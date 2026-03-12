'কোনও লাভ জিহাদ নয়'- ভিন ধর্মে বিয়ে, মুখ খুললেন মোনালিসা-ফারমান

'কোনও লাভ জিহাদ নয়'- ভিন ধর্মে বিয়ে, মুখ খুললেন মোনালিসা-ফারমান
সাংবাদিক বৈঠকে ফারমান-মোনালিসা 'লাভ জিহাদ' নিয়ে আর কী বললেন ?
হায়দরাবাদ, 12 মার্চ: বাড়ির অমতে ভিন ধর্মে বিয়ে করে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন মহাকুম্ভের ভাইরাল হওয়া মোনালিসা ৷ বুধবার কেরলের তিরুবনন্তপুরমের কাছে পুভারের অরুণানুর শ্রী নৈনার দেব মন্দিরে প্রেমিক ফারমান খানকে (Farman Khan) বিয়ে করেন মোনালিসা (Monalisa) ৷ পুলিশি নিরাপত্তায় তাঁরা মন্দিরে বিয়ে করেন ৷ এরপরেই সোশাল মিডিয়া সরব হয় 'লাভ জিহাদ' প্রসঙ্গে তুলে ৷ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ খুললেন মোনালিসা-ফারমান ৷
মোনালিসা-ফারমানের সাংবাদিক বৈঠক
বিয়ের পরের দিন মোনালিসা ও তাঁর স্বামী সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেন ৷ সেখানে মোনালিসা বলেন, "আমরা হিন্দুরীতি মেনেই বিয়ে করেছি ৷ ও আমাকে বিয়ে করতে চায়নি ৷ আমিই ওকে জোর করে বিয়ে করেছি ৷ আমার বাবা অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে চাইছিলেন ৷ আমার সেই পাত্রকে পছন্দ হয়নি ৷ সে আমার পিসির ছেলে ছিল ৷ যদি তাঁকে বিয়ে করি, সে তো আমার ভাইয়ের মতো হবে ৷ আমার বাবা এখনও এখানেই আছে ৷ তিনি আমার বিয়েতে আসেননি ৷ উনি জানেন আমি বিয়ে করেছি ৷ তিনি এখন আমার ওপর রেগে আছেন ৷"
VIDEO | Thiruvananthapuram, Kerala: “I got married according to Hindu rituals. It is not ‘love jihad’. I respect all religions and consider every religion equal,” says Viral Mahakumbh girl Monalisa.— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2026
ফারমান বলেন, " অনেকেই এটাকে লাভ জিহাদ বলছেন ৷ সেটা বলা উচিত নয় ৷ আমরা শিল্পী ৷ আমাদের কাছে সব ধর্মই এক ৷ কোনও ধর্মই আলাদা নয় ৷ ও হিন্দু, আমি মুসলিম-এটা কোনও বিষয় নয়৷ আমরা কেউ কারোর ধর্ম বদল করিনি ৷" জানা গিয়েছে, ফারমানও অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত ৷ মালায়লমের পাশাপাশি হিন্দি ও তামিল সিনেমাতেও কাজ করেছেন ফারমান ৷ তিনি বলেন, "আমরা একে অপরকে ভালোবাসি ৷ মোনালিসার খুশির জন্য আমি সবকিছু করতে পারি ৷ আমরা হিন্দু রীতি মেনে বিয়ে করেছি ৷ ভালোবাসায় কোনও ধর্ম হয় না ৷ আর বিয়ের জন্য ধর্ম বদল করতে হবে, এমন কোনও বিষয় নেই ৷ সব ধর্ম সমান ৷"
ফারমান উত্তরপ্রদেশের ছেলে ৷ এরপর সাংবাদিক বৈঠকে মোনালিসার আধার কার্ড ও বার্থসার্টিফিকেটও দেখান ফারমান ৷ যেখানে তাঁর বয়স যে 18 সেই প্রমাণ মেলে ৷ ফারমান জানান, 2008 সালে জন্ম হয়েছে মোনালিসার ৷ তাঁর জন্মের প্রমাণপত্র সবকিছু রয়েছে মধ্যপ্রদেশের ৷ এরপর তাঁরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করবেন বলে জানিয়েছেন ফারমান খান ও মোনালিসা ভোঁসলে ৷
খবর , ছয় মাস আগে সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা মোনালিসা ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ফারমানের ৷ কথা বলতে বলতে প্রেমের শুরু ৷ বিষয়টা মোনালিসার পরিবার তথা বাবা জয় সিং ভোঁসলে জানতে পারলে এই সম্পর্ক নিয়ে তিনি বেঁকে বসেন ৷ ছেলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে মোনালিসা-ফারমানের সম্পর্ক মেনে নিতে নারাজ ছিল পরিবার ৷ অভিযোগ ওঠে, মোনালিসাকে নাকি বাড়ি থেকে দূরের এক আত্মীয়ের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল ৷ মোনালিসা ও ফারমানের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন কেরালার শিক্ষামন্ত্রী ভি. শিবানকুট্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র রাজ্য সম্পাদক এমভি গোবিন্দন, এএ রহিম (সংসদ সদস্য) ৷