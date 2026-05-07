'মারার আগে একবারও ভাবব না'- সন্তানকে বাঁচাতে কোন লড়াইয়ে 'বাবা' বিক্রম ?

আবেগ, অ্যাকশন এবং পারিবারিক সম্পর্কের এক অনন্য মেলবন্ধনে নির্মিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন জিৎ চক্রবর্তী ৷ মুখ্যচরিত্রে বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ৷

Published : May 7, 2026 at 2:18 PM IST

কলকাতা, 7 মে: 'আমার সন্তান যেন থাকে দুথে-ভাতে'- কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিখ্যাত অংশ 'অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী'র এই কথা আজও সব বাবাদের মুখেই শোনা যায় ৷ সন্তানের জন্য মায়েদের তুলনা যেমন হয় না তেমনই 8-5টার চাকরি হোক বা হাড় ভাঙা পরিশ্রম, বাবারাও সেই সন্তানের জন্যই যেন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেন ৷

আর সেই বাবাদের উদ্দেশ্যে, আসন্ন ফাদার্স ডে উপলক্ষে 19 জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে বাংলা ছবি 'বাবা'। আবেগ, অ্যাকশন এবং পারিবারিক সম্পর্কের এক অনন্য মেলবন্ধনে নির্মিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন জিৎ চক্রবর্তী ৷ যা তাঁর পরিচালিত পঞ্চম সিনেমা ৷ পাশাপাশি এই সিনেমার হাত ধরে প্রযোজকও হিসাবেও আত্মপ্রকাশ জিতের ৷ মুখ্যচরিত্রে রয়েছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, কিরণ মজুমদার, অপরাজিতা আঢ্য, মমতা শঙ্কর, দেবরাজ ভট্টাচার্য, কাঞ্চন মল্লিক, বিশ্বনাথ বসু সহ আরও অনেকে।

ছবির ট্যাগলাইন- "সন্তানের জন্য মরার আগে দু’বার ভাবব না, আর মারার আগে একবারও ভাবব না"- ইতিমধ্যেই দর্শকমহলে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। পরিচালক জিৎ চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন, ‘বাবা’ শুধু একটি সিনেমা নয়, বরং এক অনুভূতি, যেখানে একজন বাবার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্তানের জন্য তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা এবং লড়াইকে তুলে ধরা হয়েছে ৷ তিনি জানান, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যাকশন-ড্রামা, যেখানে দর্শকরা বিনোদনের পাশাপাশি শক্তিশালী গল্প, আবেগ এবং ভিজ্যুয়ালের অভিজ্ঞতা পাবেন, এবং নতুন প্রযোজক হিসেবে দর্শকদের ভালোবাসা ও ভরসাই তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি

সিনেমার কাহিনিতে গৌরব নামে এক তরুণ সাংবাদিকের জীবন উঠে এসেছে, যিনি অনাথ আশ্রমে বড় হয়ে পৃথিবীর সেরা বাবা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন ৷ ছোটবেলার সঙ্গী রাইকে বিয়ে করে তাঁদের কন্যাসন্তানের জন্ম হলেও সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত সুরক্ষাবোধ তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি করে। এই ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি গৌরব জড়িয়ে পড়েন কলকাতার এক ভয়ংকর শিশু পাচার চক্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, যেখানে সাংবাদিকতার নৈতিক দায়িত্ব এবং বাবার আবেগের টানাপোড়েনে তিনি শুরু করেন এক প্রাণপণ সংগ্রাম।

রোম্যান্স, পারিবারিক সম্পর্কের ওঠাপড়া, হাস্যরসের পাশাপাশি সমাজের কঠিন বাস্তব-রাস্তার শিশুদের দুর্দশা এবং সংগঠিত ট্র্যাফিকিংয়ের অন্ধকার দিক-এই ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সব মিলিয়ে 'বাবা' শুধুমাত্র একটা সিনেমা নয়, এখানে ধরা পড়েছে বাবার ভালোবাসা, ত্যাগ এবং দায়িত্ববোধের এক আবেগঘন উপাখ্যান, যা এই ফাদার্স ডে-তে দর্শকদের জন্য বিশেষ উপহার হিসেবে 19 জুন প্রেক্ষাগৃহে আসছে।

