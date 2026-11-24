'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র হল না পাওয়া নিয়ে বিতর্কের মাঝেই ডিস্ট্রিবিউটর-প্রযোজক-পরিচালকের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
Sadhak Bamakhyapa Controversy: 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' সিনেমার হল না পাওয়া নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়েছে ৷ এরই মাঝে মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ডেকেছেন বৈঠক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 11:47 AM IST
হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: গতকাল অর্থাৎ সোমবার থেকেই 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' সিনেমার হল না পাওয়া নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়েছে ৷ হিন্দি সিনেমার জন্য, বাংলা সিনেমার প্রেক্ষাগৃহ না পাওয়া নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল থেকে শুরু করে টলিউডের অন্যান্য তারকারাও ৷ এরই মাঝে মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ডেকেছেন বৈঠক ৷ সিঙ্গল স্ক্রিন ও মাল্টিপ্লেক্স- উভয়ের হল মালিক, প্রদর্শকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। ডাক পেলেন কয়েকজন প্রযোজক-পরিচালকও।
সোমবার থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সব্যসাচী চৌধুরী, সাহেব চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' সিনেমা। আগামী সপ্তাহে একটি হিন্দি ছবির মুক্তির জন্য এই সিনেমার প্রদর্শন বন্ধ করার অভিযোগ ওঠে ৷ প্রদর্শকেরা জানান যে, কমিয়ে দেওয়া হবে সব্যসাচী চৌধুরী অভিনীত ছবির শো। এই অবস্থা দেখে ছবিটিকে পুরোপুরি সব প্রেক্ষাগৃহ থেকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রযোজনা সংস্থা। এই বিতর্কের পরেই খবর, বাংলা সিনেমার উন্নতির স্বার্থে মঙ্গলবার বৈঠক করবেন শুভেন্দু। বৈঠকটি দুপুর 1টার সময় নবান্নে হবে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মিঠুন চক্রবর্তী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ চট্টোপাধ্যায়ও।
বৈঠকে থাকছেন কারা ?
ডিস্ট্রিবিউটরদের মধ্যে রয়েছেন প্রিয়া সিনেমার অরিজিৎ দত্ত, মেনোকা সিনেমার প্রণব রায়, অজন্তা সিনেমার রতন সাহা, নবীনা সিনেমার নবীর চৌখালি-সহ আরও অনেকেই ৷ থাকছেন একাধিক প্রযোজকও ৷ বৈঠকে থাকছেন মহেন্দ্র সোনি, সুরিন্দর সিংহ, ফিরদৌসল হাসান, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতনু রায়চৌধুরী, রাজ চক্রবর্তী, অঞ্জন বসু । পরিচালকদের মধ্যে থাকার কথা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শমীক রায়চৌধুরীরও ৷
উল্লেখ্য, পুজোর সময়ে নীতেশ তিওয়ারীর 'রামায়ণ' মুক্তির দিনই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' ছবিটির। কিন্তু বলিউডের বহু-প্রতীক্ষীত ছবির সঙ্গে মুক্তি পেলে হল পেতে সমস্যা হতে পারে, এই আশঙ্কায় পিছিয়ে দেওয়া হয় সিনেমার মুক্তির তারিখ ৷ অবশেষে ছবিটি মুক্তি পায় 20 নভেম্বর। প্রেক্ষাগৃহে ভালো সাড়া ফেলে ছবিটি। কিন্তু এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই নতুন আরও একটি হিন্দি সিনেমার জন্য,'সাধক বামাক্ষ্যাপা' সিনেমার শো কম করা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক ৷ এখন দেখার মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে এই সমস্যার কোন সমাধান মেলে ৷