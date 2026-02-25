নতুন অধ্যায়ের সূচণা, হবু দম্পতি বিজয়-রশ্মিকাকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নতুন অধ্যায়ের সূচণা, হবু দম্পতি বিজয়-রশ্মিকাকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর
শুভেচ্ছাবার্তায় আর কী লিখলেন প্রধানমন্ত্রী ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 2:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 ফেব্রুয়ারি: রাত পোহালেই সারা জীবনের মতো একে অপরের হয়ে যাবে রশ্মিকা মন্দানা (RASHMIKA MANDANNA) ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা (VIJAY DEVERAKONDA) ৷ বিশেষ এই দিনে হবু দম্পতিকে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ বিজয়-রশ্মিকাকে তাঁদের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। জনপ্রিয় এই তারকা 26 ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের উদয়পুরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন।
তাঁদের বিয়ের আগে, প্রধানমন্ত্রী মোদি উভয় পরিবারকে অভিনন্দন জানিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। অভিনেতার টিম সেই বার্তা সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছে ৷ প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় লিখেছেন, "2026-এর 26 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলা বিজয় এবং রশ্মিকার বিয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি আনন্দিত। সত্যিকারের আনন্দময় এবং শুভ সময় উপলক্ষে দেবেরাকোন্ডা এবং মন্দানা পরিবারকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা।"
এই বিয়েকে 'নতুন, সুন্দর অধ্যায়ের সূচনা' বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বিয়ে সম্পর্কে একটি অর্থপূর্ণ বাক্যাংশের উল্লেখ করেছেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত বাক্যাংশ "সখা সপ্তপদ ভাব"-এর কথা উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ হল সাত ধাপ একসাথে চলার পর, নবদম্পতি জীবনের জন্য বন্ধু হয়ে ওঠেন। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "বিজয় বা রশ্মিকা কেউই তাঁদের সিনেমা জগতে নতুন নন। কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনের এই ঐশ্বরিকভাবে রচিত অধ্যায়, ভালোবাসা এবং স্নেহে ভরা, অবশ্যই রূপালি পর্দায় তাঁদের তৈরি জাদুকে ছাড়িয়ে যাবে ৷"
প্রধানমন্ত্রী তারকাদের ভবিষ্যতের জন্য আশীর্বাদও করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "আগামী দিন, মাস এবং বছরগুলি ভাগ করে নেওয়া স্বপ্ন পরিপূর্ণতা পাক। চিন্তাশীলতা এবং ভালোবাসার সঙ্গে, তাঁরা দায়িত্ব ভাগ করে নেবে, একে অপরের অপূর্ণতাগুলিকেও কাঠে টেনে নেবে ৷ একে অপরের শক্তি থেকে শিখবে এবং সত্যিকারের অংশীদার হিসেবে জীবনের মধ্য দিয়ে সফর তৈরি করবে ৷" রশ্মিকা ও বিজয়ে সঙ্গীত রাতের ছবি-ভিডিয়ো দেখার জন্য এখন অধীরে আগ্রহে রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ ইতিমধ্যেই খবর, বিজয়ের মা মাধবী দেবেরকোন্ডা অনুষ্ঠানের সময় তাঁর হবু পুত্রবধূ রশ্মিকাকে উত্তরাধিকারসূত্রে চুড়ি উপহার দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, বিজয়-রশ্মিকার প্রাক-বিবাহ উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ সেই সব ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ বিয়ের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে আইটিসি হোটেল, একায়া উদয়পুরের মেমেন্টোসে। অনুষ্ঠানে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য এবং বন্ধুরা উপস্থিত থাকবেন। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং হায়দরাবাদে বিশেষ দলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।