ফের বিপাকে বিজয়ের 'জন নায়াগন' ! সেন্সর সার্টিফিকেট জারির নির্দেশ বাতিল মাদ্রাজ হাইকোর্টের

ফের বিপাকে বিজয়ের 'জন নায়াগন' ! সেন্সর সার্টিফিকেট জারির নির্দেশ বাতিল মাদ্রাজ হাইকোর্টের
'জন নায়াগন' মুক্তিকে কেন্দ্র করে ফের বিপাকে অভিনেতা বিজয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 2:02 PM IST
মাদ্রাজ, 27 জানুয়ারি: মাদ্রাজ হাইকোর্ট মঙ্গলবার অভিনেতা বিজয়ের 'জন নায়াগন' সিনেমাকে সেন্সর সার্টিফিকেট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া একক বিচারকের (Single Judg's) আদেশ খারিজ করে দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি এম এম শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি জি অরুল মুরুগার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চে বিষয়টি ওঠে ৷ বেঞ্চ জানায় যে, একক বিচারক বিচারপতি পিটি আশার উচিত ছিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনকে (CBFC) পাল্টা হলফনামা দাখিল করার জন্য সময় দেওয়া। প্রধান বিচারপতি এমএম শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি জি আরুল মুরুগার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ এই বিষয়টি তুলে ধরেন ৷
হাইকোর্ট সিনেমার প্রযোজককে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একক বিচারকের কাছে যাওয়ার অনুমতিও দিয়েছে। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করে বলেছে, "'জন নায়াগন' ছবির ক্ষেত্রে বিষয়টি রিভাইজিং প্যানেলে পাঠানোর সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল কি না, তা একক বিচারক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।" এই রায়ের ফলে সিনেমা মুক্তির ভাগ্য কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ৷ যা মূলত এই মাসের শুরুতে পোঙ্গল উপলক্ষে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। শোনা যাচ্ছে, পুরোপুরিভাবে রাজনীতিতে প্রবেশের আগে এটিই বিজয়ের শেষ সিনেমা।
20 জানুয়ারি, বিচারপতি আশার দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন কর্তৃক দায়ের করা আপিলের ওপর উভয় পক্ষের বিস্তারিত যুক্তি শোনার পর বেঞ্চ আদেশ স্থগিত রাখে। রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিক প্রবেশের আগে অভিনেতা বিজয়ের শেষ সিনেমা হিসেবে নির্ধারিত 'জন নায়াগন' ছবিটি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC)- এ সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে দেরি হওয়ায় আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে। উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর, বেঞ্চ 20 জানুয়ারী বিচারপতি আশার দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের দায়ের করা আপিলের উপর রায় সংরক্ষণ করে।
'জন নায়াগন', যা অভিনেতা বিজয়ের রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিক প্রবেশের আগে তার শেষ ছবি হিসেবে বিবেচিত ৷ এই সিনেমা, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে ৷ মূলত প্রথম দিকে নির্মাতারা সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সিনেমা পাঠায় ৷ এরপর বেশ কিছু দৃশ্য কাঁটছাট করার নির্দেশ দেয় সিবিএফসি ৷ সেই মতো সিনেমার কিছু দৃশ্য বাতিল করার পর ফের তা পাঠানো হয় সিবিএফসি-তে ৷ এরপর সিনেমা সার্টিফিকেট পেয়েও যায় ৷
ফলে মুক্তির পথে আর কোনও অন্তরায় থাকে না ৷ কিন্তু সিবিএফসি কমিটির এক সদস্য সিনেমার সার্টিফিকেট নিয়ে ফের প্রশ্ন তোলে ৷ বলা হয়, সিনেমায় আরও কিছু দৃশ্য আছে, যা বাতিল করতে হবে ৷ এরপরেই নির্মাতারা মাদ্রাস হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ বিতর্কের জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও ফের এই মামলা পাঠিয়ে দেয় মাদ্রাজ হাইকোর্টে ৷ সেখানেই ফের একবার সিবিএফসি-কে নিজেদের তরফ থেকে উত্তর দেওয়ার জন্য সময় দেয় আদালত ৷ এর ফলে সিনেমার মুক্তি কবে হবে, তা নিয়ে আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না অনুরাগীরা ৷