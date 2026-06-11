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'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'- ভারতের প্রথম 2000 কোটির 'ফেক' সিনেমা

অক্ষয় কুমারের 'ওয়েলকাম 3'-এর ট্রেলার বক্সঅফিসে কী প্রভাব ফেলবে, তা পরের বিষয় ৷ আপাতত, ট্রেলারেই বাজিমাত নির্মাতাদের ৷

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ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল ট্রেলার প্রকাশিত (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 3:24 PM IST

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হায়দরাবাদ, 11 জুন: একটা সিনেমা আর 30 জনেরও বেশি স্টার কাস্ট ৷ চিত্রনাট্যে কতটা পাগলামো থাকবে তাতো প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেই বোঝা যাবে ৷ আপাতত ট্রেলারের ঝলকেই হাসির ফোয়ারা ছড়ালেন অক্ষয় কুমার, জ্যাকি শ্রফ, আরশাদ ওয়ারসি, পরেশ রাওয়াল, জনি লিভার, রাজপাল যাদব, লারা দত্ত, তুষার কাপুর, শ্রেয়াস তালপাড়ে ও দালের মেহেন্দি ৷

ওয়াইআরএফ স্টুডিওসে এক জমকালো অনুষ্ঠানে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ৷ ছবিটি 'ওয়েলকাম' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি। অক্ষয় কুমার বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এর ট্রেলার শেয়ার করেছেন ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "চিন্তা দূর, জঙ্গলের পাগলামি শুরু। আপনার সমস্ত দুশ্চিন্তা দুর করতে হাজির শক্তিশালী স্ট্রেস-বাস্টার 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এর ট্রেলার। যা 26 জুন থেকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে ৷"

'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এর 4 মিনিট 10 সেকেন্ডের ট্রেলারে কমেডি, উত্তেজনা আর চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা রয়েছে ৷ ট্রেলার শুরুই হয় "ভারতের প্রথম 2000 কোটির ভুয়ো ছবি" এই লাইনটি দিয়ে। এরপর পুরো কলাকুশলী দলকে নিয়ে একটি অনন্য সূচনা সঙ্গীত রয়েছে। তারপর পরেশ রাওয়াল অক্ষয় কুমারের চরিত্রটিকে পরিচয় করিয়ে দেন। যেখানে বলা হয়, অক্ষয় শুরুতে একজন প্রথম সারির নায়ক হলেও পরে ফ্লপ নায়ক হয়ে যান।

ট্রেলারে প্রকাশ পায় যে, 'ওয়েলকাম'-এর আইকনিক চরিত্র উদয় ও মজনুর ভাইও আছে, যাদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনীল শেঠি এবং আরশাদ ওয়ারসি। অক্ষয় কুমার এবং পুরো টিম একটি সিনেমা বানানোর জন্য এক ছাদের নিচে একত্রিত হন। এতে অনিল কাপুর অভিনীত 'ওয়েলকাম'-এর বিখ্যাত 'মজনু ভাই' দৃশ্যের এক ঝলকও দেখানো হয়েছে।

এরপর পরেশ ব্যাখ্যা করেন যে তিনি সেনাবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি সিনেমা বানাচ্ছে এবং এর জন্য সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পুরো শুটিং হয় একটি গ্রামের মধ্যে ৷ অন্যদিকে, দেখানো হয় এই গ্রামের মানুষজন বড় সমস্যায় রয়েছেন ৷ এক ডাকাত দল গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার করে ৷ আর প্রধান নেতার চরিত্রে রয়েছেন জ্যাকি শ্রফ ৷ গ্রামবাসীরা মনে করেন, যারা সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, তারা সত্যিই সত্যিই বাঁচাবে ৷ এমনই, এক জল্পনা-কল্পনাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে মজাদার এই ট্রেলার ৷

অন্যদিকে, সিনেপর্দায় দীর্ঘ সময় পর অক্ষয় কুমার, পরেশ রাওয়াল এবং সুনীল শেঠ্ঠিকে দেখে দর্শক মনে 'হেরা ফেরি' স্মৃতি ফিরে এসেছে ৷ একঝাঁক তারকাদের নিয়ে আহমেদ খান পরিচালিত ছবিটি চলতি বছর 26 জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ।

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