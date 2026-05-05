'আর কখনও হবে না'- বাংলায় বিজেপি জিততেই মমতাকে একহাত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' পরিচালকের

এদিন বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী এক ভিডিয়ো বার্তায় ক্ষোভ উগরে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর পরাজয়ে পরিচালক যে খুশি হয়েছেন, তাও ব্যক্তি করেন ৷

Published : May 5, 2026 at 12:50 PM IST

হায়দরাবাদ, 5 মে: বাংলার রঙ এখন গেরুয়া ৷ গতকাল (4 মে) পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ফলাফলে তৃণমূল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল ব্যবধানে পরাজিত। নির্বাচনের ফলাফল সামনে আসতেই কটাক্ষের সুর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' এবং 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবির পরিচালক বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর গলায় ৷ তিনি মমতাকে কটাক্ষ করার পাশাপাশি তাঁর পরাজয়ে আনন্দও প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ওপর বাংলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন ৷ বিবেক জানান যে, বিজেপি আসায় এরপর বাংলার মানুষ নির্ভয়ে বাঁচবে।

'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-এর মুক্তি আটকে দেওয়া সংক্রান্ত একটি পুরনো ভিডিয়ো প্রকাশ করে বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী ভিডিয়ো পোস্ট করার পাশাপাশি নিজের মতামত ব্যক্তও করেন ৷ তিনি লেখেন, "আর কখনও না। যারা জানেন না, 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' মুক্তি পাওয়ার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বাংলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন ৷ ছবিটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে আমাকে বাংলায় আসতে দেওয়া হবে না।"

বিবেক এরপর লেখেন, "গত বছর তারা পশ্চিমবঙ্গে 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-কে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের ট্রেলার লঞ্চ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ওপর হামলা করা হয়েছিল এবং মারধর করা হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। বাংলায় আমাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার পুরস্কার নিতে রাজ্যপালের কাছেও যেতে পারিনি। কিন্তু আমরা হাল ছাড়িনি। নির্বাচনের সময় আমরা (গোপনে) 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস'-কে যথাসম্ভব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।"

শেষে বিবেক রঞ্জন লিখেছেন, "আমি আনন্দিত যে আমরা হাল ছাড়িনি এবং নিজেদের মতো করে লড়াই চালিয়ে গিয়েছি। অবশেষে, আমরা এই মহান জয় অর্জন করেছি। বাংলার মহান জনগণকে অভিনন্দন। এখন আপনারা নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারেন।" উল্লেখ্য যে, বাংলায় বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রীর ছবি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছিল। এরপর বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী কলকাতায় সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন কিছু ব্যক্তি অনুষ্ঠানস্থলে ভাঙচুর চালায় এবং ট্রেলার প্রদর্শনে বাধা দেয়। এরপর পরিচালক বিবেক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান বন্ধ করার অভিযোগে সরব হন ৷

