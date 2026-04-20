'লাইক' বিতর্ক পেরিয়ে প্রথমবার জনসমক্ষে বিরুষ্কা ! বিরাটকে নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া জার্মান ভ্লগার লিজের ?

'লাইক' বিতর্ক পেরিয়ে প্রথমবার জনসমক্ষে বিরুষ্কা ! বিরাটকে নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া জার্মান ভ্লগার লিজের ?
রবিবার বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে দেখা মেনে বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মার ৷ ইনস্টাগ্রামে 'লাইক' বিতর্কের পর প্রথমবার তাঁরা একসঙ্গে আসেন জনসমক্ষে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 20, 2026 at 10:50 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 এপ্রিল: একটা ছবি লাইক করতেই যত বিপত্তি ৷ ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে ফের একবার সোশাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ৷ জার্মান ভ্লগার লিজ ল্যাজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি ছবিতে 'লাইক' দেওয়ার সুবাদে তিনি নেটপাড়ায় নজর কাড়েন ৷ এরপর পরবর্তী সময়ে তিনি সেই 'লাইক' তুলেও নেন। তবে, বিতর্কিত সেই অধ্যায় পেরিয়ে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে প্রথমবার জনসমক্ষে এলেন বিরাট ৷ আর তাঁদের দেখে আবারও যেন 'কাপল গোলস' বা আদর্শ দম্পতির দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা নেটিজেনদের ৷
জনসমক্ষে বিরুষ্কা
রবিবার বেঙ্গালুরুর বিমানবন্দরে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে বিরাট ও অনুষ্কাকে ৷ ছবি লাইক বিতর্কের পর এই প্রথম তাঁদের একসঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা গেল। তাঁদের এই একসঙ্গে বাইরে বেরোনোর বেশ কিছু ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে, অনুষ্কা ও বিরাট একসঙ্গে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসছেন। ক্রিকেটার বিরাটের পরনে ছিল একটি কালো টি-শার্ট ও নীল জিন্স ৷ ছিমছাম-ক্যাজুয়াল লুকে বিরাট স্টাইল স্টেটমেন্ট নজরকাড়া ৷ অন্যদিকে, অনুষ্কার পরনে ছিল সাদা কুর্তা ৷ যার সঙ্গে তিনি পরেছিলেন পালাজো প্যান্ট এবং একটি সবুজ রঙের দোপাট্টা। অভিনেত্রীর লুক ছিল আভিজাত্যময় ও এলিগ্যান্ট ৷
একটি ভিডিয়ো ক্লিপে দেখা যায়, এসকেলেটর থেকে নামার সময় অনুষ্কা ও বিরাট একে অপরের সঙ্গে খোশ মেজাজে গল্প করছেন ৷ তাঁরা একসঙ্গে হাসাহাসিও করছিলেন। অন্য একটি ভিডিয়োতে বিরাটকে অনুষ্কার হ্যান্ড ব্যাগ ক্যারি করতে দেখা যায় ৷ এই জনসমক্ষে আসার ঘটনাটি ঘটেছে ঠিক তখনই, যখন ইনস্টাগ্রামের একটি পোস্টে 'লাইক' দিয়ে বিরাট কোহলি সবার নজর কেড়েছিলেন। গত সপ্তাহে, তিনি জার্মান ভ্লগার লিজ ল্যাজের একটি ছবিতে লাইক দিয়েছিলেন। এই প্ল্যাটফর্মে অনুরাগীদের তীক্ষ্ণ নজর থেকে বিষয়টি এড়ায়নি ৷ মুহূর্তের মধ্যেই ইন্টারনেটে তা ভাইরাল হয়ে যায়।
ফটোগ্রাফার অদ্বৈত বৈদ্য এবং লিজ গত জানুয়ারি মাসে ইনস্টাগ্রামে ছবিটি যৌথভাবে পোস্ট করেছিলেন এবং তাতে কয়েক হাজার 'লাইক'-ও পড়েছিল। ছবির ক্যাপশনে লিজ লিখেছিলেন, "গোল্ডেন আওয়ারের কিছু মুহূর্ত।" তবে ছবিটি আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে গত সপ্তাহে, যখন অদ্বৈত লক্ষ্য করেন যে বিরাট ছবিটি 'লাইক' করেছেন।
বিরাটের লাইক-আনলাইক
