ?
2021 সালের নির্বাচনে রুদ্রনীল ঘোষ ভবানীপুর কেন্দ্রে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং 28 হাজার 719 ভোটের ব্যবধানে হেরে যান।
Published : March 17, 2026 at 10:31 AM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: আর দেরি নেই। 2026-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে উঠেছে। সপ্তাহের শুরুর দিনই একে একে সামনে এলো বাম এবং বিজেপি'র প্রার্থী তালিকা। বামেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই, সামনে এসেছে বিজেপির প্রার্থী তালিকা। প্রথম দফার 144 প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। হাওড়ার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র শিবপুরে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রার্থী হতে চলেছেন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ রুদ্রনীল ঘোষ।
উল্লেখ্য, 2021 সালের নির্বাচনে রুদ্রনীল ঘোষ ভবানীপুর কেন্দ্রে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং 28 হাজার 719 ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। তবে গত পাঁচ বছরে দলের অন্দরে তাঁর নানাবিধ কর্মসূচী প্রশংসনীয়। তাঁর নানা সাংগঠনিক কাজ তাঁকে ফের বিজেপির ভরসা করে তুলেছে। তাই এবারেও হেভি ওয়েট আসনে তাঁকে লড়তে পাঠাল ভারতীয় জনতা পার্টি। যদিও নিজের প্রার্থী হওয়া নিয়ে এখনও কোনও বয়ান দেননি তিনি। ইটিভি ভারত যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও ফোনে অধরা তিনি।
শিবপুরের ঘরের ছেলে রুদ্রনীল। সেখান থেকে কলকাতায় এসে অভিনয় দুনিয়ায় দাপিয়ে বেড়িয়েছেন রুদ্রনীল। আর এবার ঘরের ছেলেই প্রার্থী। তাঁকে কি বেছে নেবে শিবপুরের মানুষ? নাকি ভরসা রাখবে সেই তৃণমূলেই? প্রশ্ন অমূলক নয়। উত্তর মিলবে ফলাফলে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার কথা তৃণমূলের। তারপরেই জানা যাবে রুদ্রনীলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কে ?
উল্লেখ্য, 2019-এর ভারতীয় জনতা পার্টির দিল্লি সদরে হাসিমুখে, গেরুয়া উত্তরীয়তে, হাতে ভিক্ট্রি সাইনে দেখা গিয়েছিল একাধিক টলিতারকাদের। পার্নো মিত্র, মৌমিতা গুপ্ত, রূপাঞ্জনা মিত্র, রূপা ভট্টাচার্য, কাঞ্চনা মৈত্র,। গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছিলেন ঋষি কৌশিক, কৌশিক রায়, বনি সেনগুপ্ত, যশের মতো অভিনেতারাও।
2021 সালের বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন টলিউডের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ও। তবে পরবর্তী সময়ে বদলে যায় বিজেপির তারকাপ্রার্থীদের অবস্থান। গেরুয়া শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি করতে ঝাঁকে ঝাঁকে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা দিল্লিতে গিয়ে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই উন্মাদনা অনেকটাই হয়ে যায় ফিকে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ ঘাসফুল শিবিরের সদস্য ৷ ফলে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রুদ্রনীল ঘোষের পাশাপাশি, আর কোনও তারকা প্রার্থীতে চমক থাকবে কি না, তা সময় বলবে ৷