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'নেভারমাইন্ড'- এ এক একটা ফ্রেম কীভাবে হয়ে উঠল সিনেমাটিক প্যালেট ?

আলো, ছায়া, রঙ, টেক্সচার এবং আবহ-এসবের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সিনেমার ভাষা। ঠিক এই জায়গাতেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে চৈতি ঘোষাল পরিচালিত 'নেভারমাইন্ড' (Nevermind) ৷

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মুক্তির অপেক্ষায় 'নেভারমাইন্ড' (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 3:54 PM IST

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হায়দরাবাদ, 27 জুন: সিনেমার কথা মনে পড়লে প্রায়শই বিশেষ কিছু মুহূর্তের কথা ভেসে ওঠে। কিন্তু সিনেমার সমাপ্তি বা 'ক্রেডিট রোল'-এর পরেও সেই মুহূর্তগুলো যে কারণে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে, তা হল সেই সিনেমার নিজস্ব জগৎ। প্রতিটি অবিস্মরণীয় সিনেমা এমন এক দৃশ্যভাষা (visual language) তৈরি করে, যা কোনও সংলাপ বলার আগেই দর্শকের আবেগকে নীরবে গড়ে তোলে। আলো, ছায়া, রঙ, টেক্সচার এবং আবহ-এসবের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সেই ভাষা। ঠিক এই জায়গাতেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে চৈতি ঘোষাল পরিচালিত 'নেভারমাইন্ড' (Nevermind) সিনেমা ৷

ইতিমধ্যেই সিনেমার টিজার, ট্রেলার এবং প্রথম গান 'ভায়োলেট বাড়ি' (Violet Bari) দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছে ৷ এই সিনেমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে কেবল অভিনয় বা গল্পের রহস্যময়তা নয়, বরং রয়েছে আরও সূক্ষ্ম কিছু বিষয়ও। আর তা হল, সিনেমাটিকে ভিজ্যুয়ালি অন্যরকমভাবে ট্রিট করা ৷ ছবির প্রতিটি ফ্রেমে এক অসামান্য আবহ বা মেজাজ ছড়িয়ে আছে। যা চোখ এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল ৷

'নেভারমাইন্ড'-এর এই অনন্য রূপায়ণের মূলে রয়েছেন পরিচালক চৈতি ঘোষাল, চিত্রগ্রাহক গোপী ভগত এবং কালারিস্ট দেবজ্যোতি ঘোষের অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও নিবিড় যৌথ প্রয়াস। তাঁরা সবাই মিলে এমন এক দৃশ্য-নকশা বা সিনেমাটিক প্যালেট তৈরি করেছেন, যা একই সঙ্গে সমসাময়িক ও কালজয়ী ৷ যার নান্দনিকতায় রয়েছে স্পষ্ট বাঙালি ছোঁয়া ৷ অথচ তার শৈলী ও উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মানের।

চৈতি ঘোষালের দৃষ্টিতে, দৃশ্যগত ভাষার সূচনা হয় পরিচালকের হাত ধরেই। প্রতিটি রঙের নির্বাচন, প্রতিটি আলোর সিদ্ধান্ত এবং প্রতিটি আবহের উল্লেখ অবশ্যই একটি একক সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হতে হবে। অতিরিক্ত স্যাচুরেশন বা প্রকাশ্য চাকচিক্যের উপর নির্ভর না করে, সিনেমার আবহ, নীরবতা এবং আবেগিক বুননকে আলিঙ্গন করে এর প্রতিটা ফ্রেম। পরিচালকের দৃশ্যগত ভাষাকে ভালো মতো বুঝেছেন চিত্রগ্রাহক গোপী ভগত ৷ তাঁর কাছে আলো হল, আবেগের এক রূপ। খুব কম চিত্রগ্রাহকই আলো এবং মানব মনস্তত্ত্বের মধ্যেকার সম্পর্ককে এতটা সহজাতভাবে বোঝেন। ফ্রেমকে জাঁকজমক দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে, ‘নেভারমাইন্ড’ ছবিতে তাঁর চিত্রগ্রহণে অসাধারণ সংযম দেখা যায়। প্রতিটি প্রতিবিম্ব, প্রতিটি ছায়া, প্রতিটি অবয়ব এমন এক আবহ তৈরিতে অবদান রাখে যা কৃত্রিম না হয়ে জীবন্ত মনে হয়।

মূলত, একটি রাতের ঘটনা নিয়ে এগিয়েছে নেভারমাইন্ড সিনেমার গল্প ৷ যা এমন এক আবহে উন্মোচিত হয় যেখানে বাস্তবতা ও স্মৃতির মিলেমিশে যায় ৷ ক্লাসিক গোয়েন্দা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত অতিরঞ্জিত অন্ধকার নয়, বরং এই ধারার এক শান্ত, আরও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। সিনেমায় অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা বা জমকালো রঙের ব্যবহার না করে পরিবর্তে, মৃদু নীল, টিয়াল, শীতল ধূসর এবং সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রিত ছায়ার উপর নির্ভর করা হয়েছে।

প্রতিটি স্মরণীয় সিনেমাই শেষ পর্যন্ত কোনও না কোনও অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। কখনো তা কোনো সুর, কখনও কোনও অভিনয়, কখনো কোনও সংলাপের লাইন, আবার কখনও বা নিছক কোনও রঙ। দর্শকদের দেখা এযাবৎকালের সবকিছুর ভিত্তিতে মনে হচ্ছে, 'নেভারমাইন্ড' (Nevermind) তার নিজস্ব এক দৃশ্যগত পরিচিতি খুঁজে পেয়েছে ৷ যেটি গড়ে উঠেছে সংযম, আবেগের নিখুঁত প্রকাশ এবং আবহগত গভীরতার ওপর ভিত্তি করে।

টিজার, ট্রেলার এবং সঙ্গীতের দিকে তাকালে মনে হয়, 'নেভারমাইন্ড' কেবল একটি গল্প নয় বরং একটি বিশেষ আবহ বা পরিবেশ তৈরি করতে চলেছে। আগামী 3 জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রযোজিত-অভিনীত, চৈতি ঘোষাল পরিচালিত'নেভারমাইন্ড'।

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RITUPARNA SENGUPTA
NEVER MIND BENGALI CINEMA
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নেভারমাইন্ড ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত
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