ইনস্টাগ্রামের এই 'লাইক' সোশাল মিডিয়ায় রীতিমতো তোলপাড় সৃষ্টি করে ৷ দ্রুতই 'মিম-উৎসব'-এ রূপ নেয়। এই ঘটনাটি অনেককেই সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন গত বছর অভিনেতা অবনীত কৌরের ফ্যান ক্লাব থেকে শেয়ার করা একটি ছবিতে 'লাইক' দেওয়ার পর বিরাটকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। সেই সময় বিরাট লিখেছিলেন, "আমি একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিতে চাই যে আমার ইনস্টাগ্রাম ফিড পরিষ্কার করার সময় সম্ভবত অ্যালগরিদমের ত্রুটির কারণে ভুলবশত কোনও একটি পোস্টে আমার প্রতিক্রিয়া চলে গিয়েছে ৷ এর পেছনে আমার বিন্দুমাত্র কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। আমি অনুরোধ করছি, এ নিয়ে যেন কোনও অপ্রয়োজনীয় বা ভিত্তিহীন ধারণা করা না হয়। বিষয়টি বোঝার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।"
বিরাট বর্তমানে লিজের ছবি থেকে 'লাইক' তুলে নিয়েছেন। এরপরেই এক সংবাদমাধ্যমে লিজ মুখ খোলেন ৷ তিনি বলেন, "বিরাট আমার ছবিতে লাইক দিয়েছিলেন দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম ৷ কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যখন সেই লাইক তুলে নিলেন, তখন আমার কিছুটা খারাপই লেগেছিল ৷ কারণ আমি তো বুঝেই উঠতে পারছি না যে, কীভাবে এটা এত বড় একটি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। মানুষ কীভাবে বিষয়টা খেয়াল করল আর তা খবরের শিরোনামে চলে এল ৷ সম্ভবত তাঁর এমন কোনও উদ্দেশ্য ছিল না ৷ তবুও আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ এবং তাঁর কাছ থেকে পাওয়া এই সমর্থনের আমি কদর করি।"
বিরাট ও অনুষ্কার একসঙ্গে পথচলা
2013 সালের দিকে অনুষ্কা ও বিরাট একে অপরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান ৷ সেই সময় একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ের সেটে তাঁদের প্রথম দেখা হয়েছিল। প্রায় চার বছর প্রেমের সম্পর্কের পর, 2017 সালের ডিসেম্বরে ইতালিতে এই দম্পতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। 2021 সালের জানুয়ারিতে অনুষ্কা তাঁদের প্রথম সন্তান, কন্যা ভামিকার জন্ম দেন। এরপর 2024 সালের 15 ফেব্রুয়ারি তাঁরা পুত্রসন্তান 'আকায়'-এর বাবা-মা হন। তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রাখেন ৷ এখন পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের সন্তানদের ছবি প্রকাশ্যে না আনার বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷
অনুষ্কার সিনে কেরিয়ার
শোবিজ বা বিনোদন জগতের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, অনুষ্কা বেশ কিছুদিন ধরেই সিনেমা জগত থেকে দূরে রয়েছেন। তার অভিনীত শেষ সিনেমা ছিল আনন্দ এল. রাই পরিচালিত 'জিরো', যা 2018 সালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিতে শাহরুখ খান, ক্যাটরিনা কাইফ এবং অনুষ্কা অভিনয় করলেও, বক্সঅফিসে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এরপর, নিজের প্রযোজিত ছবি 'কলা'-তে তাঁকে স্বল্প সময়ের জন্য দেখা গিয়েছিল ৷ ছবিটির 'ঘোড়ে পে সওয়ার' গানে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সাবেক ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামীর জীবনীভিত্তিক সিনেমা 'চকদা এক্সপ্রেস'-এর মুক্তি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনও খবর পাওয়া যায়নি। 2022 সালেই ছবিটির শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল।