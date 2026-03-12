ঠিক যেন সিনেমার গল্প ! পুলিশি নিরাপত্তায় কুম্ভের 'ভাইরাল' মোনালিসাকে বিয়ে ফারমানের

ঠিক যেন সিনেমার গল্প ! পুলিশি নিরাপত্তায় কুম্ভের 'ভাইরাল' মোনালিসাকে বিয়ে ফারমানের
বিয়ের আগে, তিরুবনন্তপুরমের থাম্পানুর পুলিশ স্টেশনে সুরক্ষার জন্য দ্বারস্থ হয়েছিলেন মোনালিসা ও তাঁর প্রেমিক ৷
হায়দরাবাদ, 12 মার্চ: 'কুম্ভমেলার ভাইরাল মেয়ে' হিসেবে পরিচিত 18 বছর বয়সী সেনসেশনাল মোনালিসা ভোঁসলেকে নিশ্চই মনে আছে ৷ 11 মার্চ পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে মোনালিসা বিয়ে করেন প্রেমিক ফরমান খানকে । কেরালার তিরুবনন্তপুরমের কাছে পুভারের অরুণানুর শ্রী নৈনার দেব মন্দিরে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন মোনালিসা-ফারমান ।
খবর , ছয় মাস আগে সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা মোনালিসা ও মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ফরমানের ৷ কথা বলতে বলতে প্রেমের শুরু ৷ বিষয়টা মোনালিসার পরিবার তথা বাবা জয় সিং ভোঁসলে জানতে পারলে এই সম্পর্ক নিয়ে তিনি বেঁকে বসেন ৷ ছেলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে মোনালিসা-ফারমানের সম্পর্ক মেনে নিতে নারাজ ছিল পরিবার ৷ অভিযোগ ওঠে, মোনালিসাকে নাকি বাড়ি থেকে দূরের এক আত্মীয়ের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল ৷
মহাকুম্ভের মেলা থেকেই সোশাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা লাভ করেন মোনালিসা ৷ তারপর থেকেই তার কাছে আসে মডেলিং ও সিনেমার প্রস্তাব ৷ সম্প্রতি মোনালিসা পুভারে তাঁর প্রথম মালায়ালাম ছবি 'নাগাম্মা'-এর শুটিং করছিলেন ৷ তখন তাঁর বাবা জোর করে মোনালিসাকে শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর, মোনালিসা এবং ফরমান কেরালার রাজধানীর থাম্পানুর থানায় সুরক্ষার জন্য যোগাযোগ করেন। তিনি অভিযোগ দায়ের করার পর, মোনালিসার বাবাকে থানায় ডাকা হয়। পুলিশ পরিবারকে বলে যে, যেহেতু মোনালিসার বয়স 18 বছর, তাই সে কার সঙ্গে থাকতে চায় তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আইনি অধিকার মেয়ের রয়েছে।
পরে মোনালিসা তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে একটি মন্দিরে বিয়ে করেন। কেরালার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার জন্য উপস্থিতও ছিলেন ৷ যার মধ্যে ছিলেন কেরালার শিক্ষামন্ত্রী ভি. শিবানকুট্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র রাজ্য সম্পাদক এমভি গোবিন্দন, এএ রহিম (সংসদ সদস্য) ৷ বিয়ের অনুষ্ঠানে, মোনালিসাকে দেখা গিয়েছে লাল রঙের শাড়িতে ৷ সিঁথিতে লাল সিঁদুর ৷ পাত্রকে দেখা গিয়েছে, ঐতিহ্যবাহী সাদা শার্ট এবং মুন্ডুতে ৷ ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়াতে, এই বিয়ে নিয়ে নেটপাড়ায় নানা মুনির নানা মত ৷ কেউ কেউ, 'ভালোবাসার জয়' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ আবার কেউ কেউ 'দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমার সঙ্গে এই বিয়েকে তুলনা করেছেন ৷
মোনালিসা ভোঁসলে ভাইরাল হন 2025 সালে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলায় ৷ রুদ্রাক্ষের মালা বিক্রি করার তাঁর একটি ভিডিয়ো নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে নেটপাড়ায় ৷ বর্তমানে মোনালিসা অভিনেতা কৈলাসের সঙ্গে পি. বিনু ভার্গেসের 'নাগাম্মা' ছবির মাধ্যমে মালায়ালাম সিনেমায় প্রবেশ করতে চলেছেন। তিনি সনোজ মিশ্রের আসন্ন ছবি 'দ্য ডায়েরি অফ মণিপুর'-এ বলিউড অভিষেকের জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছেন।