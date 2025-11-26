ধর্মেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, 'গুস্তাখ ইশক' নিয়ে ভাবুক সিদ্ধান্ত মণীশ মালহোত্রার

ধর্মেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, 'গুস্তাখ ইশক' নিয়ে ভাবুক সিদ্ধান্ত মণীশ মালহোত্রার
মণীশের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনুরাগীরা ৷
হায়দরাবাদ, 26 নভেম্বর: বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি এখন কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷ দু'দিন আগে অর্থাৎ 24 নভেম্বর প্রয়াত হয়েছেন বলিউডেপ হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র (Dharmendra) ৷ সেই শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি তারকা থেকে অনুরাগীরা ৷ কঠিন এই মুহূর্তে আবেগঘন সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার তথা প্রযোজক মণীশ মলহোত্রা ৷ কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, 'গুস্তাখ ইশক - কুছ পহলে জ্যাসা' ( Gustakh Ishq– Kuch Pehle Jaisa) সিনেমার গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার স্থগিত করা হয়েছে ৷ তার বদলে 28 নভেম্বর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে ৷ মণীশের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনুরাগীরা ৷
এমন এক সময়ে যখন বেশিরভাগ চলচ্চিত্র নির্মাতারা মুক্তির সময়সূচী মেনে চলেন, মনীশ মালহোত্রার সিদ্ধান্ত ধর্মেন্দ্রর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার প্রতিফলন ঘটায় ৷ দর্শক ও সিনেমার কলাকুশলীরা এই প্রদর্শনীর জন্য অধীর আগ্রহে ছিলেন ৷ শোকের সময়ে এই ধরনের সিদ্ধান্তকে সংবেদনশীল এবং প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নাসিরুদ্দিন শাহ, বিজয় ভর্মা, ফাতিমা সানা শেখ এবং শারিব হাশমি অভিনীত 'গুস্তাখ ইশক' সম্প্রতি 56তম আন্তর্জাতিক ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFI)-এর বিশ্ব প্রিমিয়ারে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে এই সিনেমা ৷
ফতিমা সানা শেখকে শেষ দেখা গিয়েছে আপ জ্যায়সা কোই সিনেমায় ৷ আর.মাধবনের বিপরীতে ফতিমার অভিনয় নজরকাড়ে দর্শকদের ৷ অন্যদিকে, এতদিন বিজয় 'ডার্লিং', 'জানে জা', 'দহড়' বা 'মির্জাপুর'-এ যে চরিত্রে সামনে এসেছেন সেখানে দাঁড়িয়ে দর্শক অন্য বিজয়কে আবিষ্কার করবেন বলে আশা সিনেমা টিমের ৷ 'গুস্তাখ ইশক', স্টেজ 5 প্রোডাকশনের অধীনে মনীশ মালহোত্রা ও তাঁর ভাই দীনেশ মালহোত্রা প্রযোজিত ৷ সিনেমা পরিচালনা করেছেন বিভু পুরী ৷