কাজ হারানোর ভয় ? ম্যাজিক মোমেন্টেসের পক্ষে মন্তব্য, ট্রোলের শিকার ভিভান

প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টেস ও লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের হয়ে কথা বলতে গিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ট্রোলের শিকার অভিনেতা ভিভান ঘোষ ৷ কী বলেছেন তিনি ?

ভিভান ঘোষ (অভিনেতার ফেসবুক প্রোফাইল)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 1:35 PM IST

হায়দরাবাদ, 6 এপ্রিল: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে একজোট টলিউড তারকারা ৷ ফেডারেশন ও আর্টিস্ট ফোরামের মিলিত প্রতিবাদে মঙ্গলবার থেকে বন্ধ থাকবে শুটিং পাড়া ৷ রাহুলের মৃত্যুর সঠিক কারণ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সকলেই যখন সরব, সকলেই যখন প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টেসের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন, তখন উল্টো স্রোতে হেঁটে ট্রোলের শিকার অভিনেতা ভিভান ঘোষ ৷ কাজ হারানোর ভয় ? সোশাল মিডিয়ায় প্রশ্ন নেটিজেনদের ৷

কী লিখেছেন ভিভান ?

'চিরসখা' ধারাবাহিকের হাত ধরে প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টের সঙ্গে কাজ করছেন ভিভান ৷ টিআরপি তালিকায় চিরসখা-র স্ট্যান্ডপয়েন্ট ভালোই ৷ এই পরিস্থিতিতে তালসারিতে ভোলে বাবা পার করেগা ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে, অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না কেউই ৷ গাফিলতির বিষয় স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রোডাকশনের হাউজের তরফে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সকলেই ৷

ভিভানের পোস্ট (সোশাল মিডিয়া)

এই অবস্থায় লেখিকা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টের হয়ে কথা বলে সমাজমাধ্যমে সমালোচনার শিকার হলেন অভিনেতা ভিভান ৷ তিনি লেখেন, "বেশ কিছু দিন ধরে আমাদের মনের মধ্যে একটা কষ্ট চলছে আমরা সকলেই জানি। রাহুলের দা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। রাহুল দার সাথে আলাপ 12 বছরের কিন্তু বন্ধুত্ব লাস্ট 1 মাস।অনেক আড্ডা মেরেছি সেই স্মৃতি গুলো এখনো তাজা। তার মৃত্যু নিয়ে নানান লোক নানান কথা বলছে, তদন্ত ও চলছে। পুলিশ তার কাজ করবে সম্পূর্ণ ভরসা আছে। কিন্তু বেশ কিছু জিনিস কয়েকদিন ধরে চোখে পড়ছে। লীনা গাঙ্গুলি এবং ম্যাজিক মোমেন্টস প্রোডাকশন হাউস এর বেপারে। সেই বেপারে কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

অভিনেতা লেখেন, "এমন টা নয় যে আমি এই প্রোডাকশন এ অনেক দিন ধরে কাজ করি। চিরসখা আমার প্রথম এদের সঙ্গে কাজ। হয়তো আগামীতেও অন্য কোথাও কাজ করবো। কিন্তু ম্যাজিক মোমেন্টসে লাস্ট দের বছর কাজ করে আমার অভিজ্ঞতা।

1.আর্টিস্ট দের যা সম্মান দেয় অন্য কোনো হাউস দেয়না।

2. কমফোর্ট জোন আছে বলেই সাবিত্রী চ্যাটার্জী ও মাধবী মুখার্জী এর মতন আর্টিস্টরা শুধু ম্যাজিক মোমেন্টস এই কাজ করে।

3.লীনা গাঙ্গুলির সঙ্গে কাজ করার জন্য সকলে উদগ্রীব থাকে।

এই কথা গুলো না বললে নিজেকে কেমন দোষী দোষী লাগছিলো। এখন আমরা সকলেই জানি ইন্ডাস্ট্রি তে কর্ম বিরতি হবে। আমাদেরই স্বার্থে। সেফটি সিকিউরিটি পারপাসে। এটা খুব এ ভালো উদ্যোগ। আগেই নেওয়া উচিত ছিল। আসা করি ভবিষ্যৎ এ এই রকম এক্সিডেন্ট র হবে না। আমরা প্রত্যেকে রাহুলদার পরিবারের প্রতি সংবেদনশীল ও সমব্যাথী।"

(লেখকের বানান অপরিবর্তিত)

নেটপাড়ায় সমালোচনা

ভিভানের এমন বক্তব্য সামনে আসতেই গর্জে উঠেছেন নেটিজেনরা ৷ এক নেটিজেন লেখেন,"যে বেশীরভাগ কাজ দেয়, তার হয়ে তাবেদারি করা ভালো, কিন্তু অন্যদের ছোটো করা কাম্য না।" আবার কারোর মতে, "এসব না লিখলে কাজ হারানোর ভয় নাকি দাদা ?" কেউ লিখেছেন, "রাহুলের জায়গায় আপনাকে রেখে ভেবেছেন কখনো? এখানে প্রতিবাদটা সম্মান এর নয় সিকিউরিটির।" আবার কারোর মতে, "এসব না লিখলে পরে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় কাজ দেবেন না তাই আর কি.. লীনা গঙ্গোপাধ্যায়কে এক্ষুনি গ্রেফতার করা উচিত ৷"

ইতিমধ্যেই আর্টিস্ট ফোরামের তরফে রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে সঙ্গে নিয়ে রিজেন্ট পার্ক থানা ও তালসারি থানাতে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশ তদন্তও শুরু করেছে ৷ এর পাশাপাশি, শুটিং সেটে শিল্পীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির দাবি ও রাহুলের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানানোর দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন বন্ধের ডাক আর্টিস্ট ফোরাম ও ফেডারেশনের ৷

