'টক্সিক' টিজারে গাড়ির মধ্যে উদ্দাম যৌনতা ! বিতর্কের জেরে ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্ট মুছলেন অভিনেত্রী

বিতর্কের রেশ পড়েছে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করা বিয়াট্রিজ টাউফেনবাখের জীবনেও ৷

বিতর্কের জের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 14, 2026 at 2:50 PM IST

হায়দরাবাদ, 14 জানুয়ারি: কয়েক সেকেন্ডের দৃশ্য ! তোলপাড় গোটা দেশ ৷ 'টক্সিক' (Toxic) সিনেমার টিজার নিয়ে বাড়ছে টক্সিসিটি ৷ গাড়ির ভিতরে যশের (Yash) যৌনদৃশ্যকে কেন্দ্র করে ক্রমশ জলঘোলা হচ্ছে ৷ কন্নড় সংস্কৃতিকে অপমানের অভিযোগ উঠেছে 'কেজিএফ' তারকার বিরুদ্ধে ৷ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে কর্নাটকের মহিলা কমিশনও। এবার সেই বিতর্কের রেশ পড়েছে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করা বিয়াট্রিজ টাউফেনবাখের (Beatriz Taufenbach) জীবনেও ৷ তীব্র সমালোচনার ফলে বিয়াট্রিজ মুছলেন নিজের সোশাল অ্যাকাউন্ট ইনস্টাগ্রাম ৷

'টক্সিক' টিজারে উদ্দাম যৌনতা ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত। নেটদুনিয়ায় চলছে নিন্দা-সমালোচনা ৷ এর আগে বিতর্কিত এই দৃশ্যে অনুরাগীরা অভিনেত্রী নাটালি বার্নকে ভুলবশত শনাক্ত করেছিল ৷ পরে পরিচালক গীতু মোহনদাস বিয়াট্রিজ টাউফেনবাখের পরিচয় সামনে আনেন ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় জানান, 'টক্সিক' টিজারের ভাইরাল হওয়া কবরস্থানের মেয়েটি আসলে কে ? ইনস্টাগ্রামে তার ছবি শেয়ার করে গীতু লেখেন, "এই সুন্দরীই আমার কবরস্থানের মেয়ে বিয়াট্রিজ৷" তার পর জল্পনার অবসান ঘটলেও বিতর্ক থামে না।

টিজারটি নিয়ে সমালোচনা বাড়তে থাকায়, অনুরাগীরা লক্ষ্য করেন যে বিয়াট্রিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি আর অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে না। এখন তাঁর প্রোফাইল খুঁজলে একটি বার্তা দেখাচ্ছে যে অ্যাকাউন্টটি অনুপস্থিত। যদিও বিয়াট্রিজ বা নির্মাতারা কেউই এর কারণ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি ৷ অনেকেই মনে করছেন যে ক্রমবর্ধমান অনলাইন প্রতিক্রিয়ার কারণেই তিনি তার অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন।

টিজারটি মুক্তির পর থেকেই সুপারস্টার যশের পাশাপাশি আলোচনা শুরু হয় বিয়াট্রিজকে নিয়েও। সেই মুহূর্তে অবশ্য ভারতীয় জনতার কাছে তাঁর পরিচয় অজানাই ছিল। কিন্তু পরে পরিচালক গীতু মোহনদাস একটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে বিয়াট্রিজের নাম ও পরিচয় জানিয়ে দেন। গাড়ির ভিতরের যৌন দৃশ্যের জন্য সমালোচনার মাত্রা ক্রমশ বাড়তেই তিনি ইনস্টা অ্যাকাউন্ট মুছে দিয়েছেন বলে অভিমত অনুরাগীদের ।

গত 8 জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে 'টক্সিক'-এর প্রথম ঝলক। কর্ণাটকের আপ পার্টির মহিলা শাখার দাবি, কোনওরকম সতর্কীকরণ ছাড়াই প্রাপ্তবয়স্ক এহেন কন্টেন্ট সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল । আপ-এর কর্নাটক রাজ্য সম্পাদক ঊষা মোহন শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "এই ধরনের অশ্লীল দৃশ্য শিশুমনে প্রভাব ফেলছে ৷ তেমনই নারীদের সামাজিক অবস্থান ক্ষুন্ন করছে ৷" সেই প্রসঙ্গ টেনেই মহিলা কমিশনকে জমা দেওয়া চিঠিতে উল্লেখ, অবিলম্বে রাজ্য সরকার এবং সেন্সর বোর্ডের হস্তক্ষেপে 'টক্সিক' টিজার নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠে ৷ এমনকী, সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকেও টিজার তুলে নেওয়ার দাবি করা হয় ৷ এছাড়াও, সমাজকর্মী দীনেশ কাল্লাহাল্লিও সিবিএফসি-র কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এখন পর্যন্ত, 'টক্সিক'-এর নির্মাতারা অভিযোগ বা টিজারকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাননি। 'টক্সিক: এ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন-আপস' ছবিতে কিয়ারা আডভানি, নয়নতারা, হুমা কুরেশি, রুক্মিণী বসন্ত এবং তারা সুতারিয়া-সহ একাধিক তারকা রয়েছেন। এটি কেভিএন প্রোডাকশনস এবং মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনসের ব্যানারে ভেঙ্কট কে নারায়ণ এবং যশ প্রযোজনা করেছেন। সিনেমাটি চলতি বছর 19 মার্চ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে ৷ ওই একই দিনে পর্দায় মুক্তি পাবে আদিত্য ধর পরিচালিত, রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর 2' ৷

