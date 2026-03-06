স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ গুঞ্জনের মাঝেই চর্চিত বান্ধবীকে নিয়ে জনসমক্ষে বিজয় ! দ্বন্দ্ব নেটপাড়ায়

স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ গুঞ্জনের মাঝেই চর্চিত বান্ধবীকে নিয়ে জনসমক্ষে বিজয় ! দ্বন্দ্ব নেটপাড়ায়
বিচ্ছেদের জল্পনা যখন তুঙ্গে তখন থালাপথিকে বিজয় দেখা গেল, চর্চিত বান্ধবীর সঙ্গে ৷ তোলপাড় সোশাল মিডিয়া ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 6, 2026 at 10:23 AM IST
হায়দরাবাদ, 6 মার্চ: খবরের শিরোনামে দক্ষিণী অভিনেতা থালাপথি বিজয় (Thalapathy Vijay) ৷ রাজনৈতিক থেকে ব্যক্তিগত জীবন, সব ক্ষেত্রেই এখন মুখে মুখে ফিরছে মাস্টার খ্যাত তারকার নাম ৷ নানা বিতর্কের মাঝে নতুন জল্পনা উস্কে দিলেন বিজয় ৷ চেন্নাইতে সুপরিচিত প্রযোজক কল্পতী সুরেশের ছেলের রিসেপশনে পার্টিতে চর্চিত বন্ধু ত্রিশা কৃষ্ণাননের (Trisha Krishnan) সঙ্গে দেখা গিয়েছে বিজয়কে ৷ সেই ভিডিয়ো এখন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷ নেটিজেনরা ভাগ হয়ে দিয়েছে, দুই ভাগে ৷ কেউ বিজয়ের এই পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছেন আবার কেউ করেছেন সমালোচনা ৷
বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে প্রযোজক কল্পতী সুরেশ এবং মীনাক্ষী সুরেশের ছেলের বিয়ের রিসেপশনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন অভিনেতা বিজয় এবং অভিনেত্রী ত্রিশা। বিজয় এবং ত্রিশা একসঙ্গে এসে মঞ্চে নবদম্পতিকে অভিন্দন-শুভেচ্ছা জানান। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর একসঙ্গে আসার এবং নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানানোর একটি ভিডিয়ো ক্লিপ এখন ইন্টারনেটে ভাইরাল । ত্রিশার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে নেটিজেনদের মধ্যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ৷ কারণ এই ভিডিয়ো এমন সময় এসেছে, যখন বিজয়ের স্ত্রী সংকীথা বিজয় চেঙ্গালপাট্টু জেলা আদালতে অভিনেতার কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছেন।
#Vijay and #Trisha attends AGS family wedding reception together! pic.twitter.com/TcK2JQlEFS— Sreedhar Pillai (@sri50) March 5, 2026
বিজয়ের ত্রিশার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের সিদ্ধান্তে হতাশা প্রকাশ করেছেন দক্ষিণের পরিচিত অভিনেত্রী সানাম শেঠিও। তিনি লিখেছেন, "না, এটা মোটেও ঠিক নয় ৷ স্ত্রীর দুঃখ এভাবে উপেক্ষা করা যায় না! দীর্ঘদিনের অনুরাগী হিসেবে, এই মুহূর্তটা দেখা খুবই হতাশাজনক।" সনমের পোস্টে এক নেটিজেন লেখেন, "কেন তারা বন্ধু হতে পারে না? আমার মনে হয় সঙ্গীতা অহংকারকে উস্কে দিয়েছে।" পাল্টা সনমও লেখেন, "হ্যাঁ, তাঁরা বন্ধু হতে পারে...কিন্তু কিছুদিন আগে যখন অভিযোগ উঠেছে, তখন কি একসঙ্গে জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ার এটাই সঠিক সময়? বিশেষ করে তাঁদের পক্ষ থেকে কোনও পাল্টা বিবৃতি ছাড়াই!"
এরপরেই আর এক নেটিজেন লেখেন, "সঠিক সময় কে নির্ধারণ করবে? যাঁরা এর সঙ্গে জড়িত তাঁরাই নির্ধারণ করবে ৷ আপনি-আমি নই ৷" এর জবাবে সনম শেঠি পাল্টা বলেন, "আমার মতামতের জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিই! আপনার মতামতের জন্য, আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ৷" অন্যদিকে, সুপরিচিত প্রযোজক এবং পরিবেশক জি ধনঞ্জয়ন, কারোর নাম উল্লেখ না করেই, তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন ৷ যেখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে বিশাল জনপ্রিয়তা সম্পন্ন ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষের জন্য একটি ভাল উদাহরণ স্থাপন করার জন্য মহান দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি লেখেন, "'অনেক ক্ষমতা/জনপ্রিয়তার সঙ্গে আসে বিরাট দায়িত্ব... 'স্পাইডার-ম্যান' ছবিতে জনপ্রিয় সংলাপ। জনপ্রিয়তায় শিখরে যাঁরা আছেন তাঁদের উপর বিরাট দায়িত্ব থাকে সাধারণ মানুষের সামনে সৎ ও সম্মানজনক জীবনযাপনের একটা ভালো উদাহরণ তৈরি করার। যখন তা উপেক্ষা করা হয়, তখন সবাই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে।" তিনি আরও লেখেন, "প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, পরিবার সবার আগে। যখন পরিবারকে হালকাভাবে নেওয়া হয় এবং নির্যাতন করা হয় (মানসিক বা আবেগগতভাবে), তখন তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা হারিয়ে যায়। এই ধরনের কাজগুলিকে কোনও পরিস্থিতিতেই স্বাভাবিক বা ন্যায্য বলা যায় না। "