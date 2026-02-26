ETV Bharat / entertainment

বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন রশ্মিকা-বিজয়, শুভেচ্ছা তারকা-অনুরাগীদের

তেলুগু মতে রশ্মিকা-বিজয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে ৷ এবার কোদাভা মতে বিয়ে হবে সন্ধ্যে বেলায় ৷

vijay-deverakonda-and-rashmika-mandanna-officially-married-geetha-govindam-producer-and other celebs wishes
বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন রশ্মিকা-বিজয় (সিনেমার দৃশ্য)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 26, 2026 at 12:45 PM IST

হায়দরাবাদ, 26 ফেব্রুয়ারি: অবশেষে উপস্থিত সেই ক্ষণ ৷ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন রশ্মিকা মন্দানা (Rashmika Mandanna) ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা (Vijay Deverakonda) ৷ উদয়পুরে মনোরম প্রকৃতির মাঝে এক হল চার হাত ৷ সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের প্রথম সিনেমার দৃশ্য শেয়ার করে শুভেচ্ছা বার্তা 'গীতা গোবিন্দম' সিনেমার প্রযোজকের ৷ তিনি লিখেছেন, "আমার গীতাগোবিন্দম ৷ তোমাদের দুজনকে চিরকাল একে অপরকে বেছে নিতে দেখা বিশেষ কিছু নয়। বিজয়, তোমার আগুন এবং আনুগত্য... আর রশ্মিকা তোমার উষ্ণতা এবং বিশুদ্ধ হৃদয়... একসঙ্গে তোমরা ম্যাজিকের আসল রূপ।"

এরপর তিনি আরও লেখেন, "এই বিবাহ অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসা, শক্তি, হাসি এবং স্বপ্নে ভরে উঠুক যা ক্রমশ বড় হতে থাকবে। তোমাদের দুজনের জন্যই অনেক অনেক শুভকামনা। আন্তরিক অভিনন্দন।" এই খবর সামনে আসার পরেই অনুরাগীদের শুভেচ্ছা বার্তা ভেসে আসে ৷ নবদম্পতিকে সকলেই শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ভালোবাসা জানিয়েছেন ৷

উল্লেখ্য, প্রি-ওয়েডিং সেরেমনির নানা মুহূর্ত ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ফাঁস হয়ে গিয়েছে ৷ কিছু ছবি শেয়ার করেন হবু বর-কনে ৷ আবার কিছু ছবি ধরা পড়েছে সেখানে উপস্থিত পাপারাৎজিদের ক্যামেরায় ৷ ফলে হলদি থেকে সঙ্গীত, মোটামুটি 'বিরোশ'- এর বিয়ে অনলাইনে উপভোগ করছেন অনুরাগীরা ৷

একায়া উদয়পুরের আইটিসি হোটেলের সুন্দর মেমেন্টোসে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানস্থলটি ফুল ও আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে ৷ রয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ ব্যক্তিগত বাউন্সার এবং পুলিশ সদস্যদের ঘেরাটোপে ভালোবাসার দুই মানুষ একে অপরের সঙ্গে নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন ৷ ফলে, সেখানকার কোনও ছবি যাতে কোনও ভাবে প্রকাশ্যে না আসে, সে কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ড্রোনের ব্যবহারও ৷ তবে এত কঠোর নিরাপত্তা সত্ত্বেও সঙ্গীত রাতের একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷

উৎসবে আরও জাঁকজমক যোগ করতে, বলিউডের প্রিয় ডিজে গণেশ উদয়পুরে উপস্থিত বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ৷ সেলিব্রিটিদের বিয়েতে তিনি প্রাণবন্ত সঙ্গীতের জন্য পরিচিত, তার উপস্থিতি নাচ এবং মজায় ভরা একটা রাতকে আরও আকর্ষনীয় করে তোলে ৷ সঙ্গীতের আগে, হলদি অনুষ্ঠান উদযাপনের মুহূর্ত বিজয় ও রশ্মিকা শেয়ার করেছিলেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ উজ্জ্বল হলুদ এবং কমলা গাঁদা পাপড়ি দিয়ে সাজানো হলদির জায়গা দেখে মুগ্ধ হন অনুরাগীরা ৷ পাশাপাশি তাজা ফুলের মধ্যে 'রুশি' এবং 'বিজয়' লেখা সুন্দর নামের প্ল্যাকার্ডও রাখা হয়েছিল। রশ্মিকার প্রিয় বন্ধুও হলদির এক ঝলক শেয়ার করেছেন নেটপাড়ায়।

রশ্মিকা-বিজয়ের বিয়েতে তাঁদের উভয় সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটবে। সকাল 8টায় তেলেগু রীতি অনুসারে তাদের বিয়ের মুহূর্ত ঠিক হয় ৷ সেই মতো, রশ্মিকা-বিজয়ের তেলুগু রীতি মেনে স্বামী-স্ত্রী হয়ে গিয়েছেন ৷ এরপর সন্ধ্যায়, তারা আবার কোডাভা রীতিনীতি অনুসরণ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন ৷ এখন শুধু অপেক্ষা, নব দম্পতির প্রথম ছবি দেখার জন্য ৷

